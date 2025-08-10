Complexul Balneo-Termal Vaţa Băi a fost gazda Stagiului Naţional de Vară, organizat de Federaţia Română de Karate Kyokushin. Prezenţă uriaşă

Primasport.ro, 10 august 2025 19:00

Complexul Balneo-Termal Vaţa Băi a fost gazda Stagiului Naţional de Vară, organizat de Federaţia Română de Karate Kyokushin. Prezenţă uriaşă

Acum 15 minute
19:10
E scandal în Superliga! Rapid şi Craiova fac front comun după ce FRF a schimbat de urgenţă o regulă la cererea lui Gigi Becali: „Ăsta nu e fotbal corect! Mergem până la capăt!”
19:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! EUROGOL Romanchuk
Acum 30 minute
19:00
Dinamo îl vrea pe Tomas Ribeiro. Un alt club a intrat în cursa pentru fundaşul portughez
19:00
Complexul Balneo-Termal Vaţa Băi a fost gazda Stagiului Naţional de Vară, organizat de Federaţia Română de Karate Kyokushin. Prezenţă uriaşă
Acum o oră
18:50
VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şut superb trimis de Băsceanu
18:40
Isco s-a accidentat şi ar putea fi indisponibil trei luni
18:40
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
18:20
Un nou meci mare pentru Alexandru Mitriţă în China. Echipa sa a pierdut
18:20
VIDEO | Andrei Coubiş, meci de uitat în tricoul lui AC Milan! Incredibil ce a putut face fundaşul român în primele 20 de minute al confruntării cu Chelsea
17:50
”Deocamdată, e prematur să vorbesc”. Ilie Poenaru a tras concluziile eşecului de la Hunedoara
17:40
Un pilot din Nascar s-a accidentat în timp ce sărbătoarea victoria
17:40
Alcaraz începe azi asaltul pentru locul 1! În direct, de la 22:00, pe Prima Sport 2
Acum 4 ore
17:00
Răsturnare de situaţie! Ce se întâmplă cu transferul lui Dennis Man la PSV
16:50
Valeriu Iftime anunţă un transfer important la FC Botoşani. ”Sper că o să fie şi mai bine”
16:40
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa
16:20
FCSB are al patrulea portar! A fost inclus pe lista de campionat
16:20
Adi Petre speră să îşi relanseze cariera! A semnat cu un club din Liga 3. ”Am decis să ne ajutăm reciproc”
16:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă Cupa Dunărea, cu trei victorii
16:10
Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB
Acum 6 ore
15:00
Meciurile disputate astăzi de FCSB şi Universitatea Craiova vor fi analizate la emisiunea Fotbal Show
14:50
Se amână meciul Csikszereda - Universitatea Craiova? Decizia luată de olteni
14:40
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului
14:20
LIVE VIDEO | U. Craiova – FC Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest start de sezon
14:20
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana vrea să încheie seria negativă din SuperLiga
14:00
VIDEO | Corvinul – Chindia, 1-0! Gazdele obţin victoria la capătul unui meci disputat
13:50
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au fost aproape de a dubla avantajul
13:30
Cu trei victorii, Gloria Bistriţa câştigă turneul amical din Cehia
Acum 8 ore
13:00
Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin
12:20
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians a fost demis
12:10
Constantin Budescu nu se retrage! A bătut palma cu o nouă echipă şi îşi va continua cariera în Liga 2
12:10
VIDEO | Corvinul – Chindia, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere rapidă de scor
11:50
Jannik Sinner, în turul trei la Cincinnati, după cea mai rapidă victorie a sa în 2025
11:50
VIDEO | Corvinul – Chindia, astăzi, de la ora 12:00, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
11:30
Înlocuitorul lui Donnarumma a semnat cu PSG
Acum 12 ore
11:00
DJ Bamfi la Afterparty-ul de la Rock Revolution Fest Bobâlna!
11:00
A vrut să îl transfere, dar acum a trecut la un val de critici: „S-a ascuns şi văd că nu l-a mai găsit nimeni. A fost un necunoscut, un fotbalist slab”
11:00
Dorinel Munteanu a analizat lupta la intrarea în play-off! "Diferenţa se va face după pauza de iarnă"
10:40
Doi pugilişti japonezi au murit după ce au luptat la aceeaşi gală
10:30
Andrei Istrate, jucător care a trecut pe la FCSB, a schimbat echipa
10:20
Jovan Markovic, pregătit să se despartă de Universitatea Craiova! Echipa din SuperLigă unde ar putea ajunge atacantul
10:00
L-a luat peste picior pe Gicu Grozav! "În ce sens te-ai întărit?" | EXCLUSIV
09:50
Cristi Borcea, laude pentru conducerea lui Dinamo: „A făcut cea mai tare afacere, trebuie felicitată”
09:20
A sosit în iunie la CFR Cluj, iar acum schimbă echipa
09:00
LIVE VIDEO | Corvinul – Chindia, ora 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro!
09:00
LIVE VIDEO | Universitatea Craiova – Hermannstadt, ora 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii, maşinărie de goluri în acest început de sezon
09:00
LIVE VIDEO | FCSB - Unirea Slobozia, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! „Roş-albaştrii” vor să încheie seria negativă şi în campionat
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău, iureş la adresa jucătorilor săi. ”Mentalitate de echipă mediocră”
00:10
VIDEO | ”Le-am spus să aibă mai multă personalitate”. Liviu Ciobotariu a dezvăluit decliclul meciului cu ”U” Cluj
00:10
VIDEO | Paul Papp, din nou fără menajamente. ”Suntem la fotbal mânca-v-aş gura voastră!”
9 august 2025
23:30
VIDEO | ”U” Cluj – Petrolul 1-1! Ardelenii ajung la şase meciuri consecutive fără victorie
