Producătorul elveţian de avioane Pilatus opreşte livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington
News.ro, 10 august 2025 10:00
Producătorul elveţian de aeronave Pilatus a anunţat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 şi PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
10:00
Producătorul elveţian de avioane Pilatus opreşte livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington # News.ro
Producătorul elveţian de aeronave Pilatus a anunţat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 şi PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
Acum 30 minute
09:50
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News.
Acum o oră
09:20
Acţionarii Thyssenkrupp aprobă separarea de grup a diviziei de apărare, pe fondul creşterii cheltuielilor militare în Europa # News.ro
Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene, transmite Reuters.
09:20
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.
09:10
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # News.ro
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, realtează Variety.
Acum 2 ore
08:50
Mii de demonstranţi la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a cuceri oraşul Gaza - VIDEO # News.ro
Mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian.
08:50
Salvamont: În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă/ Au fost salvate 39 de persoane # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital.
08:30
Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest” # News.ro
Principalii lideri europeni au făcut apel duminică la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa, potrivit AFP.
08:20
Jannik Sinner, revenit pe terenuri la aproape o lună după victoria de la Wimbledon, l-a învins pe columbianul Daniel Elahi Galan, scor 6-1, 6-1, în primul său meci din turneul de la Cincinnati.
08:20
SUA: Un bărbat care a deschis focul la sediul central din Atlanta al CDC, omorând un poliţist, credea că vaccinul anti-COVID îl făcea să aibă tendinţe de suicid, afirmă tatăl său # News.ro
Un bărbat din Georgia, SUA, care a deschis focul în complexul sediului central al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), omorând un ofiţer de poliţie, dădea vina pe vaccinul anti-COVID pentru că era deprimat şi avea tendinţe de suicid, a declarat un oficial pentru Associated Press.
Acum 4 ore
08:00
Andi Cârlan, binele de la Marius Nasta. Deşi luptă cu o afecţiune gravă, găseşte timp să ofere sprijin pacienţilor. Despre medici: A vorbi despre nevoile neacoperite ale pacienţilor, mai ales în ţara lui ”avem de toate”, e un lucru fenomenal # News.ro
Andi Cârlan se luptă cu un cancer de colon agresiv, din anul 2019. Sunt pentru el aproape 6 ani de tratamente, răstimp în care afecţiunea a recidivat de câteva ori. În pragul unor noi cure de chimioterapie, Andi a găsit putere şi răbdare pentru a-i ajuta pe pacienţii internaţi la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală. Cei care se află în grija medicilor pe secţia de Pneumologie 1 vor avea pilote noi datorită eforturilor sale. A cumpărat 50 de bucăţi cu banii strânşi cu ajutorul prietenilor săi şi a reuşit să obţină şi un discount generos de la producător. Ajutorul său pentru secţie nu se opreşte însă aici. A comandat mai multe televizoare noi, a plătit un avans pentru oglinzi foarte necesare pentru kinetoterapie, are deja o promisiune fermă de la un producător român de uşi metalice necesare pentru înlocuirii celor vechi de pe secţie şi îşi doreşte să utileze secţia şi cu frigidere noi.
07:50
Industria aeronautică din Rusia, blocată de sancţiuni şi dobânzi ridicate: doar un avion comercial livrat în 2025 din cele 15 planificate # News.ro
Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elveţiene de analiză ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producţia, iar dobânzile ridicate limitează investiţiile, transmite Reuters.
07:20
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, potrivit BBC.
06:30
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action # News.ro
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană Palestine Action, conform legilor anti-terorism, scrie CNN.
Acum 6 ore
05:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # News.ro
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS), citate de Reuters.
05:20
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # News.ro
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters.
05:00
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică # News.ro
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfăţului”, cultura răsfăţului prin mici plăceri cotidiene sau experienţe memorabile, cunoaşte o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 şi revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziţii accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte decorative, care aduc o doză rapidă de satisfacţie, relatează CNBC.
Acum 12 ore
00:30
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open.
00:10
Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru arbitrează meciurile de duminică, din Superligă # News.ro
Arbitrii Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a cincea a Superligii.
9 august 2025
23:40
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, la Sibiu, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a cincea din Superligă.
23:20
Amenzi de peste 620.000 de lei, date de ANPC în ultima săptămână, pe litoral/ Întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement şi a piscinelor, printre nereguli # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului Litoral. Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.
23:20
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat palatul prezidenţial brazilian, adăugând că Putin a împărtăşit informaţii despre discuţiile sale cu Statele Unite şi „eforturile recente de pace între Rusia şi Ucraina”, relatează Reuters.
23:10
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
23:00
Un studiu internaţional condus de cercetători din Suedia, la care au participat persoane recent diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, arată că modificările chimice din ADN-ul celular pot ajuta la identificarea precoce a riscului de boli cardiovasculare. Prin analiza metilării ADN-ului, cercetătorii au dezvoltat un instrument capabil să diferenţieze pacienţii cu risc scăzut de cei cu risc potenţial ridicat, deschizând calea către tratamente mai personalizate şi prevenirea complicaţiilor grave.
