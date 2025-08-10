Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță
Gândul, 10 august 2025 16:00
„10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați. Precum Klaus Iohannis. Pentru cei bătuți și gazați atunci, singurul lucru constant rămâne așteptarea. Au trecut 7 ani. Sper să […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
16:30
Ce s-a întâmplat cu șoferul care a rupt balustrada podului de lângă Catedrala din Timișoara. Acuzații grave, după ce a produs ACCIDENTUL intenționat # Gândul
Informații de ultimă oră cu privire la șoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega. Bărbatul a fost reţinut, fiind acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe. ”Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, a […]
16:30
Cristian Pistol, șeful CNAIR, a confirmat deschiderea completă a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1) în 2028. Aceasta va asigura un traseu continuu între Cluj-Napoca și Constanța, exclusiv pe autostradă, evitând necesitatea tranzitării prin București. La 1 decembrie 2028 își propun autoritățile să termine prima autostradă din România care va traversa munții. Incertitudinea o reprezintă deocamdată lotul 2 al […]
16:30
Singura zodie binecuvântată de divinitate până în 2028: Vor avea 3 ani de bogăție, fericire și iubire # Gândul
Singura zodie pe care zeii o iubesc cu adevărat! Îi oferă daruri divine deosebite: Trei ani de bogăție neprevăzută, cu bani care vin din surse neașteptate, și o fericire deplină care nu va mai avea limite Într-o lume guvernată de stele și destine, zeii își manifestă iubirea și binecuvântările asupra unei singure zodii în mod […]
16:30
Cu cât se vor majora ratele la locuințe din octombrie 2025. IRCC va atinge un maxim istoric # Gândul
Cu cât se vor majora ratele la locuințe din octombrie 2025, după ce indicele IRCC va atinge un maxim istoric. Începând cu a doua lună a toamnei, indicele va avea valoara de 6.06%. Creșterea înregistrată de acest indicator ridică semne de îngrijorare printre cetățenii care au credite. Așa cum arată datele emise de BNR, la […]
Acum 10 minute
16:20
Europenii par să accepte inițiativa lui Trump, dar așteaptă INVITAȚIA la negocieri /Europa va fi forțată să reducă dependența de SUA # Gândul
Principalele puteri europene reafirmă sprijinul pentru ”suveranitatea” Ucrainei, dar, prin Declarația comună, par să accepte ideea că teritoriile ucrainene ocupate ar putea fi cedate Rusiei, iar afirmațiile președintelui Franței, Emmanuel Macron, indică problema evidentă – Europa trebuie să participe la negocierile dintre Washington și Moscova. Declarația liderilor Franței, Marii Britanii, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și […]
Acum 30 minute
16:10
Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă” # Gândul
Vâlvă în mediul online la apariția unor poze cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, imortalizată într-o rochie neagră, în prezența mai multor polițiști austrieci. Pe rețelele sociale a fost indusă ideea că fotografiile sunt realizate cu AI (inteligența artificială). Val de reacții în mediul online, după ce Oana Țoiu apare pe străzile unui oraș […]
16:00
Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță # Gândul
„10 august 2018 e dovada că statul NU își protejează cetățenii, ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați. Precum Klaus Iohannis. Pentru cei bătuți și gazați atunci, singurul lucru constant rămâne așteptarea. Au trecut 7 ani. Sper să […]
Acum o oră
15:50
„Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro # Gândul
Una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei, care obținuse suma de 2.000.000 de euro, mărturisește că viața i s-a schimbat radical. Jucase la Loto când avea doar 16 ani, iar norocul, cel puțin atunci, a fost de partea ei. Reușise să tragă „jackpotul”. Puțini s-ar fi gândit că sumă amețitoare îi va „fura” […]
15:30
Gigi Becali, patronul FCSB, spune că Statul îi blochează o afacere de 13 milioane de euro. Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani și vrea să vândă fabrica de armament unei companii americane. O comisie de la Guvernului ar fi trebuit să dea aviz pentru tranzacționare, dar actele sunt amânate. Gigi […]
