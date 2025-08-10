Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş – VIDEO
News.ro, 10 august 2025 17:30
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara.
Acum 5 minute
17:50
Bărbat din judeţul Timiş, arestat – A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o # News.ro
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie.
Acum 10 minute
17:40
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” Hamas, informează BBC.
Acum 30 minute
17:30
17:20
Connor Zilisch, câştigătorul cursei NASCAR Xfinity Series, a doua diviziei a organizaţiei automobiliste din SUA, de la Watkins Glen International din New York, a suferit un accident grav pe Victory Lane.
Acum o oră
17:10
Nicuşor Dan publică imagini de la o drumeţie în natură, alături de partenera şi copiii săi – ”Copiii au fost cei mai încântaţi”, a transmis preşedintele / ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului – VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan distribuie, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în care este alături de parnetera sa şi cei doi copii ai lor. S-au plimbat pe dealuri şi în pădure, au tracut o punte şi au mirosit fân. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda.
16:50
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului - Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia / S-au dat amenzi # News.ro
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.
Acum 2 ore
16:40
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova – S-a discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui spital nou în judeţ, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie.
16:20
Puternic incendiu de vegetaţie în judeţul Vrancea – A fost activată grupa operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Anghel Saligny” - FOTO / VIDEO # News.ro
Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie. Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a reuşit încă estimarea suprafeţei afectate.
16:20
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa # News.ro
Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat, joi, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru.
16:10
Bistriţa-Năsăud: Femeie rătăcită în pădure, în timp ce se afla la cules de ciuperci / Este căutată de mai multe echipaje # News.ro
Mai multe echipe caută o femeie de 59 de ani care s-a rătăcit în timp ce era la cules de ciuperci în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Acum 4 ore
15:40
Turcan: Două demersuri pe care le-am iniţiat ca ministru al Culturii sunt continuate de Guvernul Bolojan – Lucrări la 14 obiective culturale importante şi extinderea cu patru ani a unuia dintre cele mai ample programe de investiţii # News.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) în valoare de 140 de milioane de euro, sumă care va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional. De asemenea, se extinde cu patru ani unul dintre cele mai ample programe de investiţii.
15:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmează să vorbească, duminică, despre planul său de a cuceri oraşul Gaza, care a fost contestat atât de aliaţii săi de extremă dreapta, cât şi de familiile ostaticilor, înaintea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din teritoriul palestinian, relatează AFP.
15:20
Baseball: Jen Pawol a intrat în istorie. Este prima femeie care a arbitrat un meci din MLB # News.ro
Jen Pawol a intrat în istoria sportului american devenind prima femeie care a arbitrat un meci din Liga Majoră de Baseball (MLB) în timpul sezonului regulat.
15:10
Maramureş: Doi turişti care s-au rătăcit pe munte, după ce au ieşit de pe traseul marcat, găsiţi teferi. Alte trei persoane, cetăţeni ucraineni, au fost găsite de un cioban pe munte - VIDEO # News.ro
Doi turişti care s-au rătăcit pe munte după ce au ieşit de pe traseul marcat au petrecut noaptea în Munţii Maramureşului, fiind găsiţi teferi, duminică. Alte trei persoane, cetăţeni ucraineni care au trecut graniţa în România prin munţi, au fost găsite de un cioban.
15:00
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # News.ro
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale şi expres din judeţele Mehedinţi şi Dolj, care se vor afla sub Cod roşu de caniculă.
15:00
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, duminică, Cupa Dunărea, după ce a obţinut a treia victorie la turneul amical, cu Dunărea Brăila, scor 31-28 (16-14).
14:50
Dolj: Băiat de zece ani, prins de poliţişti la volanul unui autoturism/ Lângă el se afla tatăl său # News.ro
Un băiat de zece ani a fost prins de poliţiştii din Dolj când conducea un autoturism, pe locul din dreapta aflându-se tatăl său. Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.
14:40
Budăi (PSD): Fac apel către toţi parlamentarii din Moldova să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 şi A8 şi, dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul primit, să votăm următoarea moţiune de cenzură # News.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) le solicită parlamentarilor din Moldova să ceară clarificări privind continuarea construcţiei autostrăzilor A7 şi A8, iar în cazul în care nu sunt mulţumiţi de răspuns să voteze următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă. ”Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, transmite el.
14:20
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului # News.ro
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului.
