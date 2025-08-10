FCSB vrea un jucător de la liderul Superligii. „Elias Charalambous mi-a spus că e foarte talentat”

16:00

Este tragedie la Arad, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic. Este vorba de un pilot în vârstă de 48 de ani, dar și de un tânăr de 18 ani. Tată tânărului a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor. „Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în […]