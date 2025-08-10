Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB

Primasport.ro, 10 august 2025 16:10

Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
16:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă Cupa Dunărea, cu trei victorii Primasport.ro
Campioana CSM Bucureşti câştigă Cupa Dunărea, cu trei victorii
16:10
Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB Primasport.ro
Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB
Acum 10 minute
16:20
FCSB are al patrulea portar! A fost inclus pe lista de campionat Primasport.ro
FCSB are al patrulea portar! A fost inclus pe lista de campionat
16:20
Adi Petre speră să îşi relanseze cariera! A semnat cu un club din Liga 3. ”Am decis să ne ajutăm reciproc” Primasport.ro
Adi Petre speră să îşi relanseze cariera! A semnat cu un club din Liga 3. ”Am decis să ne ajutăm reciproc”
Acum 2 ore
15:00
Meciurile disputate astăzi de FCSB şi Universitatea Craiova vor fi analizate la emisiunea Fotbal Show Primasport.ro
Meciurile disputate astăzi de FCSB şi Universitatea Craiova vor fi analizate la emisiunea Fotbal Show
14:50
Se amână meciul Csikszereda - Universitatea Craiova? Decizia luată de olteni Primasport.ro
Se amână meciul Csikszereda - Universitatea Craiova? Decizia luată de olteni
14:40
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului Primasport.ro
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului
14:20
LIVE VIDEO | U. Craiova – FC Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest start de sezon Primasport.ro
LIVE VIDEO | U. Craiova – FC Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest start de sezon
14:20
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea să încheie seria negativă din SuperLiga Primasport.ro
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea să încheie seria negativă din SuperLiga
Acum 4 ore
14:00
VIDEO | Corvinul – Chindia, 1-0! Gazdele obţin victoria la capătul unui meci disputat Primasport.ro
VIDEO | Corvinul – Chindia, 1-0! Gazdele obţin victoria la capătul unui meci disputat
13:50
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au fost aproape de a dubla avantajul Primasport.ro
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au fost aproape de a dubla avantajul
13:30
Cu trei victorii, Gloria Bistriţa câştigă turneul amical din Cehia Primasport.ro
Cu trei victorii, Gloria Bistriţa câştigă turneul amical din Cehia
13:00
Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin Primasport.ro
Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin
12:20
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians a fost demis Primasport.ro
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians a fost demis
Acum 6 ore
12:10
Constantin Budescu nu se retrage! A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2 Primasport.ro
Constantin Budescu nu se retrage! A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2
12:10
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor Primasport.ro
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
11:50
Jannik Sinner, în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025 Primasport.ro
Jannik Sinner, în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025
11:50
VIDEO | Corvinul – Chindia, astăzi, de la ora 12:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Corvinul – Chindia, astăzi, de la ora 12:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
11:30
Înlocuitorul lui Donnarumma a semnat cu PSG Primasport.ro
Înlocuitorul lui Donnarumma a semnat cu PSG
11:00
DJ Bamfi la Afterparty-ul de la Rock Revolution Fest Bobâlna! Primasport.ro
DJ Bamfi la Afterparty-ul de la Rock Revolution Fest Bobâlna!
