NASA a descoperit care sunt cele mai fierbinți puncte de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade
Adevarul.ro, 9 august 2025 20:15
Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ, detronând Valea Morții din California, considerată până acum locul cu cele mai ridicate temperaturi.
• • •
Acum 5 minute
20:15
Moscova avertizează asupra „provocărilor” înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: „Forțe din Europa și Ucraina au un interes direct în continuarea războiului” # Adevarul.ro
Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.
20:15
Al doilea copil dispărut de pe Litoralul românesc. Un băiat de 9 ani a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord # Adevarul.ro
Polițiștii sunt în alertă, după ce un alt copil de 9 ani a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. El este din județul Argeș și venise cu părinții în vacanță, la mare.
20:15
20:15
Ministrul Alexandru Rogobete: România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galațiul este un exemplu de performanță # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, mai multe spitale din județul Galați. „Ceea ce altădată părea imposibil, devine realitate”, a spus oficialul.
Acum 30 minute
19:45
Imagini cu cel mai urât câine din lume. Nu are păr, are picioarele scurte și fața ridată # Adevarul.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.
19:45
Un anti-vaccinist a deschis focul asupra Centrului pentru Controlul și prevenirea bolilor din Atlanta # Adevarul.ro
Angajații Centrului pentru Controlul și prevenirea Bolilor din SUA (CDC), au fost victimele unui atac armat vineri seară, 8 august. În urma anchetei, s-a stabilit posibilul motiv pentru care autorul atacului a comis acest gest.
19:45
„Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, va avea două continuări. Când se lansează „Învierea lui Hristos” # Adevarul.ro
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos” al lui Mel Gibson va fi împărțită în două filme, fiecare parte urmând să fie lansată în 2027.
Acum o oră
19:30
ANPC, în control pe litoral: amenzi de peste 600.000 de lei și 21 de operatori economici închiși # Adevarul.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)- Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 - 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei.
Acum 2 ore
19:15
O vidră a ajuns într-un coafor din Carei. Jandarmii au ajutat-o să ajungă pe malul râului Crasna, în mediul ei natural # Adevarul.ro
Misiune inedită pentru jandarmii din Satu Mare, care au intervenit pentru a captura o vidră a care a pătruns într-un salon de coafură. Animalul a fost salvat și relocat în mediul natural.
19:00
Putin și-a sunat aliații, înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a discutat cu liderul chinez # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții telefonice cu președintele chinez Xi Jinping și dictatorul belarus Alexander Lukashenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa preconizată cu președintele american Donald Trump.
19:00
Ministrul de Externe britanic, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance, vor avea sâmbătă, 9 august, o întâlnire în Marea Britanie cu partenerii ucraineni și europeni pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.
19:00
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată apă minerală, la ei nu există expresia șpriț“ # Adevarul.ro
La una dintre cele mai vestite crame ale României, situată între Dunăre și Marea Neagră, vin mii de turiști străini și români pentru asculta povești despre ținutul dobrogean.
19:00
Trei copii și doi adulți transportați la spital, în urma unui accident grav pe Centura Capitalei. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Trei copii și doi adulți au fost transportați la spital, în urma unui accident grav care s-a produs sâmbătă, 9 august, la Glina, pe Centura București.
18:45
Diplomatul Teodor Baconschi: „Lui Ion Iliescu nu-i datorăm libertatea și nici democrația: ambele au fost obținute în pofida lui“ # Adevarul.ro
Teodor Baconschi, diplomat, scriitor și fost ministru de Externe, analizează rolul istoric al lui Ion Iliescu fără menajamente. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, el vorbește despre „comunismul cu față umană“, pactul cu nomenclatura și vina morală din spatele tranziției lente și dureroase.
18:45
Președintele ANAT este mulțumit de cazările din România: „Niciodată, noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare” # Adevarul.ro
Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), spune că „este mulțumit de cazările din România”, acesta afirmând că prețurile din România la cazări sunt mai ieftine la noi în țară. „În România, se vinde drama. Niciodată noi nu vorbim de bine”,a spus acesta.
18:45
Imaginea inconștienței: un șofer întoarce mașina pe Autostrada A1 București - Pitești și lovește un alt autovehicul. Ce amendă a primit # Adevarul.ro
Un bărbat de 64 de ani s-a ales sâmbătă, 9 august, cu permisul suspendat după ce a efectuat manevra de întoarcere pe Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, pe sensul de deplasare către Capitală. În timpul manevrei, șoferul a lovit alt autoturism, care circula regulamentar.
Acum 4 ore
17:45
Cine a fost George Pomuț, românul care s-a implicat în achiziționarea statului Alaska de la ruși de către SUA # Adevarul.ro
În 1867, SUA au achiziționat statul Alaska de la Imperiul Rus pentru 7.2 milioane de dolari (129 de milioane de dolari în 2023). La negocieri a participat și George Pomuț, general româno-american.
