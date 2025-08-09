Accident pe un pod din centrul Timișoarei, cu răniți. O mașină, la un pas să cadă în Bega. Ce s-a găsit într-un portbagaj
StirileProtv.ro, 9 august 2025 22:00
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană.
• • •
Acum 5 minute
22:00
Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos # StirileProtv.ro
Trei bărbați au fost reținuți de poliția pariziană sâmbătă dimineața, după ce au urcat ilegal pe Turnul Eiffel, unul dintre ei folosind ulterior o parașută pentru a coborî de pe celebrul monument.
22:00
Accident pe un pod din centrul Timișoarei, cu răniți. O mașină, la un pas să cadă în Bega. Ce s-a găsit într-un portbagaj # StirileProtv.ro
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană.
Acum 30 minute
21:40
Un copil dat dispărut joi din Dâmbovița a fost găsit în alt județ. Un trecător l-a recunoscut pe stradă și a sunat la poliție # StirileProtv.ro
Un băiețel de 9 ani, dispărut joi seară din comuna Vișinești, județul Dâmbovița, a fost găsit sâmbătă dimineață la peste 10 kilometri distanță, în județul Prahova.
Acum o oră
21:30
Rusia condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza: Prezintă toate semnele unui dezastru umanitar # StirileProtv.ro
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava "catastrofa umanitară" din enclava palestiniană.
21:20
WSJ: Ucraina și aliații săi europeni i-au prezentat lui Trump planul lor pentru negocierile cu Putin. Varianta rusă, respinsă # StirileProtv.ro
Țările europene și Ucraina au răspuns la „planul rus de încetare a focului” cu o contrapropunere care, în opinia lor, ar trebui să constituie baza negocierilor viitoare dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
21:10
Horoscop 10 august 2025, cu Neti Sandu. Întâlniri neașteptate, invitații speciale și regăsiri emoționante # StirileProtv.ro
Horoscop 10 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a împăcării. O să ne trezim puși în fața unor situații care să ne aducă zâmbetul pe buze, exact când credeam că am încurcat-o rău.
Acum 2 ore
21:00
Macron, despre negocierile dintr Trump și Putin: „Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni” # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că viitorul Ucrainei trebuie decis de ucraineni, după convorbirea cu Zelenski, în contextul negocierilor dintre Trump și Putin, potrivit Reuters.
20:40
Studiu: O substanţă prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii Alzheimer # StirileProtv.ro
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul.
20:40
Scandal la New York. Companie care produce pentru Disney și Lady Gaga, acuzată de urmărirea biometrică forțată a angajaților # StirileProtv.ro
O companie de confecții din New York forțează lucrătorii să se supună unor scanări de recunoaștere facială pentru accesul în clădire, scandalizând personalul care a calificat mandatul drept "invaziv".
20:20
Reacția unui indian despre canicula resimțită în București, unde aerul continuă să fie greu de respirat. Cu ce o compară # StirileProtv.ro
Căldura sufocă iar vestul și sudul țării. Sâmbătă a fost Cod galben de caniculă și disconfort termic, însă meteorologii anunță că de duminică temperaturile vor urca și mai mult.
Acum 4 ore
20:00
Festival gastronomic turcesc în centrul Capitalei. Unii pofticioși au plecat cu sacoșele pline # StirileProtv.ro
Arome subtile de mentă, sumac, cimbru și cuișoare au învăluit, în acest sfârșit de săptămână, centrul Capitalei. Românii au format cozi încă de dimineață la plăcinte fierbinți și cafea la nisip, făcute de turci.
19:50
Incendiu devastator în California. Mii de oameni au primit ordin de evacuare. Orașul Santa Clarita este în stare de alertă # StirileProtv.ro
În California, pompierii fac eforturi supraomenești în lupta cu un incendiu colosal care mistuie de joi o zonă muntoasă, la nord de Los Angeles.
19:40
Post Malone a făcut show la UNTOLD în a doua seară de festival. Artistul a cântat în premieră în România # StirileProtv.ro
A doua seară de UNTOLD a venit la pachet cu un spectacol uluitor de lumini și artificii. Și pentru ca totul să fie complet, faimosul rapper american Post Malone a creat isterie în rândul zecilor de mii de fani.
19:40
Amenzile aplicate de ANPC operatorilor turistici de pe litoral în ultima săptămână. Problemele din piscine # StirileProtv.ro
ANPC Comandamentul Litoral 2025 a sancționat operatorii economici din zona litoralului, aplicând amenzi contravenționale în valoare totală de 620.000 de lei în urma controalelor desfășurate între 4 și 8 august 2025.
19:40
Weekend aglomerat pe litoral. Peste 100.000 de români caută răcoarea în valurile Mării Negre. „Mai frumos ca în Ibiza” # StirileProtv.ro
Vara este în toi, iar peste 100.000 de români caută răcoarea în aceste zile, la mare. E drept, cei mai mulți își petrec doar weekendul, însă sunt bune și două zile ca să te bucuri de apă.
