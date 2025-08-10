CTP comentează acid 'dansul din buric al PSD' și botează 'Știuca lui Dragnea'
Stiripesurse.ro, 10 august 2025 20:30
Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai acizi și ironici comentatori politici din România, a lansat o postare dură, în care face o radiografie sarcastică a actualului PSD și a liderilor săi, oferind o poreclă cu atât mai taioasă cu cât se referă la jocurile de putere din partid Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
20:50
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă, potrivit news.ro. Citește mai departe...
Acum 15 minute
20:40
China pare un uriaș cu picioare de lut: Se produce cel mai rău fenomen economic, care poate îngenunchea populația unei țări # Stiripesurse.ro
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care anticipau un recul de 3,3%, potrivit datelor publicate sâmbătă de Biroul Naţional de Statistică (NBS). Citește mai departe...
Acum 30 minute
20:30
Cristian Tudor Popescu, unul dintre cei mai acizi și ironici comentatori politici din România, a lansat o postare dură, în care face o radiografie sarcastică a actualului PSD și a liderilor săi, oferind o poreclă cu atât mai taioasă cu cât se referă la jocurile de putere din partid Citește mai departe...
Acum o oră
20:20
FOTO Aproape de tragedie după ce a ales își vopsească părul acasă: Povestea unei tinere care a ajuns în stare gravă la spital # Stiripesurse.ro
O adolescentă din Franța a trăit momente terifiante după ce a ales să se vopsească acasă, fără să știe că este alergică la vopseaua folosită. După aplicarea produsului, simptomele au evoluat rapid, iar tânăra a ajuns la spital în stare gravă, aproape de moarte. Citește mai departe...
20:10
Se ascut săbiile în PSD: 'Am luat decizia de a candida la președinția PSD' - Titus Corlățean întoarce armele și vrea să debarce actuala conducere # Stiripesurse.ro
Senatorul Titus Corlățean, unul dintre cei mai longevivi și influenți membri ai Partidului Social Democrat, a anunțat oficial că va candida la șefia formațiunii. Citește mai departe...
20:00
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni pentru îndepărtarea nămolului # Stiripesurse.ro
Peste 300 de pompieri militari intervin încă la Broșteni, localitate din județul Suceava grav afectată de viituri, pentru îndepărtarea nămolului și a resturilor aduse de apă, anunță duminică IGSU. Citește mai departe...
20:00
Fondatorul ChatGPT împărtășește o revelație tulburătoare: Numeroși utilizatori apelează la chatbot deoarece 'nu au avut în viață persoane care să îi susțină' # Stiripesurse.ro
OpenAI a lansat joi GPT-5, introducând patru noi opțiuni de personalitate pentru ChatGPT. Totuși, o parte dintre utilizatori erau atât de atașați de stilul vechi, de tip „yes man” (n.r. Citește mai departe...
Acum 2 ore
19:50
Isco, care a suferit o accidentare la glezna stângă în timpul înfrângerii echipei Betis Sevilla, scor 3-1 cu Malaga, sâmbătă, a părăsit stadionul La Rosaleda în cârje, conform news.ro.Mijlocaşul spaniol ar urma să fie indisponibil trei luni, conform estimărilor iniţiale. Citește mai departe...
19:40
Toate casele grav afectate de viituri în Broșteni și-au găsit constructori. Șoldan: 'Așteptăm în continuare sprijin de la Guvern' # Stiripesurse.ro
Președinte Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunță că toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Citește mai departe...
19:40
Netanyahu anunță cea mai bună metodă pentru a pune capăt războiului: 'Vom face acest lucru' # Stiripesurse.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că preluarea controlului asupra orașului Gaza reprezintă „cea mai bună și rapidă modalitate de a pune capăt războiului”, reafirmând angajamentul guvernului său de a încheia conflictul prin această operațiune. Citește mai departe...
19:30
Atacantul român Alexandru Mitriţă a marcat un gol duminică în meciul pe care echipa la care este legitimat, Zhejiang, l-a cedat pe teren propriu, scor 3-4, în faţa formaţiei Beijing Guoan, informează news.ro. Citește mai departe...
19:30
Tudor Chirilă: 10 August – Dosarul care moare încet, la fel ca răul făcut de Iliescu și Ceaușescu # Stiripesurse.ro
Pe 10 august 2025, la șapte ani de la protestul din 10 august 2018, când mii de români au fost gazați și bătuți de Jandarmerie în Piața Victoriei, dosarul evenimentelor continuă să fie blocat în justiție, fără o soluție clară. Citește mai departe...