14:10
Şoferul care a provocat accidentul de pe un pod din centrul Timişoarei, reţinut/ El este suspectat că a intenţionat să lovească al doilea autoturism implicat # News.ro
Şoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega, a fost reţinut. El este acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.
14:00
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Târgovişte, în etapa a doua a Ligii a II-a.
13:50
Ciocolată împotriva gripei: descoperirea care ar putea revoluţiona tratamentele antivirale # News.ro
Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri estimate la 87 de miliarde de dolari anual în servicii medicale şi pierderi în productivitate. Pandemiile anterioare, precum gripa porcină din 2009, au avut costuri şi mai mari, iar estimările pentru viitoarele pandemii indică un impact financiar care ar putea ajunge la 4,4 trilioane de dolari. Între timp, focarele de gripă aviară continuă să afecteze grav industriile avicole şi să provoace îngrijorări la nivel mondial cu privire la transmiterea între specii. Un focar recent din Statele Unite a dus la pierderea a 40 de milioane de păsări şi pagube de miliarde de dolari. Tratamentele existente împotriva gripei, devin tot mai puţin eficiente pe măsură ce virusul se adaptează. Majoritatea tratamentelor vizează o proteină virală care suferă mutaţii rapide, ceea ce duce adesea la ineficienţa medicamentelor existente.
13:50
Victor Negrescu: Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunţat că Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi. ”Sper ca amendamentele pe care le-am propus şi se regăsesc în forma finală a documentului să schimbe în bine vieţile a milioane de oameni”, a adăugat el, menţionând, între altele, accesul gratuit şi rapid la terapii esenţiale pentru copii şi tineri, investiţii în infrastructură sportivă incluzivă şi protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi permanente, fără reevaluări inutile.
Acum 6 ore
13:40
Activist: 10 August. Au trecut 7 ani şi vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale, angajaţi ulterior prin alte sisteme de “securitate”/ Fix peste un an se prescriu faptele din dosarul plimbat între parchete şi tergiversat/ # News.ro
Activistul civic Marian Rădună atrage atenţia, la şapte ani de la violenţele din 10 August din Piaţa Victoriei, că peste un an faptele din acest dosar ”plimbat între parchete şi tervigersat” se vor prescrie. ”Vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale şi angajaţi ulterior prin alte sisteme de «securitate»”, arată el. Rădună afirmă că a fost audiat în primăvară în acest dosar, mulţumindu-i pentru celeritate judecătorului care a preluat dosarul anul trecut, dar susţine că nu mai este timp şi faptele se vor prescrie. ”Românii au fost bătuţi şi gazaţi gratuit de oamenii care trebuie să-i apere! Încă o pată pentru Justiţia şi pentru Sistemul care nu-şi apără cetăţenii şi nu le respectă drepturile”, consideră el.
13:40
Serialul „Dincolo de limite: O viaţă mai bună”, cu Chris Hemsworth, are premiera în 15 august pe Disney+/ VIDEO # News.ro
Serialul „Dincolo de limite: O viaţă mai bună”, cu Chris Hemsworth, are premiera în 15 august pe Disney+. Primul episod a fost filmat pe Arena Naţională, atunci când actorul l-a acompaniat la tobe pe Ed Sheeran.
13:20
UPDATE - Canotaj: Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin # News.ro
Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.
13:10
Echipa Gloria Bistriţa a obţinut, duminică, a treia victorie, scor 36-27, cu formaţia poloneză KPR Gminy Kobierzyce, şi a câştigat turneul amical din Cehia.
13:00
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de Xisca, a născut un băieţel care se va numi Miquel.
12:50
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti/ Recomandările IPJ Sibiu # News.ro
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C - Transfăgărăşan, pe DN 7 - Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti. Poliţiştii din Sibiu dirijează circulaţia în zonele cu traficul cel mai intens şi fac o serie de recomandări pentru şoferi.
12:40
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # News.ro
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Primele rezultate se vor afişa în 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi făcute publice în 26 august.
12:40
Starul de cinema spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.
12:30
Canotaj: Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin # News.ro
Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19.
12:20
Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo.
12:20
Post Malone, pentru prima dată în România: „E ireal să fiu aici, UNTOLD îţi mulţumesc pentru acest debut incredibil. Dacă aveţi un vis, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că este imposibil” # News.ro
Post Malone a ales Cluj-Arena pentru a deschide turneul său european „The Big Ass Tour” şi a mărturisit că este extrem de fericit pentru ceea ce trăieşte pentru prima dată România, la UNTOLD.
