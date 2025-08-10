Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv în acţiuni ale Poliţiei pentru combaterea traficului de droguri, în primele 7 luni ale acestui an/ Două tone de droguri au fost confiscate

08:00

Andi Cârlan se luptă cu un cancer de colon agresiv, din anul 2019. Sunt pentru el aproape 6 ani de tratamente, răstimp în care afecţiunea a recidivat de câteva ori. În pragul unor noi cure de chimioterapie, Andi a găsit putere şi răbdare pentru a-i ajuta pe pacienţii internaţi la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală. Cei care se află în grija medicilor pe secţia de Pneumologie 1 vor avea pilote noi datorită eforturilor sale. A cumpărat 50 de bucăţi cu banii strânşi cu ajutorul prietenilor săi şi a reuşit să obţină şi un discount generos de la producător. Ajutorul său pentru secţie nu se opreşte însă aici. A comandat mai multe televizoare noi, a plătit un avans pentru oglinzi foarte necesare pentru kinetoterapie, are deja o promisiune fermă de la un producător român de uşi metalice necesare pentru înlocuirii celor vechi de pe secţie şi îşi doreşte să utileze secţia şi cu frigidere noi.