19:30
Un bărbat de aproximativ 72 de ani a murit duminică, fiind scos de salvatori inconștient din Lacul Techirghiol.ISU Constanța a anunțat că a intervenit duminică după-amiaza la o persoană scoasă în stare de inconștiență din Lacul Techirghiol, pe plaja Șincai. Citește mai departe...
19:20
Telefobia, 'boala' de care suferă noua generație: Ce se întâmplă în creierul adolescenților care nu mai vorbesc la telefon și preferă să comunice în scris # Stiripesurse.ro
În vremuri în care adolescenții își petrec o mare parte din timp conectați la ecranele telefoanelor mobile, un paradox devine tot mai evident: deși dispozitivele sunt mereu la îndemână, apelurile vocale au ajuns aproape pe lista speciilor pe cale de dispariție. Citește mai departe...
19:10
Rezultate Loto de duminică, 10 august: Numerele câștigătoare au fost extrase - premiile puse în joc # Stiripesurse.ro
Duminică, 10 august 2025, s-au desfășurat noi extrageri la jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la doar trei zile după ce, la tragerile din 7 august, Loteria Română a oferit 19.789 de premii în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei. Citește mai departe...
19:00
Candidaţii care participă la cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului vor susţine luni proba scrisă la Limba şi literatura română.Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Citește mai departe...
19:00
Incendiu la o fabrică de pastile clorurate din Franța: Autoritățile cer izolarea localnicilor # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit duminică la o fabrică de pastile clorurate din Lédenon, în departamentul Gard, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să nu iasă din case, potrivit Le Figaro. Citește mai departe...
19:00
Zodiile care renasc după luna plină din august: Bani, vacanță și realizarea unui vis # Stiripesurse.ro
Luna plină ce va avea loc pe 9 august 2025 aduce o energie profundă de claritate și schimbare, fiind un moment important pentru mai multe zodii, în special pentru Leu, Scorpion și Pești, care vor avea parte de o perioadă plină de realizări și oportunități neașteptate. Citește mai departe...
Acum 4 ore
18:40
O mașină de pompieri s-a făcut scrum într-un incendiu izbucnit la instalația tehnică a autospecialei # Stiripesurse.ro
O mașină de pompieri din cadrul Detașamentului Alexandria, a fost distrusă duminică într-un incendiu izbucnit la instalația tehnică a autospecialei. Pompierii se îndreptau spre zona Izvorul rece, pentru stingerea unui incendiu de vegetație. Citește mai departe...
18:40
Român, mort în condiții șocante în Spania: A găsit mort într-o magazie chiar de femeia care avea ordin de protecție împotriva lui # Stiripesurse.ro
Un bărbat român a fost găsit mort, în localitatea Manacor, din insula Mallorca, iar anchetatorii cred că a fost victima unui omor survenit după o ceartă violentă cu alte persoane. Citește mai departe...
18:30
Medicii ne vor putea 'deschide' mintea la propriu. Cercetătorii MIT au creat primul microscop care explorează adâncimile creierului pe calea sunetului # Stiripesurse.ro
Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au creat un microscop revoluționar care folosește unde sonore pentru a explora adâncimile creierului, depășind barierele impuse de tehnologiile optice clasice. Citește mai departe...
18:30
Experți în aviație analizează circumstanțele prăbușirii avionului de la Arad: Care sunt cele două ipoteze # Stiripesurse.ro
Accidentul aviatic produs sâmbătă în Arad, soldat cu doi morți, este investigat de o echipă de experți în aviație care analizează la fața locului mai multe ipoteze pentru a stabili cauzele prăbușirii avionului de agrement. Citește mai departe...
18:10
Florian Wirtz, în prezent la Liverpool, a fost ales cel mai bun jucător al sezonului 2024-2025 din Germania, după un alt sezon remarcabil la Bayer Leverkusen, în timp ce Julian Schuster, de la Freiburg, a câștigat premiul pentru cel mai bun antrenor, potrivit AP, citat Mediafax. Citește mai departe...