Acum 2 ore
15:20
Istorie, geografie sau interese economice? Pe cine favorizează locul ales pentru summit-ul TRUMP- PUTIN / Alaska, cel mai securizat loc de pe planetă # Gândul
De ce Alaska găzduiește summitul Trump-Putin? O întrebare care, cu siguranță, a stârnit curiozitatea multor persoane, după anunțul întâlnirii istorice dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din data de 15 august. Întrevederea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, […]
15:10
Bucură-te de strălucirea succesului tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 11 august 2025. Berbec Ai muncit din greu pentru banii tăi, iar astăzi ar trebui să culegi roadele eforturilor tale. Câștigurile, investițiile, valoarea proprietăților – toate ar trebui să valoreze considerabil mai mult decât acum un an. Dragostea și romantismul ar […]
14:50
Jurnalistul Dan Andronic a publicat cartea-eveniment „Complexul Înaltei Porți”, despre care mărturisește că „este o realitate politică și psihologică”. De altfel, despre „Înalta Poartă” a susținut că „nu este doar un reper geografic sau un simbol al Imperiului Otoman”, arată EVZ. Într-un nou editorial, jurnalistul Dan Andronic a adus în lumină fapte istorice, accentul fiind […]
Acum 4 ore
14:20
Peste 10.000 de hoteluri din Europa dau în judecată platforma Booking.com. Care este motivul # Gândul
Peste 10.000 de hoteluri din Europa doresc să deschidă o acțiune comună în instanță împotriva Booking.com, cu sediul la Amsterdam, ca să solicite compensații pentru pierderile înregistrate în urma folosirii de către platforma de rezervări a așa-zisei „clauze a celui mai mic preț”, a transmis DPA. Această clauză, care interzice hotelurilor să ofere camere pe […]
14:10
În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump – Putin, Nicu și Maia petreceau la „Festivalul Lupilor” # Gândul
Scena politică internațională freamătă în aceste zile, după anunțul întâlnirii Trump- Putin, din data de 15 august. Vestea i-a determat pe liderii europeni să se reunească pentru discuții minuțioase despre întâlnirea istorică, un moment esențial care ar putea îngheța sau chiar stopa definitiv un conflict care durează deja de mai bine de trei ani. În […]
14:00
Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele” # Gândul
Marius Budăi, fost ministru al Muncii și actual deputat al PSD, amenință Guvernul Bolojan cu moțiune de cenzură. Totul a pornit ca urmare a faptului că lucrările pe A7 și A8 ar putea fi sistate. „Observ că, în loc să ne unim cu toții, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două […]
14:00
Accidentul aviatic soldat cu doi morți, pilotul Vlad Zgărdău (48 ani) și Vlad Popescu (18 ani), băiatul unui om de afaceri din Arad, face obiectul unei anchete desfășurate la fața locului împreună cu experți din aviație. Până acum, la fața locului au fost găsite obiecte personale aparținând celor două victime care se aflau împrăștiate la […]
13:40
Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer # Gândul
Kate Middleton (43 de ani) anunțase, în urmă cu 6 luni, că are cancer. Într-un videoclip emoționant încărcat de Familia Regală a Marii Britanii, Prințesa de Wales a abordat cu delicatețe subiectul legat de problema de sănătate. Acum, după jumătate de an, în Familia Regală ar fi apărut îngrijorări, în spațiul public circulând informația potrivit […]
13:30
Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii # Gândul
DiscuLiderii europeni au salutat sâmbătă planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina. Aceștia au subliniat totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene. „Un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra […]
13:10
Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu” # Gândul
Nicușor Dan s-a aflat, sâmbătă, într-o vizită neoficială în Republica Moldova. Jurnaliștii moldoveni au scris că a fost o vizită neanunțată. Maia Sandu și Nicușor Dan au fost filmați și fotografiați împreună la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi. Președintele Nicușor Dan, îmbrăcat lejer într-o cămașă albă s-a fotografiat alături de Maia Sandu,într-o ținută lejeră, compusă […]
