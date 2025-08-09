Minivacanța de Sfânta Maria. Unde poți călători și ce poți face pe 15 august
Pe 15 august, de Sfânta Maria, românii se bucură de o minivacanță care aduce oportunități perfecte pentru călătorii și activități speciale, fie în țară, fie în afara ei.
Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie # StirileProtv.ro
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.
Papanași tradiționali – rețeta autentică. Trucuri pentru papanași pufoși și delicioși # StirileProtv.ro
Papanașii sunt un desert tradițional românesc, cunoscut pentru combinația sa delicioasă de brânză proaspătă, aluat pufos și dulceață. Desertul a cucerit rapid gusturile atât ale localnicilor, cât și ale turiștilor.
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail.
Dar de nuntă în 2025 - ghid complet al darului care se oferă la cele mai importante evenimente # StirileProtv.ro
În 2025, tradițiile legate de darul de nuntă continuă să se împletească cu noile obiceiuri moderne. Fie că participi la o nuntă clasică, un eveniment elegant sau o celebrare restrânsă, întrebarea „Cât se oferă?” rămâne la fel de actuală.
Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska # StirileProtv.ro
În plin context diplomatic tensionat, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin # StirileProtv.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, ar fi putut interpreta greșit poziția Rusiei cu privire la o posibilă încetare a focului în Ucraina, după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin săptămâna aceasta.
„Cel mai urât câine din lume" este, oficial, Petunia. Suma câștigată de stăpână la concurs # StirileProtv.ro
Petunia este „cel mai urât câine din lume", un pui de bulldog francez fără păr în vârstă de doi ani, declarată câștigătoarea ediției din 2025 a concursului care s-a desfășurat vineri în orașul californian Santa Rosa.
Cele mai periculoase drumuri naționale din România au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere # StirileProtv.ro
Drumurile naţionale cu risc rutier ridicat au fost monitorizate din aer de Poliţie, cu ajutorul elicopterelor, pentru supravegherea traficului, intervenţii rapide în urgenţe, control în situaţii speciale şi măsurarea fluxului rutier, anunţă IGPR.
Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiști în Portul Constanţa. Ce au descoperit în urma verificărilor | FOTO # StirileProtv.ro
Un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa, figurând ca bun căutat în vederea confiscării de către autorităţile din Polonia.
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei” # StirileProtv.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat vineri, în cadrul unui interviu video acordat revistei Time, că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat.
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a început să demonteze difuzoarele de propagandă instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, într-un semnal de destindere care răspunde la gesturile similare făcute de noul guvern sud-coreean condus de președintele Lee Jae Myung.
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua # StirileProtv.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide” # StirileProtv.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.
Rogobete: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează extinderea proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene.
Fondurile de pensii facultative, pe creștere în luna iunie. Fondurile de la Pilonul II au active de 6,26 miliarde de lei # StirileProtv.ro
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al ASF.
Moment istoric în Caucaz, în absența Rusiei. Cu Trump de față, Azerbaidjanul și Armenia au făcut pace după decenii de lupte # StirileProtv.ro
După aproape patru decenii de conflict sângeros care până de curând nu părea să se sfârșească, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump.
Autostrăzile, motiv de controverse în coaliție. Lider PSD: A8 şi A7 nu sunt mofturi, leagă Moldova de restul ţării # StirileProtv.ro
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova și critică prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la „coada listei”.
Avionul prăbuşit în Arad efectua un zbor de agrement. La bord se aflau un pilot profesionist și un tânăr de 18 ani - surse # StirileProtv.ro
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, unde au murit două persoane, efectua un zbor de agrement și avea la bord un pilot profesionist şi un băiat de 18 ani, au declarat surse pentru Agerpres.
Piatra de alaun – cum să o folosești pentru o igienă naturală și eficientă. Tot ce trebuie să știi despre utilizarea ei # StirileProtv.ro
Piatra de alaun este un deodorant natural, folosit pentru proprietățile sale antibacteriene și astringente. Ideală pentru o igienă eficientă și delicată, aceasta poate înlocui cu succes produsele convenționale.
