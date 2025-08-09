Amenzi de peste 620.000 de lei, date de ANPC în ultima săptămână, pe litoral/ Întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement şi a piscinelor, printre nereguli
News.ro, 9 august 2025
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului Litoral. Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat palatul prezidenţial brazilian, adăugând că Putin a împărtăşit informaţii despre discuţiile sale cu Statele Unite şi „eforturile recente de pace între Rusia şi Ucraina”, relatează Reuters.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
Un studiu internaţional condus de cercetători din Suedia, la care au participat persoane recent diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, arată că modificările chimice din ADN-ul celular pot ajuta la identificarea precoce a riscului de boli cardiovasculare. Prin analiza metilării ADN-ului, cercetătorii au dezvoltat un instrument capabil să diferenţieze pacienţii cu risc scăzut de cei cu risc potenţial ridicat, deschizând calea către tratamente mai personalizate şi prevenirea complicaţiilor grave.
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova/ El a participat la un festival în Orheiul Vechi, alături de Maia Sandu - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.
Handbal feminin: Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a obţinut, sâmbătă, a doua victorie la turneul amical din Cehia, scor 36-25, cu gazda DHK Banik Most.
Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat, sâmbătă, prima medalie pentru România la World Games, secţiunea Standard, intrând astfel în istoria dansului sportiv românesc.
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Şucu, a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia franceză Rennes, într-un meci amical.
Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri/ Deşeurile care sunt deşeuri pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia, sâmbătă, că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deşeuri. Ea a subliniat că nu poate exista un dublu standard şi că produsele considerate deşeuri în alte state sunt deşeuri şi în România.
Vicecampioana CSM Oradea a anunţat, sâmbătă, transferul jucătorului olandez Emmanuel Nzekwesi, care a semnat un contract valabil pentru un sezon. Nzekwesi este component al naţionalei Ţărilor de Jos.
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro.
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară # News.ro
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară.
Echipa UTA Arad a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a cincea din Superligă. Arădenii au trecut pe primul loc în ierarhia Superligii.
UPDATE - Accident pe un pod din centrul Timişoarei/ O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega/ Şoferul şi un pieton, răniţi/ Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului- FOTO, VIDEO # News.ro
Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat la locul accidentului, astfel că au intervenit jandarmii. Surse afirmă că într-una dintre maşini au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.
Fotbal: Mohamed Salah face apel la UEFA după moartea celui supranumit „Pele palestinian” în atacurile aeriene israeliene: „Cum, unde şi de ce a murit?” # News.ro
Într-un mesaj postat pe X, atacantul egiptean de la FC Liverpool, Mohamed Salah a cerut clarificări după un tweet al UEFA care anunţa moartea fostului jucător Suleiman al-Obeid, supranumit „Pele palestinian”, decedat în Gaza, în atacurile aeriene israeliene.
Satu Mare: O vidră a ajuns într-un salon de coafură din Carei/ Animalul, salvat şi eliberat în natură de jandarmi - VIDEO # News.ro
O vidră a ajuns, sâmbătă, în incinta unui salon de coafură din Carei, judeţul Satu Mare. Animalul, speriat şi dezorientat, a fost prins de jandarmi, fiind apoi eliberat pe malul râului Crasna. Jandarmii fac o serie de recomandări oamenilor care întâlnesc animale sălbatice în zonele locuite, mai ales dacă este vorba despre unele din specii protejate, cum este vidra.
Portarul echipei Metz, pregătit să joace în Ligue 1, la trei ani după ce a fost profesor suplinitor # News.ro
Portarul Jonathan Fischer a parcurs un drum lung de la fotbalul part-time în Danemarca şi aşteptarea următorului său post ca profesor suplinitor până la actualul său angajament, la FC Metz, în Ligue 1, relatează AP.
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul. Acest metal uşor, prezent în mod natural în organism, ar putea oferi cheia pentru înţelegerea profundă a bolii Alzheimer şi a proceselor de îmbătrânire a creierului.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti a câştigat Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după finala cu DVSC Debrecen # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a câştigat, sâmbătă, Turneul Memorial ”Constantin Tită”, după ce a învins în finală formaţia ungară DVSC Debrecen, scor 35-31 (19-17).
Patru astronauţi au revenit pe Pământ după 5 luni petrecute pe Staţia Spaţială Internaţională # News.ro
Patru astronauţi s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimişi pe Staţia Spaţială Internaţională în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauţii lăsaţi acolo de capsula Starliner a Boeing, relatează AP.
Argeş: Bărbat care a căzut circa 100 de metri, în Spintecătura Moldoveanu, recuperat de salvamontişti, cu ajutorul unui elicopter # News.ro
Un bărbat care a căzut, sâmbătă, circa 100 de metri, în Spintecătura Moldoveanu, a fost recuperat de salvamontiştii din Argeş, cu ajutorul unui elicopter.
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă preşedintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, relatează Reuters.
Tenis: Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, a primit undă verde pentru a reveni după suspendare # News.ro
Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters.
Ilfov: Cinci persoane, transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina/ Traficul este restricţionat # News.ro
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfăşura apoi pe un singur fir, alternativ.
