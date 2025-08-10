Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu

13:50

Gripa continuă să se răspândească la nivelul populaţiei globale în fiecare an, cu mutaţii imprevizibile care pun la încercare eficienţa vaccinurilor şi tratamentelor existente. Doar în Statele Unite, gripa sezonieră generează costuri estimate la 87 de miliarde de dolari anual în servicii medicale şi pierderi în productivitate. Pandemiile anterioare, precum gripa porcină din 2009, au avut costuri şi mai mari, iar estimările pentru viitoarele pandemii indică un impact financiar care ar putea ajunge la 4,4 trilioane de dolari. Între timp, focarele de gripă aviară continuă să afecteze grav industriile avicole şi să provoace îngrijorări la nivel mondial cu privire la transmiterea între specii. Un focar recent din Statele Unite a dus la pierderea a 40 de milioane de păsări şi pagube de miliarde de dolari. Tratamentele existente împotriva gripei, devin tot mai puţin eficiente pe măsură ce virusul se adaptează. Majoritatea tratamentelor vizează o proteină virală care suferă mutaţii rapide, ceea ce duce adesea la ineficienţa medicamentelor existente.