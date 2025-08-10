Misterul pozelor cu ministrul de Externe a fost spulberat. Sunt postate de un designer celebru, nu făcute cu AI. Oana Țoiu: „Confirm, nicio problemă”

15:10

Bucură-te de strălucirea succesului tău. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 11 august 2025. Berbec Ai muncit din greu pentru banii tăi, iar astăzi ar trebui să culegi roadele eforturilor tale. Câștigurile, investițiile, valoarea proprietăților – toate ar trebui să valoreze considerabil mai mult decât acum un an. Dragostea și romantismul ar […]