17:30
Localnicii, terifiați după ce Marea Galileii s-a înroșit ca pe vremea lui Moise. „Ar trebui ca oamenii să se împace cu Iisus” # Adevarul.ro
Localnicii israelieni și internauții s-au arătat șocați de faptul că, zilele acestea, apele Mării Galileii s-au înroșit în mod misterios, stârnind îngrijorări de natură religioasă.
17:15
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin # Adevarul.ro
Soarta Ucrainei s-ar putea decide departe de ochii lumii, în îndepărtata Alaska, fosta gubernie rusă, actual stat american. Până la urmă, încetarea războiului din Ucraina a rămas o problemă bilaterală, dar din care lipsește Kievul.
17:15
Putin a primit încă un cadou de la Trump. Cum va folosi liderul rus întâlnirea din Alaska pentru a-și promova speranțele de a domina Ucraina # Adevarul.ro
Vladimir Putin a primit încă un cadou din partea președintelui SUA Trump: un summit bilateral, fără prezența vreunei alte părți. Mai mult, cel mai probabil, Putin va primi anumite teritorii cerute.
17:00
Președintele polonez, invitat la Casa Albă, imediat după învestire. Nicușor Dan nu știe încă data la care se va întâlni cu Trump # Adevarul.ro
Noul președinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X.
17:00
Ucrainenii țintesc apărarea aeriană din Crimeea. Sistemul avansat S-500 „Prometeu”, luat la țintă # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lovit cu drone un radar al sistemului avansat de apărare aeriană S-500 Prometeu în urma unei serii de atacuri efectuate în Crimeea ocupată, au confirmat serviciile de informații militare ucrainene (HUR), relatează presa ucraineană.
16:45
Ucraina a lovit o fabrică de drone iraniene Shahed din Republica Tatarstan. Potrivit imaginilor, cel puțin o dronă a lovit direct fabrica de producție, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu.
16:30
Atacatorul care a înjunghiat o femeie aleasă la întâmplare arestat preventiv. Recidivistul a urmărit victima câteva minute pe stradă # Adevarul.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Anchetatorii au stabili că agresorul nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă.
16:30
Sute de protestatari pro-Palestina, arestați la Londra. Manifestanții au invadat Piața Parlamentului # Adevarul.ro
Susținătorii mișcării Palestine Action au invadat Piața Parlamentului din Londra, în timp ce sute de ofițeri de poliție au început să efectueze arestări. Protestele migranților din întreaga țară au stârnit temeri legate de haos.
16:30
Poliția Rutieră monitorizează traficul din elicoptere. Sute de abateri descoperite pe șoselele patriei # Adevarul.ro
Drumurile naționale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situații de urgență, controlul traficului în situații speciale și la măsurarea fluxului de trafic, informează, sâmbătă, IGPR.
Acum 6 ore
16:15
Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă: „La mulți ani, zeiță!” # Adevarul.ro
Mădălina Ghenea a împlinit pe 8 august, 38 de ani și a marcat evenimentul cu o serie de fotografii incendiare pe Instagram. Ea și-a etalat silueta impecabilă în costum de baie.
16:00
Învață ca un student la Harvard. Zece trucuri care funcționează, potrivit unui psiholog # Adevarul.ro
Deși există numeroase stiluri de învățare, Jessie Schwab, psiholog și preceptor la Programul de Scriere al Colegiului Harvard, subliniază că avem tendința să ne evaluăm greșit propriul stil de învățare.
15:45
Fetiță de 9 ani, dispărută de pe plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a o găsi # Adevarul.ro
O fetiță de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă, 9 august, de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.
15:30
Fotografia publicată de tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad cu 10 minute înainte de tragedie: „Copilul meu bun, o parte din mine se stinge” # Adevarul.ro
Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Arad, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare și a publicat ultima imagine cu pilotul și băiatul său, înainte de tragedie.
15:15
Pilotul avionului prăbușit la Arad era angajat WizzAir și avea 10 ani experiență de zbor. „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești” # Adevarul.ro
Una dintre victimele accidentului aviatic de sâmbătă, 9 august, de la Arad, este un pilot cu vastă experiență. Vlad Zgărdău era pilot al Wizz Air de mai bine de un deceniu și fost pilot la Tarom și Carpatair.
14:45
Cât valorează activele fondurilor de pensii private obligatorii. Guvernul Bolojan intenționa să limiteze accesul românilor la acești bani # Adevarul.ro
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024.
14:45
Președintele rus Vladimir Putin a trimis prin trimisul special al președintelui Trump Steve Witkoff medalia Ordinul lui Lenin, destinată unui oficial CIA de rang înalt al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta alături de forțele rusești, potrivit unor surse familiarizate cu situația.
14:45
Organizatorii UNTOLD nu par afectați că trupele VAMA și Paraziții și-au anunțat retragerea din festival: „Îi așteptăm edițiile următoare” # Adevarul.ro
Organizatorii UNTOLD au transmis un comunicat după ce trupele VAMA și Paraziții au anunțat că nu vor participa la ediția din acest an.
