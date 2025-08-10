Budăi (PSD): Fac apel către toţi parlamentarii din Moldova să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 şi A8 şi, dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul primit, să votăm următoarea moţiune de cenzură
News.ro, 10 august 2025 14:40
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) le solicită parlamentarilor din Moldova să ceară clarificări privind continuarea construcţiei autostrăzilor A7 şi A8, iar în cazul în care nu sunt mulţumiţi de răspuns să voteze următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă. ”Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, transmite el.
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
14:40
Acum 30 minute
14:20
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului # News.ro
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului.
Acum o oră
14:10
Şoferul care a provocat accidentul de pe un pod din centrul Timişoarei, reţinut/ El este suspectat că a intenţionat să lovească al doilea autoturism implicat # News.ro
Şoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega, a fost reţinut. El este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.
14:00
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, în etapa a doua a Ligii a II-a.
13:50
Ciocolată împotriva gripei: descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale # News.ro
Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri estimate la 87 de miliarde de dolari anual în servicii medicale şi pierderi în productivitate. Pandemiile anterioare, precum gripa porcină din 2009, au avut costuri şi mai mari, iar estimările pentru viitoarele pandemii indică un impact financiar care ar putea ajunge la 4,4 trilioane de dolari. Între timp, focarele de gripă aviară continuă să afecteze grav industriile avicole şi să provoace îngrijorări la nivel mondial cu privire la transmiterea între specii. Un focar recent din Statele Unite a dus la pierderea a 40 de milioane de păsări şi pagube de miliarde de dolari. Tratamentele existente împotriva gripei, devin tot mai puţin eficiente pe măsură ce virusul se adaptează. Majoritatea tratamentelor vizează o proteină virală care suferă mutaţii rapide, ceea ce duce adesea la ineficienţa medicamentelor existente.
13:50
Victor Negrescu: Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copii şi tineri, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.
Acum 2 ore
13:40
Activist: 10 August. Au trecut 7 ani şi vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale, angajaţi ulterior prin alte sisteme de “securitate”/ Fix peste un an se prescriu faptele din dosarul plimbat între parchete şi tergiversat/ # News.ro
Activistul civic Marian Rădună atrage atenţia, la şapte ani de la violenţele din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele din acest dosar ”plimbat între parchete şi tervigersat” se vor prescrie. ”Vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale şi angajaţi ulterior prin alte sisteme de «securitate»”, arată el. Rădună afirmă că a fost audiat în primăvară în acest dosar, mulţumindu-i pentru celeritate judecătorului care a preluat dosarul anul trecut, dar susţine că nu mai este timp şi faptele se vor prescrie. ”Românii au fost bătuţi şi gazaţi gratuit de oamenii care trebuie să-i apere! Încă o pată pentru Justiţia şi pentru Sistemul care nu-şi apără cetăţenii şi nu le respectă drepturile”, consideră el.
13:40
Serialul „Dincolo de limite: O viaţă mai bună”, cu Chris Hemsworth, are premiera în 15 august pe Disney+/ VIDEO # News.ro
Serialul „Dincolo de limite: O viaţă mai bună”, cu Chris Hemsworth, are premiera în 15 august pe Disney+. Primul episod a fost filmat pe Arena Naţională, atunci când actorul l-a acompaniat la tobe pe Ed Sheeran.
13:20
UPDATE - Canotaj: Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin # News.ro
Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.
13:10
Echipa Gloria Bistriţa a obţinut, duminică, a treia victorie, scor 36-27, cu formaţia poloneză KPR Gminy Kobierzyce, şi a câştigat turneul amical din Cehia.
13:00
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel.
12:50
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti/ Recomandările IPJ Sibiu # News.ro
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C - Transfăgărăşan, pe DN 7 - Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi.
Acum 4 ore
12:40
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # News.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.
12:40
Starul de cinema spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.
12:30
12:20
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo.
12:20
Post Malone, pentru prima dată în România: „E ireal să fiu aici, UNTOLD îţi mulţumesc pentru acest debut incredibil. Dacă aveţi un vis, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că este imposibil” # News.ro
Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour” şi a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăieşte pentru prima dată România, la UNTOLD.
11:50
Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită # News.ro
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.