12:50
Evoluția vânzărilor imobiliare în România înainte de majorarea TVA. Piața imobiliară din România a cunoscut o remarcabilă dinamică în luna iulie 2025, atunci când s-a înregistrat un total de 66.013 tranzacții imobiliare la nivel national, scrie EVZ.ro. Astfel, cifra reprezintă o creștere semnificativă față de luna precedentă, când s-au când s-au consemnat cu 16.820 tranzacții […]
12:50
Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații # Gândul
Trei zodii au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Veștile sunt favorabile pentru acești nativi, vor explora un alt drum al carierei și vor avea revelații. Iată mai jos, în articol, cine sunt nativii norocoși și ce ar putea să descopere despre ei înșiși. Veștile sunt surprinzătoare pentru mai multe zodii, în […]
12:30
Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți # Gândul
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părți, conform site-ului american, Deadline. Denumită „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată pe 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălțării, la 40 de zile distanță, adică două date cu mare […]
12:30
Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe! # Gândul
Informații noi în legătură cu investigația conturilor naziste la Credit Suisse, inițiată de președintele Congresului Mondial Evreiesc, care zguduie din temelii banca elvețiană UBS. Mai exact, o nouă investigație demarată de Ronald Lauder, președintele Congresului Mondial Evreiesc, pune presiune pe UBS – care a preluat recent Credit Suisse – și riscă să deschidă calea pentru […]
Acum 6 ore
12:10
Combinația de alimente care ne distruge creierul, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este mâncarea preferată a românilor! # Gândul
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este combinația de alimente care ne distruge creierul. Este vorba despre o mâncare preferată de mulți cetățeni români. Preparatul este consumat atât în oraș, în diverse localuri și restaurante, cât și acasă! Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a explicat care este combinația de alimente care poate să aibă efecte […]
11:50
Pericolul nevăzut din piscinele publice. Cum reduci riscul de boli cauzate de germenii din apă # Gândul
În zilele de toride de vară, o baie în piscină este binevenită. Cu toate acestea, puțini oameni își pun problema dacă apa din bazinul ales este curată. Astfel, un imunolog și specialist în boli in infecțioase a studiat modul în care germenii se răspândesc în spațiile publice și cum poți preveni răspândirea lor! Înotul, mai […]
11:40
Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina! # Gândul
Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu punctează că înainte cu cinci zile de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina! În curs de actualizare!
11:30
USR, apel către PSD să participe la actul de guvernare: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II” # Gândul
Sorin Grindeanu anunța joi că a decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu. În replică, USR prin vocea purtătorului de cuvânt al […]
11:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11-9=6 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul.ro vă aduce în atenție un nou test de inteligență. Tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 11-9=6 într-o egalitate corectă. Dacă nu ați reușit să descoperiți bățul de chibrit care trebuie mutat, atunci vă sărim în ajutor. Găsiți varianta corectă în articol, mai jos. Astăzi, vă […]
11:00
Bancul zilei: cum se face economie la curent? Gândul.ro vă aduce zâmbetul pe buze cu bancuri savuroase. Spor la râs! Cum se va face economie la curent: – Francezul va stinge lumina o oră în fiecare seară. – Neamțul va stinge lumina o oră jumătate în fiecare seară. – Românul va aprinde lumina doar ca […]
10:50
Dosarul 10 august| Sute de persoane sunt așteptate în Piața Victoriei: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” # Gândul