11:00
A vrut să îl transfere, dar acum a trecut la un val de critici: „S-a ascuns şi văd că nu l-a mai găsit nimeni. A fost un necunoscut, un fotbalist slab” Primasport.ro
A vrut să îl transfere, dar acum a trecut la un val de critici: „S-a ascuns şi văd că nu l-a mai găsit nimeni. A fost un necunoscut, un fotbalist slab”
11:00
Dorinel Munteanu a analizat lupta la intrarea în play-off! "Diferenţa se va face după pauza de iarnă" Primasport.ro
Dorinel Munteanu a analizat lupta la intrarea în play-off! "Diferenţa se va face după pauza de iarnă"
10:40
Doi pugilişti japonezi au murit după ce au luptat la aceeaşi gală Primasport.ro
Doi pugilişti japonezi au murit după ce au luptat la aceeaşi gală
10:30
Andrei Istrate, jucător care a trecut pe la FCSB, a schimbat echipa Primasport.ro
Andrei Istrate, jucător care a trecut pe la FCSB, a schimbat echipa
10:20
Jovan Markovic, pregătit să se despartă de Universitatea Craiova! Echipa din SuperLigă unde ar putea ajunge atacantul Primasport.ro
Jovan Markovic, pregătit să se despartă de Universitatea Craiova! Echipa din SuperLigă unde ar putea ajunge atacantul
Acum 8 ore
10:00
L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV Primasport.ro
L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV
09:50
Cristi Borcea, laude pentru conducerea lui Dinamo: „A făcut cea mai tare afacere, trebuie felicitată” Primasport.ro
Cristi Borcea, laude pentru conducerea lui Dinamo: „A făcut cea mai tare afacere, trebuie felicitată”
09:20
A sosit în iunie la CFR Cluj, iar acum schimbă echipa Primasport.ro
A sosit în iunie la CFR Cluj, iar acum schimbă echipa
09:00
LIVE VIDEO | Corvinul – Chindia, ora 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
LIVE VIDEO | Corvinul – Chindia, ora 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:00
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest început de sezon Primasport.ro
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest început de sezon
09:00
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” vor să încheie seria negativă şi în campionat Primasport.ro
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” vor să încheie seria negativă şi în campionat
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, iureş la adresa jucătorilor săi. ”Mentalitate de echipă mediocră” Primasport.ro
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, iureş la adresa jucătorilor săi. ”Mentalitate de echipă mediocră”
00:10
VIDEO | ”Le-am spus să aibă mai multă personalitate”. Liviu Ciobotariu a dezvăluit decliclul meciului cu ”U” Cluj Primasport.ro
VIDEO | ”Le-am spus să aibă mai multă personalitate”. Liviu Ciobotariu a dezvăluit decliclul meciului cu ”U” Cluj
00:10
VIDEO | Paul Papp, din nou fără menajamente. ”Suntem la fotbal mânca-v-aş gura voastră!” Primasport.ro
VIDEO | Paul Papp, din nou fără menajamente. ”Suntem la fotbal mânca-v-aş gura voastră!”
9 august 2025
23:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti. Succes contra unei jucătoare din top 30 WTA Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul trei la Cincinatti. Succes contra unei jucătoare din top 30 WTA
23:20
Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most Primasport.ro
Gloria Bistriţa, a doua victorie la turneul din Cehia, cu gazda DHK Banik Most
23:10
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a marcat din nou
22:50
Gigi Becali a anunţat cine îi ia locul lui Andrei Gheorghiţă pe lista de campionat. ”S-a terminat!” Primasport.ro
Gigi Becali a anunţat cine îi ia locul lui Andrei Gheorghiţă pe lista de campionat. ”S-a terminat!”
22:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început repriza secundă
22:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Pauză la Sibiu Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Pauză la Sibiu
22:20
Echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, remiză în amicalul cu Rennes Primasport.ro
Echipa lui Dan Şucu şi Nicolae Stanciu, remiză în amicalul cu Rennes
22:20
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! S-a deschis scorul
22:00
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! Meci fără ocazii
21:50
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea Primasport.ro
Olandezul Emmanuel Nzekwesi, noul pivot al vicecampioanei CSM Oradea
21:50
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games Primasport.ro
Argint istoric pentru dansul sportiv românesc la World Games
21:40
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul Primasport.ro
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul este în direct la Prima Sport 1 şi pe PrimaPlay.ro! A început meciul
21:30
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV Primasport.ro
Mihai Stoica a oferit ultimele informaţii despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la FCSB | EXCLUSIV
21:20
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă Primasport.ro
VIDEO | ”Sunt foarte corect cu ce am văzut”. Adrian Mihalcea e lider în Superliga, dar trage semnale de alarmă
21:10
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi” Primasport.ro
VIDEO | Ianis Zicu, dezamăgit de meciul cu UTA. ”Sunt situaţii pe care ţi le asumi”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.