19:40
Planul pe care Trump va încerca să-l „vândă” Kievului pentru pace vine cu concesii dureroase. Ce îi permite Rusiei să înhațe # StirileProtv.ro
Vinerea viitoare în Alaska, acestea sunt coordonatele primei întâlniri din ultimii 4 ani între Vladimir Putin și un lider american. Anunțul a fost făcut de Donald Trump, dar șansele concretizării acestui plan rămân sub semnul întrebării.
19:40
Sudul Europei, în alertă din cauza incendiilor. Flăcările au înghițit case în doar câteva minute, în Grecia și Turcia # StirileProtv.ro
Arșița și incendiile de vegetație nu cruță nici măcar o zi sudul Europei. Grecia și Turcia s-au confruntat, în ultimele ore, cu noi focuri devastatoare, alimentate de rafale de vânt extrem de violente.
19:40
Criză imobiliară în România: Prețuri comparabile cu marile capitale europene, venituri, la jumate. Care ar fi soluția # StirileProtv.ro
Accesul la locuințe rămâne o problemă majoră în România. O confirmă și un studiu care a comparat prețurile noastre cu cele din alte state.
19:20
Accident între 2 autoturisme pe Centura Bucureştiului. Cinci persoane, între care trei copii, au fost transportate la spital # StirileProtv.ro
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme.
19:20
Ultimele imagini din avionul care s-a prăbușit în Arad, soldat cu doi morți. Ce s-a auzit în momentul decolării # StirileProtv.ro
Este o vară rea pe cerul României. După o lungă serie de accidente dramatice, o aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad.
19:10
Un puternic incendiu de vegetaţie a provocat închiderea traseului către Muntele Vezuviu de lângă Napoli # StirileProtv.ro
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează dpa.
18:40
Pe 15 august, de Sfânta Maria, românii se bucură de o minivacanță care aduce oportunități perfecte pentru călătorii și activități speciale, fie în țară, fie în afara ei.
18:20
Expert: Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie # StirileProtv.ro
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.
18:20
Papanași tradiționali – rețeta autentică. Trucuri pentru papanași pufoși și delicioși # StirileProtv.ro
Papanașii sunt un desert tradițional românesc, cunoscut pentru combinația sa delicioasă de brânză proaspătă, aluat pufos și dulceață. Desertul a cucerit rapid gusturile atât ale localnicilor, cât și ale turiștilor.
18:10
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la lansarea noului său parfum. Cu ce ținută a atras toate privirile. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Selena Gomez, cunoscută pentru stilul ei rafinat, a atras toate privirile joi seară, la lansarea oficială a noului parfum Rare Beauty, desfășurată într-un cadru exclusivist, la Oficiul Poștal din Santa Monica, scrie Daily Mail.
18:10
Dar de nuntă în 2025 - ghid complet al darului care se oferă la cele mai importante evenimente # StirileProtv.ro
În 2025, tradițiile legate de darul de nuntă continuă să se împletească cu noile obiceiuri moderne. Fie că participi la o nuntă clasică, un eveniment elegant sau o celebrare restrânsă, întrebarea „Cât se oferă?” rămâne la fel de actuală.
Acum 6 ore
16:50
Analiză Time: Putin se apropie rapid de colaps financiar. Asul din mâneca lui Trump la întâlnirea din Alaska # StirileProtv.ro
În plin context diplomatic tensionat, președintele Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta un posibil acord de pace în Ucraina.
16:50
Trimisul lui Trump, Witkoff, suspectat de o gafă monumentală după întâlnirea cu Putin. Ce ar fi înțeles greșit la Kremlin # StirileProtv.ro
Trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, ar fi putut interpreta greșit poziția Rusiei cu privire la o posibilă încetare a focului în Ucraina, după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin săptămâna aceasta.
16:40
„Cel mai urât câine din lume" este, oficial, Petunia. Suma câștigată de stăpână la concurs # StirileProtv.ro
Petunia este „cel mai urât câine din lume", un pui de bulldog francez fără păr în vârstă de doi ani, declarată câștigătoarea ediției din 2025 a concursului care s-a desfășurat vineri în orașul californian Santa Rosa.
16:20
Cele mai periculoase drumuri naționale din România au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere # StirileProtv.ro
Drumurile naţionale cu risc rutier ridicat au fost monitorizate din aer de Poliţie, cu ajutorul elicopterelor, pentru supravegherea traficului, intervenţii rapide în urgenţe, control în situaţii speciale şi măsurarea fluxului rutier, anunţă IGPR.
Acum 8 ore
15:40
Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiști în Portul Constanţa. Ce au descoperit în urma verificărilor | FOTO # StirileProtv.ro
Un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa, figurând ca bun căutat în vederea confiscării de către autorităţile din Polonia.
15:40
Era Lukașenko în Belarus, aproape de final. Anunțul surprinzător făcut de „ultimul dictator al Europei” # StirileProtv.ro
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat vineri, în cadrul unui interviu video acordat revistei Time, că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat.