22:40
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova/ El a participat la un festival în Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.
22:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a obţinut, sâmbătă, a doua victorie la turneul amical din Cehia, scor 36-25, cu gazda DHK Banik Most.
21:50
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc.
21:50
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Şucu, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia franceză Rennes, într-un meci amical.
21:30
Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri/ Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România.
21:30
Vicecampioana CSM Oradea a anunţat, sâmbătă, transferul jucătorului olandez Emmanuel Nzekwesi, care a semnat un contract valabil pentru un sezon. Nzekwesi este component al naţionalei Ţărilor de Jos.
21:10
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro.
Acum 24 ore
20:50
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară # News.ro
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară.
20:30
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din Superligă. Arădenii au trecut pe primul loc în ierarhia Superligii.
20:20
UPDATE - Accident pe un pod din centrul Timişoarei/ O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega/ Şoferul şi un pieton, răniţi/ Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului- FOTO, VIDEO # News.ro
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Surse afirmă că într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.
20:20
Fotbal: Mohamed Salah face apel la UEFA după moartea celui supranumit „Pele palestinian” în atacurile aeriene israeliene: „Cum, unde şi de ce a murit?” # News.ro
Într-un mesaj postat pe X, atacantul egiptean de la FC Liverpool, Mohamed Salah a cerut clarificări după un tweet al UEFA care anunţa moartea fostului jucător Suleiman al-Obeid, supranumit „Pele palestinian”, decedat în Gaza, în atacurile aeriene israeliene.
20:00
Satu Mare: O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei/ Animalul, salvat şi eliberat în natură de jandarmi - VIDEO # News.ro
O vidră a ajuns, sâmbătă, în incinta unui salon de coafură din Carei, judeţul Satu Mare. Animalul, speriat şi dezorientat, a fost prins de jandarmi, fiind apoi eliberat pe malul râului Crasna. Jandarmii fac o serie de recomandări oamenilor care întâlnesc animale sălbatice în zonele locuite, mai ales dacă este vorba despre unele din specii protejate, cum este vidra.
20:00
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor # News.ro
Portarul Jonathan Fischer a parcurs un drum lung de la fotbalul part-time în Danemarca şi aşteptarea următorului său post ca profesor suplinitor până la actualul său angajament, la FC Metz, în Ligue 1, relatează AP.
20:00
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul. Acest metal uşor, prezent în mod natural în organism, ar putea oferi cheia pentru înţelegerea profundă a bolii Alzheimer şi a proceselor de îmbătrânire a creierului.
19:50
Handbal feminin: Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a câştigat, sâmbătă, Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după ce a învins în finală formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 35-31 (19-17).
19:50
Accident pe un pod din centrul Timişoarei/ O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega/ Şoferul şi un pieton, răniţi - FOTO, VIDEO # News.ro
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi.
19:40
Patru astronauţi au revenit pe Pământ după 5 luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # News.ro
Patru astronauţi s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing, relatează AP.
19:30
Argeş: Bărbat care a căzut circa 100 de metri, în Spintecătura Moldoveanu, recuperat de salvamontişti, cu ajutorul unui elicopter # News.ro
Un bărbat care a căzut, sâmbătă, circa 100 de metri, în Spintecătura Moldoveanu, a fost recuperat de salvamontiştii din Argeş, cu ajutorul unui elicopter.
19:10
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, relatează Reuters.
19:00
Tenis: Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare # News.ro
Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters.
19:00
Ilfov: Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina/ Traficul este restricţionat # News.ro
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura apoi pe un singur fir, alternativ.
18:20
Fotbal american: New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough # News.ro
New England Patriots, echipa de fotbal american, a adus un omagiu fabulosului lor quarterback, Tom Brady, vineri, ridicând în apropierea stadionului Gillette Stadium din Foxborough (Massachusetts), în suburbia Bostonului, o statuie înaltă din bronz (3,6 m înălţime) cu efigia jucătorului lor emblematic.
18:10
Un senator USR reacţionează după ce PSD Iaşi a acuzat Guvernul că plasează A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii # News.ro
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. ”Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el.
18:00
UPDATE - IGSU: Incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş/ Intervenţia continuă, inclusiv cu elicopterele/ Alt incendiu, în apropiere de Plauru - VIDEO # News.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a anunţat, sâmbătă după-amiază, că până în prezent incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş. Intervenţia continuă, atât terestru, unde acest lucru este posibil, cât şi cu elicopterele care au aruncat circa 200 de tone de apă. O navă multirol sprijină misiunea de stingere a incendiului din zona Chilia Veche. Un alt incendiu a izbucnit în apropierea localităţii Plauru.
18:00
Mijlocaşul Ovidiu Perianu a semnat sâmbătă un contract cu gruparea CFR Cluj, a anunţat echipa lui Dan Petrescu pe pagina oficială de Facebook.
18:00
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.