Fotbal american: New England Patriots a dezvăluit o statuie uriaşă a lui Tom Brady în faţa stadionului Gillette din Foxborough # News.ro
New England Patriots, echipa de fotbal american, a adus un omagiu fabulosului lor quarterback, Tom Brady, vineri, ridicând în apropierea stadionului Gillette Stadium din Foxborough (Massachusetts), în suburbia Bostonului, o statuie înaltă din bronz (3,6 m înălţime) cu efigia jucătorului lor emblematic.
Un senator USR reacţionează după ce PSD Iaşi a acuzat Guvernul că plasează A7 şi A8 la coada listei de priorităţi: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii # News.ro
Senatorul USR Marius Bodea acuză PSD că a pierdut în timpul guvernării Ciolacu banii europeni pentru autostrăzile A7 şi A8. ”Unii social-democraţi sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii şi Poliţia”, afirmă el.
UPDATE - IGSU: Incendiul de la Chilia Veche a afectat aproximativ 35 de hectare de fond forestier şi alte 35 de hectare de vegetaţie uscată, lizieră şi lăstăriş/ Intervenţia continuă, inclusiv cu elicopterele/ Alt incendiu, în apropiere de Plauru - VIDEO # News.ro
Mijlocaşul Ovidiu Perianu a semnat sâmbătă un contract cu gruparea CFR Cluj, a anunţat echipa lui Dan Petrescu pe pagina oficială de Facebook.
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia.
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.
Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi vizita echipei Houston Rockets, în timp ce vedetele de la Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors se vor înfrunta la Los Angeles, anunţă ESPN.
Incendiu de vegetaţie uscată, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din municipiul Galaţi # News.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată a izbucnit, vineri după-amiază, în apropierea unui cartier de blocuri ANL din municipiul Galaţi. Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă.
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial necunoscute. Într-un efort internaţional de a înţelege mai bine mecanismele care stau la baza acestei boli, cercetătorii au identificat noi factori de risc genetic care ar putea contribui la apariţia tumorilor în mucoasa uterină.
UPDATE - Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari/ Ea a fost găsită în Mamaia # News.ro
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa a fost căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari. Ea a fost găsită în staţiunea Mamaia.
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa.
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, potrivit BBC.
Naomi Osaka a explicat atitudinea sa de la finalul turneului de la Montreal, în care a fost învinsă de canadienca Victoria Mboko, în vârstă de doar 18 ani.
Hunedoara: Trei persoane, reţinute după un scandal între două familii/ O femeie şi un bărbat au fost răniţi în urma conflictului # News.ro
Trei persoane cu vârste cuprinse între 31 şi 41 de ani, din comuna Buceş, judeţul Hunedoara, au fost reţinute pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, în urma unui scandal izbucnit între două familii. În urma violenţelor, o femeie şi un bărbat au fost răniţi.
Atacantul Benjamin Sesko (22 ani) a semnat oficial cu Manchester United, a anunţat, sâmbătă, noul său club într-un comunicat.
Fetiţă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa, căutată după ce a dispărut de pe o plajă din Năvodari # News.ro
O fetiţă în vârstă de 9 ani din judeţul Dâmboviţa este căutată, sâmbătă după-amiază, după ce a dispăruit de pe o plajă din Năvodari. Persoanele care au informaţii despre copilă sunt rugate să sune la 112.
Rutierul italian Filippo Baroncini a căzut în etapa a treia a Turului Poloniei şi are multiple fracturi la faţă. El a fost plasat în comă artificială.
Regizorul Abdellatif Kechiche, acuzat de agresiune sexuală, revine la Festivalul de la Locarno cu „Mektoub My Love (Canto Due)” # News.ro
Abdellatif Kechiche, îndelung apreciat de critică şi chiar recompensat cu un Palme d'Or în 2013 pentru „La Vie d'Adèle” cu Léa Seydoux şi Adèle Exarchopoulos, regizorul franco-tunisian a căzut în dizgraţie de când s-a aflat în centrul unor controverse.
Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă # News.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva parent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane în preajmă.
Endrick, tânărul atacant brazilian al echipei Real Madrid, va purta tricoul cu numărul 9, conform site-ului clubului madrilen.
UPDATE - Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit / Victimele aveau 18 şi 48 de ani / Dosar penal # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.
Burduja, despre alegerile pentru Primăria Bucureşti: E momentul de minţi limpezi şi judecăţi lucide / Candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă / Un primar general care să ţină direcţia către Vest, nu către Est # News.ro
Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija, afirmă, sâmbătă, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei, că este neovie de analize clare şi corecte, ”de minţi limpezi şi judecăţi lucide”. Pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist, liberalul propune un candidat unic, indiferent de culoarea politică, astfel încât primarul general să ţină direcţia către Vest, nu către Est.
Armata sud-coreeană a declarat sâmbătă că a detectat trupe nord-coreene care au demontat difuzoarele de propagandă utilizate pentru a difuza zgomote perturbatoare de-a lungul frontierei, la câteva zile după ce noul guvern sud-coreean a făcut aceeaşi mişcare, informează AFP.
UPDATE - Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit / Pompierii societăţii comerciale au intervenit până la socirea pompierilor militari # News.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au murit.