Se împlinesc 7 ani de la protestul diasporei din 10 august 2018, când jandarmii au intervenit cu violență, iar 400 de persoane au fost rănite, printre care o victimă a murit. Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, duminică, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului, care în octombrie 2026 s-ar […]
10:50
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost până acum. Urmează zile de foc, specialiștii în meteorologie anunțând temperaturi care trec de pragul de 35 de grade Celsius. Mai mult de jumătate de țară se află sub cod galben și portocaliu de caniculă. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de […]
10:50
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru zilele de duminică și luni, iar valul de căldură se va intensifica. Astăzi avem cod portocaliu și cod galben de caniculă în aproape toată țara, în vreme ce luni va fi cod roșu de caniculă. Zonele afectate de acest cod roșu de caniculă sunt Mehedinți și Gorj. În […]
10:40
Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție” # Gândul
Carmen Tocală, președintele FR de Baschet, a fost la Miskolc (Ungaria), la meciurile din cadrul FIBA U20 Women’s Eurobasket. Părerea celei care conduce baschetul românesc este că ne aflăm într-un moment-cheie pentru viitorul baschetului feminin românesc. Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție” Romania […]
10:30
Producătorii, negocieri intense pentru noua emisiune de la Pro TV! Au „furat” vedetele Antenei 1 # Gândul
Pro TV se pregătește să dea lovitura cu noi proiecte, cu care întreacă postul Antena 1. Astfel, postul trustului din Pache Protopopescu au mizat pe noi formate care să-i surprindă pe telespectatori. Este vorba despre noua emisiune a postului Pro TV, denumită „La bine și la roast”. Pentru această emisiune, au luat cam tot de […]
Acum 8 ore
10:00
FCSB vrea un jucător de la liderul Superligii. „Elias Charalambous mi-a spus că e foarte talentat” # Gândul
Mihai Stoica l-a remarcat pe jucătorul de la UTA, Marinos Tzionis, fotbalistul de 24 de ani fiind lăudat și de Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB. Jucătorul din Cipru a marcat un gol și a dat o pasă decisivă în primele cinci etape din Superliga. Cota sa e de 900.000 de euro, conform transfermarkt.com. UTA […]
09:40
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la cină: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # Gândul
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson să cineze cu el, a spus actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, potrivit Variety. „Un telefon a sunat în rulota mea şi era Donald Trump. Am crezut că era o glumă. ‘Bună, sunt Donald Trump'”, […]
09:20
Donald Trump „ia în considerare” să îl invite pe Volodimir Zelenski la summitul cu Putin din Alaska # Gândul
Această informație vine la o zi după ce Washington și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina. Astfel, Casa Albă ia în considerare să îl invite pe președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în […]
09:10
(P) Sunt finalizate lucrările de canalizare, în Periș-Ilfov. Cetățenii pot trimite cereri pentru racordare # Gândul
Cetățenii din Periș pot trimite cereri ca să fie racordați la rețeaua de apă și canalizare, anunță președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Cei peste 7.000 de locuitori din Periș-Ilfov vor beneficia de racordare la rețeaua de apă și canalizare care tocmai a fost finalizată de către CJ Ilfov, cu ajutorul fondurilor europene. „Asta înseamnă […]
08:40
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună # Gândul
Am făcut calculul complet. Iată ce pensie primești în luna august, dacă, până acum, aveai o pensie de 4.500 de lei pe lună. Multe categorii de contribuabili plătesc contribuții de asigurări de sănătate (CASS), în contextul măsurilor de austeritate. Astfel, CASS-ul îl plătesc următoarele categorii: Coasigurații: soț/soție sau părinți fără venituri proprii. Persoanele persecutate politic […]
Acum 12 ore
08:20
Ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria: „Am plătit 5.000 lei pentru 4 nopți!” Ce a primit să mănânce și să bea # Gândul
Iată ce a pățit un român, la all-inclusive în Bulgaria. El a plătit suma de 5.000 de lei pentru patru nopți. Ce a primit acesta să mănânce. Un român care a mers la all-inclusive în Bulgaria a postat pe pagina de Facebook „Călător în Bulgaria” o recenzie a unei locații în care a fost și […]