Atacurile câinilor de la stâne, tot mai frecvente: o fată a fost mușcată în județul Brașov. Sfaturile salvamontiștilor # StirileProtv.ro
Salvamontiştii atrag atenţia asupra înmulţirii câinilor de stână, dar şi cu privire la riscurile pe care aceste animale le reprezintă pentru turiştii care merg pe munte. O fată a fost mușcată în județul Brașov.
Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin # StirileProtv.ro
Vladimir Putin își dorește ca să primească Donbadul la schimb cu încetarea războiului. Presa din SUA notează că un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie oferită pe tavă Rusiei.
Zelenski respinge schimburile de teritorii propuse de Trump: „Orice decizie fără Ucraina este împotriva păcii” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a reacționat după ce Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Vladimir Putin. Președintele Ucrainei respinge scenariul unor schimburi de teritorii între țara sa și Rusia.
Cum elimini mirosul neplăcut din încălțăminte și cum se curăță corect pantofii. Trucuri rapide și naturale # StirileProtv.ro
Mirosul neplăcut din încălțăminte apare frecvent, mai ales în sezonul cald. Curățarea corectă a pantofilor și folosirea unor trucuri naturale ajută la menținerea prospețimii și la prelungirea duratei de viață a încălțămintei.
Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York, iar poliția a confirmat că un adolescent a deschis focul asupra mulțimii, relatează metro.co.uk.
Împăduririle sunt în pericol din cauza tăierilor. Fost ministru: România pierde 50 metri pătrați pe minut prin deșertificare # StirileProtv.ro
Fostul ministrul a Mediului susține că România riscă să oprească un program de împăduriri, asta în timp ce țara noastră se confruntă cu problema deșertificării.
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad.
Doi americani, cercetați penal la frontiera Sculeni pentru conducere fără permis internațional # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, efectuează cercetări cu privire la doi cetățeni americani.
Deficit de personal la MAE. „Artificiul” la care apelează instituția pentru a avea oameni în ambasade și consulate # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei.
Sulina, perla Deltei Dunării. Ce poți face în orașul cu cel mai spectaculos apus din România # StirileProtv.ro
Sulina, oraș al Deltei Dunării, cucerește cu farmecul aparte, amestec de istorie, natură sălbatică și liniște greu de găsit în alte colțuri ale țării. Renumit pentru apusurile sale spectaculoase, acest colț izolat de lume oferă o experiență autentică.
Cod portocaliu și galben de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40 de grade. Cât timp sunt valabile | HARTĂ # StirileProtv.ro
România e sub cod portocaliu și galben de caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale până luni seară, anunță meteorologii.
O pastilă zilnică ar putea reduce greutatea cu 12% în 72 de săptămâni, arată un studiu. Ce efecte adverse există # StirileProtv.ro
Un nou medicament sub forma unei pastile luate zilnic promite să fie o soluție eficientă și comodă la obezitate.
Fiul lui Mihai Leu a fost implicat într-un accident grav într-un raliu. Mașina lui a rupt un parapet de beton # StirileProtv.ro
Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a fost implicat într-un accident serios în timpul sesiunii de calificări de la Super Rally Timișoara.
Calea Victoriei redevine pietonală. Activități culturale și recreative pentru toate vârstele. Ce restricții de trafic vor fi # StirileProtv.ro
Calea Victoriei redevine în acest sfârșit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare și întâlniri în aer liber.
Un gigant din Mexic intră pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici cu peste 500 de angajați # StirileProtv.ro
Un gigant internațional din industria auto își pregătește intrarea pe piața din România. Mexicanii de la Nemak vor să cumpere afacerea Georg Fischer (GF) cu componente ușoare din țara noastră.
Eminem îşi spune povestea într-un nou documentar: „A trebuit să învăţ să merg, să vorbesc şi să fac rap din nou”. VIDEO # StirileProtv.ro
Rapperul american Eminem, al cărui nume real este Marshall Bruce Mathers, a lansat un film documentar autobiografic într-o proiecţie unică în cinema.