11:40
Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv în acţiuni ale Poliţiei pentru combaterea traficului de droguri, în primele 7 luni ale acestui an/ Două tone de droguri au fost confiscate # News.ro
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane cercetate. Alături de procurorii DIICOT, ei au făcut aproape 2.000 de percheziţii în urma cărora peste 600 de persoane au fost arestate preventiv şi peste 900 au fost reţinute. Aproape 2 tone de droguri au fost confiscate.
11:30
Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în funcţia de ambasador adjunct la ONU.
11:20
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).
11:00
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA), din Statele Unite, a anunţat vineri că a autorizat prin procedură accelerată un medicament pentru pacienţii cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior. Tratamentul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscută sub numele de inhibitori de kinază care vizează mutaţii din anumite proteine ale organismului ce duc la creşterea anormală a celulelor.
10:50
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în primăvara anului 2027/ VIDEO # News.ro
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată în 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălţării, 40 de zile mai târziu. Două date de mare semnificaţie religioasă.
Acum 6 ore
10:30
Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe, alte 18 judeţe şi Capitala fiind sub Cod galben/ Cod galben de vânt puternic, în Botoşani, Iaşi şi Vaslui/ Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă # News.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub Cod galben de vânt puternic. Luni, canicula se va intensifica, judeţele Mehedinţi şi Dolj urmând să fie sub Cod roşu, întrucât temperaturile vor atinge chiar 41 de grade. În judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu, în timp ce alte nouă judeţe şi Capitala vor fi sub Cod galben. Pentru şase judeţe a fost emis, pentru luni, Cod galben de vânt puternic.
10:20
Francezul Enzo Millot a fost transferat de la clubul german VfB Stuttgart la Al Ahli SFC (Arabia Saudită), au anunţat, sâmbătă, cele două grupări.
10:20
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC.
10:00
Producătorul elveţian de avioane Pilatus opreşte livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington # News.ro
Producătorul elveţian de aeronave Pilatus a anunţat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 şi PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
09:50
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News.
09:20
Acţionarii Thyssenkrupp aprobă separarea de grup a diviziei de apărare, pe fondul creşterii cheltuielilor militare în Europa # News.ro
Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene, transmite Reuters.
09:20
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.
09:10
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # News.ro
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, realtează Variety.
08:50
Mii de demonstranţi la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a cuceri oraşul Gaza - VIDEO # News.ro
Mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian.
08:50
Salvamont: În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă/ Au fost salvate 39 de persoane # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital.
Acum 8 ore
08:30
Europenii vor să menţină presiunea asupra Rusiei înainte de summitul Trump-Putin: „Trebuie să existe un final onest” # News.ro
Principalii lideri europeni au făcut apel duminică la menţinerea presiunii asupra Rusiei pentru a obţine pacea şi şi-au reiterat sprijinul pentru Ucraina, înaintea summitului anunţat între Vladimir Putin şi Donald Trump, care face Kievul să se teamă de un acord pe seama sa, potrivit AFP.
08:20
Jannik Sinner, revenit pe terenuri la aproape o lună după victoria de la Wimbledon, l-a învins pe columbianul Daniel Elahi Galan, scor 6-1, 6-1, în primul său meci din turneul de la Cincinnati.
08:20
SUA: Un bărbat care a deschis focul la sediul central din Atlanta al CDC, omorând un poliţist, credea că vaccinul anti-COVID îl făcea să aibă tendinţe de suicid, afirmă tatăl său # News.ro
Un bărbat din Georgia, SUA, care a deschis focul în complexul sediului central al Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), omorând un ofiţer de poliţie, dădea vina pe vaccinul anti-COVID pentru că era deprimat şi avea tendinţe de suicid, a declarat un oficial pentru Associated Press.
08:00
Andi Cârlan, binele de la Marius Nasta. Deşi luptă cu o afecţiune gravă, găseşte timp să ofere sprijin pacienţilor. Despre medici: A vorbi despre nevoile neacoperite ale pacienţilor, mai ales în ţara lui ”avem de toate”, e un lucru fenomenal # News.ro
Andi Cârlan se luptă cu un cancer de colon agresiv, din anul 2019. Sunt pentru el aproape 6 ani de tratamente, răstimp în care afecţiunea a recidivat de câteva ori. În pragul unor noi cure de chimioterapie, Andi a găsit putere şi răbdare pentru a-i ajuta pe pacienţii internaţi la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitală. Cei care se află în grija medicilor pe secţia de Pneumologie 1 vor avea pilote noi datorită eforturilor sale. A cumpărat 50 de bucăţi cu banii strânşi cu ajutorul prietenilor săi şi a reuşit să obţină şi un discount generos de la producător. Ajutorul său pentru secţie nu se opreşte însă aici. A comandat mai multe televizoare noi, a plătit un avans pentru oglinzi foarte necesare pentru kinetoterapie, are deja o promisiune fermă de la un producător român de uşi metalice necesare pentru înlocuirii celor vechi de pe secţie şi îşi doreşte să utileze secţia şi cu frigidere noi.