14:30
Plajele din Italia, goale din cauza prețurilor. Italienii nu mai au bani de vacanțe: „Multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii” # Adevarul.ro
Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele de soare – de obicei în același loc – a fost mult timp o obișnuință înrădăcinată în cultura italiană a vacanțelor de vară.
Acum 8 ore
14:00
Scene de groază într-un tren CFR. Un geam a căzut peste două fetițe de 9 și 12 ani. Au ajuns rănite la spital # Adevarul.ro
Doi copii fost răniți în trenul Mangalia-Cluj Napoca de un geam care a căzut peste ei în vagonul în care se aflau. Au fost transportați de urgență la spital.
14:00
Trump va fi nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace de către Azerbaidjan și Armenia # Adevarul.ro
Armenia și Azerbaidjanul s-au angajat să mențină o pace durabilă după decenii de conflict, a anunțat președintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei ceremonii de semnare a acordului la Casa Albă.
13:45
Locuitorii din orașul Gaza au termen până la 7 octombrie să se evacueze în sudul enclavei, după ce cabinetul israelian a aprobat joi un plan de ocupație temporară a acestei zone populate.
13:45
Un nou studiu arată care sunt cele mai populare nume de bebeluși din Europa. Muhammad, cel mai întâlnit nume din Marea Britanie # Adevarul.ro
Potrivit unei hărți cu cele mai populare nume de copii din Europa, în Marea Britanie, cel mai des întâlnit nume la băieți este Muhammad.
13:30
Rogobete, după ce a vizitat șantierul spitalului din Tecuci: „Scuze poate găsi oricine. Dar puțini sunt cei care construiesc spitale și salvează vieți!” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, șantierul viitorului spital care se construiește la Tecuci. Investiția aparține Consiliului Județean Galați și va deservi peste 120.000 de locuitori.
13:30
Focuri de armă în Times Square. Trei persoane au fost grav rănite, după ce un bărbat înarmat a deschis focul # Adevarul.ro
Trei persoane au fost rănite sâmbătă, 9 august, într-un schimb de focuri în Times Square, unul dintre cele mai populare locuri turistice din lume
13:15
Șefii CJ Iași, zece zile în Japonia pe bani publici. Președintele Costel Alexe: „Am promovat județul” # Adevarul.ro
Șefii Consiliului Județean (CJ) Iași s-au aflat zece zile în Japonia, cheltuind 8.400 de euro din bani publici. Potrivit oficialilor, deplasarea a avut ca scop promovarea județului ca destinație de turism și investiții și schimb de bune practici cu instituțiile publice japoneze.
13:15
Intervenție cu trei elicoptere Black Hawk pentru stingerea incendiului de la Chilia Veche # Adevarul.ro
Autoritățile transmit că sâmbătă dimineață, 9 august, a fost reluată misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche, la fața locului aflându-se trei elicoptere Black Hawk, peste 30 de cadre și 11 mijloace de intervenție.
13:00
Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury vorbește pentru prima dată: „Am plâns și l-am jelit pe tatăl meu... A trebuit să devin adultă fără el” # Adevarul.ro
O femeie care susține că este fiica secretă a legendarului artist Freddie Mercury a vorbit pentru prima dată despre povestea ei.
12:45
Ce se întâmplă cu corpul nostru dacă renunțăm la zahăr timp de două săptămâni. Descoperiri uimitoare # Adevarul.ro
O simulare uluitoare arată ce se întâmplă în corp atunci când renunțăm la zahăr timp de două săptămâni. Dacă vrem să adoptăm astfel de schimbări alimentare, este important să consultăm un medic.
12:45
Noi informații despre stadiul lucrărilor din centrul Bucureștiului: a început dezasamblarea planșeului vechi peste Dâmbovița # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a oferit sâmbătă, 9 august, noi informații despre stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii.
12:45
Un Porsche de 90.000 de euro furat din Polonia, descoperit în Portul Constanţa. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia # Adevarul.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa un autoturism de lux căutat de către autorităţile din Polonia.
12:30
Gambitul lui Putin. În propunerea înaintată SUA, liderul de la Kremlin s-ar angaja să nu atace Europa # Adevarul.ro
Liderul rus Vladimir Putin i-a transmis lui Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, că Rusia va opri acțiunile militare din Ucraina în schimbul unor concesii teritoriale din partea Kievului și al recunoașterii internaționale a teritoriilor ocupate, a relatat WSJ.
Acum 12 ore
12:15
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad iar două persoane au decedat, echipele de salvare fiind la fața locului.
12:00
„Cea mai iubită fiică” a lui Kim ar putea fi moștenitoarea dinastiei. Cât de pregătită este Coreea de Nord să accepte o femeie în funcția de lider # Adevarul.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un este prezentă tot mai des la evenimente oficiale, alături de tatăl său. Oficialii serviciilor de informații acordă o atenție deosebită acestei tinere pe care o consideră cea mai probabilă succesoare a tatălui său.