15:20
Mișcarea surprinzătoare făcută de Coreea de Nord: locuitorii din zonele de frontieră au răsuflat ușurați # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a început să demonteze difuzoarele de propagandă instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, într-un semnal de destindere care răspunde la gesturile similare făcute de noul guvern sud-coreean condus de președintele Lee Jae Myung.
15:00
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua # StirileProtv.ro
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
15:00
Sebastian Burduja propune un candidat unic la Primăria București: „E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide” # StirileProtv.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.
14:50
Rogobete: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează extinderea proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene.
14:40
Fondurile de pensii facultative, pe creștere în luna iunie. Fondurile de la Pilonul II au active de 6,26 miliarde de lei # StirileProtv.ro
Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 6,26 miliarde de lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 17,5% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior, conform unui raport al ASF.
14:40
Moment istoric în Caucaz, în absența Rusiei. Cu Trump de față, Azerbaidjanul și Armenia au făcut pace după decenii de lupte # StirileProtv.ro
După aproape patru decenii de conflict sângeros care până de curând nu părea să se sfârșească, Azerbaidjanul și Armenia au semnat un acord de pace în prezența președintelui american Donald Trump.
14:30
Autostrăzile, motiv de controverse în coaliție. Lider PSD: A8 şi A7 nu sunt mofturi, leagă Moldova de restul ţării # StirileProtv.ro
Preşedintele filialei judeţene Iaşi a PSD, deputatul Bogdan Cojocaru, afirmă că Guvernul Bolojan frânează Moldova și critică prioritizarea investiţiilor la autostrăzi şi plasarea A7 şi A8 la „coada listei”.
14:30
Avionul prăbuşit în Arad efectua un zbor de agrement. La bord se aflau un pilot profesionist și un tânăr de 18 ani - surse # StirileProtv.ro
Avionul de mici dimensiuni care s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din Arad, unde au murit două persoane, efectua un zbor de agrement și avea la bord un pilot profesionist şi un băiat de 18 ani, au declarat surse pentru Agerpres.
14:20
Piatra de alaun – cum să o folosești pentru o igienă naturală și eficientă. Tot ce trebuie să știi despre utilizarea ei # StirileProtv.ro
Piatra de alaun este un deodorant natural, folosit pentru proprietățile sale antibacteriene și astringente. Ideală pentru o igienă eficientă și delicată, aceasta poate înlocui cu succes produsele convenționale.
14:10
Atacurile câinilor de la stâne, tot mai frecvente: o fată a fost mușcată în județul Brașov. Sfaturile salvamontiștilor # StirileProtv.ro
Salvamontiştii atrag atenţia asupra înmulţirii câinilor de stână, dar şi cu privire la riscurile pe care aceste animale le reprezintă pentru turiştii care merg pe munte. O fată a fost mușcată în județul Brașov.
Acum 12 ore
14:00
Vladimir Putin îi cere lui Donald Trump estul Ucrainei pentru a opri războiul. Planul de pace propus de Kremlin # StirileProtv.ro
Vladimir Putin își dorește ca să primească Donbadul la schimb cu încetarea războiului. Presa din SUA notează că un astfel de rezultat ar reprezenta o victorie oferită pe tavă Rusiei.
13:10
Zelenski respinge schimburile de teritorii propuse de Trump: „Orice decizie fără Ucraina este împotriva păcii” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a reacționat după ce Donald Trump a anunțat că se întâlnește cu Vladimir Putin. Președintele Ucrainei respinge scenariul unor schimburi de teritorii între țara sa și Rusia.
13:10
Cum elimini mirosul neplăcut din încălțăminte și cum se curăță corect pantofii. Trucuri rapide și naturale # StirileProtv.ro
Mirosul neplăcut din încălțăminte apare frecvent, mai ales în sezonul cald. Curățarea corectă a pantofilor și folosirea unor trucuri naturale ajută la menținerea prospețimii și la prelungirea duratei de viață a încălțămintei.
12:50
Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO # StirileProtv.ro
Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York, iar poliția a confirmat că un adolescent a deschis focul asupra mulțimii, relatează metro.co.uk.
12:30
Împăduririle sunt în pericol din cauza tăierilor. Fost ministru: România pierde 50 metri pătrați pe minut prin deșertificare # StirileProtv.ro
Fostul ministrul a Mediului susține că România riscă să oprească un program de împăduriri, asta în timp ce țara noastră se confruntă cu problema deșertificării.
12:20
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad.
12:00
Doi americani, cercetați penal la frontiera Sculeni pentru conducere fără permis internațional # StirileProtv.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, județul Iași, efectuează cercetări cu privire la doi cetățeni americani.
11:20
Deficit de personal la MAE. „Artificiul” la care apelează instituția pentru a avea oameni în ambasade și consulate # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunţă, marţi, că se confruntă cu un mare deficit de personal şi, pentru a remedia parte din problemă, a apelat la detaşări de personal, conform legislaţiei.