07:50
Industria aeronautică din Rusia, blocată de sancţiuni şi dobânzi ridicate: doar un avion comercial livrat în 2025 din cele 15 planificate # News.ro
Producătorii de avioane din Rusia au livrat în 2025 doar un singur avion comercial din cele 15 programate, potrivit datelor companiei elveţiene de analiză ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile occidentale asupra componentelor străine blochează producţia, iar dobânzile ridicate limitează investiţiile, transmite Reuters.
07:20
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au găzduit o întâlnire a oficialilor de securitate, în apropiere de Londra, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, potrivit BBC.
Acum 12 ore
06:30
Poliţia din Londra a arestat 466 de persoane pentru susţinerea grupării interzise Palestine Action # News.ro
Poliţia a arestat 466 de persoane, sâmbătă, în centrul Londrei, pentru că au protestat faţă de decizia guvernului britanic de a interzice gruparea activistă pro-palestiniană Palestine Action, conform legilor anti-terorism, scrie CNN.
05:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # News.ro
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS), citate de Reuters.
05:20
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # News.ro
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în luna precedentă, ceea ce a dus rata ocupării la 60,7%, cel mai scăzut nivel din ultimele opt luni, arată datele publicate de Statistics Canada, transmite Reuters.
05:00
”Economia răsfăţului”: Cultura micilor răsfăţuri înfloreşte în vremuri de incertitudine economică # News.ro
În vremuri economice incerte, fenomenul ”economia răsfăţului”, cultura răsfăţului prin mici plăceri cotidiene sau experienţe memorabile, cunoaşte o expansiune semnificativă. Inspirat din vechiul ”efect al rujului”, observat încă din Marea Depresiune a anilor ’30 şi revigorat după atacurile din 11 septembrie 2001, trendul se manifestă prin achiziţii accesibile, precum produse cosmetice, parfumuri, lumânări sau obiecte decorative, care aduc o doză rapidă de satisfacţie, relatează CNBC.
Acum 24 ore
00:30
Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu s-a calificat sâmbătă seara în turul al treilea de la turneul WTA 1000 Cincinnati Open.
00:10
Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru arbitrează meciurile de duminică, din Superligă # News.ro
Arbitrii Andrei Florin Chivulete şi Adrian Viorel Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a cincea a Superligii.
9 august 2025
23:40
Echipa Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, la Sibiu, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a cincea din Superligă.
23:20
Amenzi de peste 620.000 de lei, date de ANPC în ultima săptămână, pe litoral/ Întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement şi a piscinelor, printre nereguli # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat, în ultima săptămână, amenzi de peste 620.000 de lei în urma controalelor făcute în cadrul Comandamentului Litoral. Printre neregulile constatate se numără întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de agrement, a piscinelor, comercializarea produselor potenţial periculoase, probleme de igienă în camerele destinate turiştilor.
23:20
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat palatul prezidenţial brazilian, adăugând că Putin a împărtăşit informaţii despre discuţiile sale cu Statele Unite şi „eforturile recente de pace între Rusia şi Ucraina”, relatează Reuters.
23:10
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a învins-o sâmbătă pe poloneza Magdalena Frech şi s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open.
23:00
Un studiu internaţional condus de cercetători din Suedia, la care au participat persoane recent diagnosticate cu diabet zaharat de tip 2, arată că modificările chimice din ADN-ul celular pot ajuta la identificarea precoce a riscului de boli cardiovasculare. Prin analiza metilării ADN-ului, cercetătorii au dezvoltat un instrument capabil să diferenţieze pacienţii cu risc scăzut de cei cu risc potenţial ridicat, deschizând calea către tratamente mai personalizate şi prevenirea complicaţiilor grave.