Cazurile de COVID-19 la copii, în creștere. Spitalele de pediatrie din Capitală sunt pline de pacienți, chiar și 100 pe lună # StirileProtv.ro
Medicii din spitalele de specialitate îngrijesc un număr mai mare de pacienţi cu COVID-19 în această perioadă, faţă de ce se întâmpla în primele luni ale anului.
Întâlnire strategică înainte de summit-ul Trump-Putin: Ucraina, SUA și Europa caută o poziție comună de negociere # StirileProtv.ro
Oficiali de rang înalt din Ucraina, Statele Unite și Europa urmează să se întâlnească în acest weekend, în Marea Britanie.
Războiul din Ucraina ar putea „îngheța”, spune Tusk. SUA și Rusia pregătesc discuții # StirileProtv.ro
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul Poloniei.
Incendii devastatoare în Grecia și Turcia. Zeci de sate au fost evacuate, iar traficul maritim a fost suspendat # StirileProtv.ro
Grecia și Turcia se confruntă cu un nou episod grav de incendii de vegetație. Focul se extinde la sud-est de Atena, unde flăcările au făcut scrum mai multe construcții și au luat viața unui bătrân.
Amfiteatrul antic de la Sarmizegetusa, redeschis după 12 ani de lucrări. Cât costă un bilet # StirileProtv.ro
După lucrări care au durat 12 ani, amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa - fosta capitală a Daciei romane - a fost, în sfârșit, restaurat.
Un bărbat este acuzat că a împuşcat patru oameni într-un bar din Montana. El a fost prins ulterior de poliţiști. VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat este suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana.
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență după anunțul Israelului privind planul de ocupare a Fâșiei Gaza # StirileProtv.ro
Consiliul de Securitate al ONU va organiza duminică la 10:00 (14:00 GMT) o reuniune de urgenţă privind Gaza, după anunţarea planului israelian de a prelua controlul asupra oraşului, au declarat vineri pentru AFP mai multe surse diplomatice.
Un tânăr din Prahova, arestat după ce și-a scos brățara de monitorizare și a fugit. Și-a bătut bunica pentru bani de droguri # StirileProtv.ro
Un individ de 27 de ani, din Prahova a ajuns după gratii după ce și-a scos brățara de monitorizare pe care i-au pus-o polițiștii și a fugit într-o pădure.
Snow Patrol a readus emoția adolescenței pe scena Summer Well: „Cel mai frumos cadou de ziua mea” # StirileProtv.ro
Noapte de vară cu distracție și muzică bună la Summer Well, festivalul găzduit pe domeniul Știrbei, de lângă Capitală.Și-au dat întâlnire petrecăreți de toate vârstele. Momentul culminant a fost concertul trupei de rock alternativ „Snow Patrol”.
Horoscop săptămâna 11 -17 august 2025. Armonie, claritate și șanse noi pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânii 11-17 august 2025 aduce schimbări importante în plan astrologic, odată cu revenirea lui Mercur la mișcarea directă și întâlnirea benefică dintre Venus și Jupiter, care promite armonie, claritate și noi oportunități pentru toate zodii
Un bărbat de 39 de ani din Sibiu a murit vineri în zona cabanei Suru, din munții Făgăraș după ce a căzut de pe un versant. Salvamontiștii au fost anunțați de un alt drumeț.
Performanță remarcabilă. Avram Iancu a înotat 4448 de kilometri, fără costum de neopren # StirileProtv.ro
Avram Iancu, bibliotecarul din Valea Jiului pasionat de înot se poate mândri cu o nouă performanță.
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață # StirileProtv.ro
Se anunță schimbări importante pentru toți românii care contribuie la Pilonul II de pensii. Și sunt 8,3 milioane.
Vremea azi, 9 august. România se pregătește de un val de căldură extremă. Temperaturile vor ajunge la 37°C. Unde va ploua # StirileProtv.ro
Sâmbătă se face mai cald decât vineri. Nu prea vedem norii, iar în sudul și în vestul României o să fie caniculă și o să crească disconfortul termic.