08:20
Alexandra Ștefania Uță (17 ani) a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda). Sportiva noastră e una din speranțele României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Performanță incredibilă în atletism: aur pentru Ștefania Uță la 400 metri! […]
08:10
Pe drumul ȘPĂGII. Cum vede un psiholog „flagelul” istoric din ADN-ul românilor: „Trebuie să ne intre în sânge” # Gândul
Bacşiş, ciubuc, peşcheş, plocon, dare de mână, recunoștință, favor, mită. „Spovedania” lui Dragoș Anastasiu, fost vicepremier în Guvernul Bolojan, a deschis „Cutia Pandorei”, în ceea ce privește șpaga la români, sub toate formele ei. În realitate, șpaga a devenit, de-a lungul timpului, „o sabie” cu două tăișuri – psihologii spun că o avem scrisă în […]
08:00
Ovidiu Sabău i-a distrus pe jucătorii de la U. Cluj: „Rușinos să intre și să nu poată alerga” # Gândul
Petrolul Ploieşti a remizat sâmbătă seara, în deplasare, la Sibiu, cu formaţia Universitatea Cluj, în etapa a cincea din Superligă. Gazdele au marcat prin atacantul bosniac Jovo Lukic (44), care a reluat la colțul scurt centrarea lui Dan Nistor. „Lupii” au revenit prin Bogdan Marian (71), cu un șut din partea stângă, după ce fusese […]
07:50
Dacă e duminică, atunci vă propunem să încheiem săptămâna cu un nou banc haios. Este vorba despre testamentul unui soț. Iată cui îi lasă averea și anume primește, de fapt, soția sa. Testamentul unui soț: Las toată averea mea vecinei pe care nu o durea niciodată capul. Soției mele îi las moștenire pastilele de durere… […]
07:30
Stelian Bujduveanu: „Prioritatea este să ne asigurăm că iarna aceasta bucureștenii vor avea apă caldă și căldură în parametri normali” # Gândul
Stelian Bujduveanu a fost invitat la Antena 3, unde a vorbit și despre ce se va întâmpla iarna aceasta cu apa și căldura în București. Primarul general interimar al Capitalei susține că „va fi mai bune față de anul trecut”, în această privință. Edilul mai afirmă că, anul acesta, s-au reabilitat 40 de km de […]
07:20
10 AUGUST, calendarul zilei: Antonio Banderas împlinește 65 de ani/ Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 10 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Antonio Banderas s-a născut pe 10 august 1960 în Málaga, Spania. Este un actor, regizor și producător de film recunoscut la nivel internațional pentru farmecul său mediteranean şi vocea inconfundabilă. Banderas a […]
07:10
A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție! # Gândul
Unde este marea reforma a Statului promisă de Ilie Bolojan? A trecut finalul lunii iulie, a trecut începutul lunii august, pachetul 2 e în vacanță. Ilie Bolojan a intrat în funcție cu mandatul de premier pe masă. A spus-o răspicat și la angajarea răspunderii – dacă nu se „va pune în practică” ce a promis, […]
Acum 24 ore
00:30
Oana Țoiu a afirmat ferm că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile de pace în Europa # Gândul
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat sâmbătă la Digi24 că în discuțiile pe care le-a purtat în această săptămână cu reprezentanții Ucrainei a primit „semnale de dorință puternică pentru pace”. Oana Țoiu a subliniat că este „foarte important” să participe și Ucraina la negocierile pentru încheierea războiului. Reamintim, Putin și Trump se vor […]
9 august 2025
23:50
Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova. El el participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md. Cei șefi de stat au împărțit același neopren pe iarba de pe tăpșan. Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica […]
23:10
Wall Street Journal: Ucraina și Europa resping planul Putin-Trump din Alaska, cedarea de teritorii contra pace # Gândul
Ucraina și Europa resping sâmbătă târgul de pace Putin-Trump, care prevede cedarea de teritorii contra încetării războiului. Puteri europene și Kievul au prezentat propriul plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, după ce Putin a cerut concesii teritoriale și Trump a declarat că se va întâlni cu liderul rus săptămâna viitoare în Alaska, publică […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.