11:50
Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită # News.ro
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită.
Acum 8 ore
11:40
Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv în acţiuni ale Poliţiei pentru combaterea traficului de droguri, în primele 7 luni ale acestui an/ Două tone de droguri au fost confiscate # News.ro
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane cercetate. Alături de procurorii DIICOT, ei au făcut aproape 2.000 de percheziţii în urma cărora peste 600 de persoane au fost arestate preventiv şi peste 900 au fost reţinute. Aproape 2 tone de droguri au fost confiscate.
11:30
Tammy Bruce, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, numită de Trump ambasador la Organizaţia Naţiunilor Unite # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă numirea lui Tammy Bruce, actuala purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat şi fostă personalitate media conservatoare, în funcţia de ambasador adjunct la ONU.
11:20
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).
11:00
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA), din Statele Unite, a anunţat vineri că a autorizat prin procedură accelerată un medicament pentru pacienţii cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior. Tratamentul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscută sub numele de inhibitori de kinază care vizează mutaţii din anumite proteine ale organismului ce duc la creşterea anormală a celulelor.
10:50
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în primăvara anului 2027/ VIDEO # News.ro
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Intitulată „The Resurrection of Christ”, prima parte a filmului va fi difuzată în 26 martie 2027, Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, Ziua Înălţării, 40 de zile mai târziu. Două date de mare semnificaţie religioasă.
10:30
Cod portocaliu de caniculă, duminică, în 11 judeţe, alte 18 judeţe şi Capitala fiind sub Cod galben/ Cod galben de vânt puternic, în Botoşani, Iaşi şi Vaslui/ Luni, judeţele Mehedinţi şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de caniculă # News.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări Cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv Cod galben pentru alte 18 judeţe şi municipiul Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub Cod galben de vânt puternic. Luni, canicula se va intensifica, judeţele Mehedinţi şi Dolj urmând să fie sub Cod roşu, întrucât temperaturile vor atinge chiar 41 de grade. În judeţele Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu, în timp ce alte nouă judeţe şi Capitala vor fi sub Cod galben. Pentru şase judeţe a fost emis, pentru luni, Cod galben de vânt puternic.
10:20
Francezul Enzo Millot a fost transferat de la clubul german VfB Stuttgart la Al Ahli SFC (Arabia Saudită), au anunţat, sâmbătă, cele două grupări.
10:20
Moartea subită a unui magnat indian în luna iunie a declanşat o luptă acerbă pentru moştenire la un gigant auto indian, scrie BBC.
10:00
Producătorul elveţian de avioane Pilatus opreşte livrările de aeronave de afaceri către SUA, din cauza tarifelor impuse de Washington # News.ro
Producătorul elveţian de aeronave Pilatus a anunţat vineri că suspendă temporar livrările modelelor PC-12 şi PC-24 către Statele Unite, după ce noile tarife vamale americane au creat ”un dezavantaj competitiv semnificativ” pentru companie, transmite Reuters.
09:50
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde preşedintele Donald Trump are programată o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News.
Acum 12 ore
09:20
Acţionarii Thyssenkrupp aprobă separarea de grup a diviziei de apărare, pe fondul creşterii cheltuielilor militare în Europa # News.ro
Acţionarii conglomeratului german Thyssenkrupp au aprobat vineri planul de separare a diviziei sale de apărare TKMS, într-o nouă etapă a restructurării grupului, cu scopul de a valorifica pe deplin potenţialul acesteia în contextul majorării bugetelor militare europene, transmite Reuters.
09:20
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian.
09:10
Emma Thompson spune că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # News.ro
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, realtează Variety.
08:50
Mii de demonstranţi la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a cuceri oraşul Gaza - VIDEO # News.ro
Mii de manifestanţi au ieşit în stradă, sâmbătă, la Tel Aviv pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza, la o zi după ce Israelul şi-a anunţat planul de a cuceri oraşul Gaza, cel mai mare oraş din teritoriul palestinian.
08:50
Salvamont: În ultimele 24 de ore, s-au primit 35 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă/ Au fost salvate 39 de persoane # News.ro
Salvamontiştii au primit, în ultimele 24 de ore, 35 de apeluri prin care li se solicita să intervină de urgenţă, cele mai multe dintre acestea fiind pentru Salvamont Neamţ şi Salvamont Sibiu, câte patru. În total, au fost salvate 39 de persoane, dintre care 11 au fost transportate la spital.
