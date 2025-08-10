Gigi Becali, reacţie fulger după eşecul cu Unirea Slobozia! Patronul FCSB a luat în colimator doi jucători: „Nu pot să înţeleg. Fotbalul e sport bărbătesc” | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 10 august 2025 23:50

Gigi Becali, reacţie fulger după eşecul cu Unirea Slobozia! Patronul FCSB a luat în colimator doi jucători: „Nu pot să înţeleg. Fotbalul e sport bărbătesc” | VIDEO EXCLUSIV

Acum 5 minute
23:50
Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la Cincinnati, în proba de dublu Primasport.ro
23:50
Gigi Becali, reacţie fulger după eşecul cu Unirea Slobozia! Patronul FCSB a luat în colimator doi jucători: „Nu pot să înţeleg. Fotbalul e sport bărbătesc” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Acum 30 minute
23:30
VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Campioana rămâne în criză pe plan intern Primasport.ro
Acum 2 ore
22:50
Succes important pentru Mircea Rednic în campionatul Belgiei Primasport.ro
22:10
VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Rotund deschide scorul Primasport.ro
22:00
Daniel Niculae a intrat în direct după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0 şi a răbufnit: „Ce pot să le transmit eu băieţilor când nu li se dă un asemenea gol?” Primasport.ro
Acum 4 ore
21:50
VIDEO | Mirel Rădoi nu e pe deplin încântat de jocul cu Hermannstadt. ”Mă mulţumesc cu ce am” Primasport.ro
21:50
Roger Federer revine pe teren la Shanghai pentru un meci de dublu cu vedete Primasport.ro
21:40
VIDEO | Mirel Rădoi nu e pe deplin mulţumit. ”Mă mulţumesc cu ce am” Primasport.ro
21:40
A şters pe jos cu unul dintre cei mai experimentaţi jucători din SuperLigă, imediat după Universitatea Craiova - FC Hermannstadt: „Nu ştii să dai în minge! Mi se pare incredibil” | EXCLUSIV Primasport.ro
21:30
VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
21:20
VIDEO | Un nou scandal în Superliga. Măldărăşanu a răbufnit. ”Dacă jucam cu o altă echipă, probabil decizia era una corectă” Primasport.ro
20:50
VIDEO | Hermannstadt, gol anulat la milimetru în meciul cu Universitatea Craiova Primasport.ro
20:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Oltenii îşi continuă startul de sezon perfect Primasport.ro
20:30
Spartak Trnava - Universitatea Craiova se vede joia viitoare, de la ora 21:30, pe Prima Sport şi PrimaPlay. Oltenii sunt aproape calificaţi Primasport.ro
20:20
”S-a încheiat un capitol important”. Alex Băluţă, mesaj emoţionant cu ocazia plecării de la FCSB Primasport.ro
20:10
Dragoş Savloschi, marele câştigător al etapei de super rally de la Timişoara Primasport.ro
Acum 6 ore
19:40
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Rapid şi Craiova s-au aliat şi au contestat regula schimbată de FRF la presiunile făcute de FCSB: „Ca să pricepi asta, îţi trebuie inteligenţă” Primasport.ro
19:40
Crystal Palace dă lovitura şi câştigă Supercupa Angliei la penalty-uri Primasport.ro
19:30
Narcis Popescu, locul 11 în finală la aruncarea suliţei, la Campionatele Europene U20 Primasport.ro
19:10
E scandal în Superliga! Rapid şi Craiova fac front comun după ce FRF a schimbat de urgenţă o regulă la cererea lui Gigi Becali: „Ăsta nu e fotbal corect! Mergem până la capăt!” Primasport.ro
19:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! EUROGOL Romanchuk Primasport.ro
19:00
Dinamo îl vrea pe Tomas Ribeiro. Un alt club a intrat în cursa pentru fundaşul portughez Primasport.ro
19:00
Complexul Balneo-Termal Vaţa Băi a fost gazda Stagiului Naţional de Vară, organizat de Federaţia Română de Karate Kyokushin. Prezenţă uriaşă Primasport.ro
18:50
VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şut superb trimis de Băsceanu Primasport.ro
18:40
Isco s-a accidentat şi ar putea fi indisponibil trei luni Primasport.ro
18:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
18:20
Un nou meci mare pentru Alexandru Mitriţă în China. Echipa sa a pierdut Primasport.ro
18:20
VIDEO | Andrei Coubiş, meci de uitat în tricoul lui AC Milan! Incredibil ce a putut face fundaşul român în primele 20 de minute al confruntării cu Chelsea Primasport.ro
Acum 8 ore
17:50
”Deocamdată, e prematur să vorbesc”. Ilie Poenaru a tras concluziile eşecului de la Hunedoara Primasport.ro
17:40
Un pilot din Nascar s-a accidentat în timp ce sărbătoarea victoria Primasport.ro
17:40
Alcaraz începe azi asaltul pentru locul 1! În direct, de la 22:00, pe Prima Sport 2 Primasport.ro
17:00
Răsturnare de situaţie! Ce se întâmplă cu transferul lui Dennis Man la PSV Primasport.ro
16:50
Valeriu Iftime anunţă un transfer important la FC Botoşani. ”Sper că o să fie şi mai bine” Primasport.ro
16:40
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa Primasport.ro
16:20
FCSB are al patrulea portar! A fost inclus pe lista de campionat Primasport.ro
16:20
Adi Petre speră să îşi relanseze cariera! A semnat cu un club din Liga 3. ”Am decis să ne ajutăm reciproc” Primasport.ro
16:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă Cupa Dunărea, cu trei victorii Primasport.ro
16:10
Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB Primasport.ro
Acum 12 ore
15:00
Meciurile disputate astăzi de FCSB şi Universitatea Craiova vor fi analizate la emisiunea Fotbal Show Primasport.ro
14:50
Se amână meciul Csikszereda - Universitatea Craiova? Decizia luată de olteni Primasport.ro
14:40
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului Primasport.ro
14:20
LIVE VIDEO | U. Craiova – FC Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest start de sezon Primasport.ro
14:20
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea să încheie seria negativă din SuperLiga Primasport.ro
14:00
VIDEO | Corvinul – Chindia, 1-0! Gazdele obţin victoria la capătul unui meci disputat Primasport.ro
13:50
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au fost aproape de a dubla avantajul Primasport.ro
13:30
Cu trei victorii, Gloria Bistriţa câştigă turneul amical din Cehia Primasport.ro
13:00
Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin Primasport.ro
12:20
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians a fost demis Primasport.ro
12:10
Constantin Budescu nu se retrage! A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2 Primasport.ro