18:10
Plan pentru Prahova: spital nou, secție de arși și modernizarea spitalului Județean # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, și preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, au discutat, duminică, la Bucureşti, despre planurile de modernizare a sistemului medical din județ: continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean din Ploieşti, construirea unui Citește mai departe...
18:10
VIDEO Alertă în Hunedoara: Incendiu de proporții la un magazin și la un depozit - ISU mobilizează forțe importante # Stiripesurse.ro
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, scrie news.ro. Citește mai departe...
18:00
Şefa diplomaţiei europene avertizează: Orice acord de pace fără Ucraina poate reprezenta un nou atac din partea Rusiei # Stiripesurse.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această ţară şi de asemenea UE, anunţând că a convocat pentru luni o reuniune Citește mai departe...
18:00
A sfidat ordinul de protecţie: Un bărbat a fost arestat după ce și-a amenințat fosta soție în magazin # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie.”În data de 08 august a.c. Citește mai departe...
17:40
Ucraina a obosit: Liderii cer pace înainte ca țara să fie sfâșiată de noi pierderi teritoriale # Stiripesurse.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Citește mai departe...
17:40
Vecinii pot fi eroi de ocazie: Doi bătrâni au fost salvați dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Stiripesurse.ro
Două persoane în vârstă au fost evacuate dintr-o casă care a luat foc în oraşul Baia Sprie şi au primit sprijin medical, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa Gonczi. Citește mai departe...
17:40
VIDEO Imagini neobișnuite cu președintele României: de la Consiliul European la 'Bună ziua, lebădă' # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a publicat duminică, pe pagina sa de Facebook, un clip video de un minut și 39 de secunde surprins în timpul unei drumeții alături de partenera sa și cei doi copii. Citește mai departe...
17:30
Incendiu de proporții pe Muntele Vezuviu: Traseele turistice, închise pentru siguranță # Stiripesurse.ro
Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului, scrie The Guardian. Citește mai departe...
17:20
'Horticultura' - sămânța de scandal între PSD și USR, pentru salariul uriaș încasat de omul lui Fritz # Stiripesurse.ro
Timișoara este din nou în centrul unui scandal politic care zguduie relațiile deja tensionate din coaliția de guvernare PSD–USR. Citește mai departe...
17:10
Turişti dispăruţi pe munte, recuperaţi. Trei ucraineni ajunși la capătul puterilor au fost găsiţi de un cioban # Stiripesurse.ro
Salvamontiştii au recuperat din Munţii Maramureşului, duminică, doi turişti dispăruţi cu o seară înainte, a informat directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. Citește mai departe...
17:10
Alertă pe TikTok: Băutura care transformă oamenii în ‘zombi’ și se vinde la liber în milioane de doze, creează dependență rapid # Stiripesurse.ro
Pe TikTok se răspândește un val de avertismente despre băutura „Feel Free”, un tonic pe bază de plante care promite relaxare, productivitate și concentrare, dar care, potrivit unor utilizatori și experți, poate provoca dependență severă și probleme grave de sănătate. Citește mai departe...
17:10
Ministrul Sănătății: Ne-am propus să continuăm investițiile în Spitalul Județean din Ploiești # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat continuarea investițiilor la Spitalul Județean din Ploiești, care vor presupune inclusiv dezvoltarea unui centru de politraumă, finanțat cu fonduri europene. Citește mai departe...
17:00
Tragedie pe litoralul ucrainean: Trei persoane, ucise de muniții neexplodate în regiunea Odessa # Stiripesurse.ro
Trei persoane au fost ucise de obiecte neexplodate în regiunea Odessa din sudul Ucrainei, pe două plaje unde înotul era interzis, au anunțat duminică oficialii regionali. Citește mai departe...
17:00
Un studiu recent arată că legătura oamenilor cu natura s-a redus drastic în ultimele două secole, ajungând să scadă cu peste 60%. Cercetarea evidențiază o tendință îngrijorătoare. Citește mai departe...
17:00
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare de zeci de mii de lei.”La data de 10 august a.c., în intervalul orar 2.00-6. Citește mai departe...
17:00
Cutremur de 6,0 grade în Kamceatka, la două săptămâni după seismul devastator de 8,8 grade # Stiripesurse.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952, transmite EFE. Citește mai departe...
Acum 6 ore
16:40
Traficul este deviat duminică după-amiază din cauza unui accident în care au fost implicate o autoutilitară și o motocicletă produs pe DN 58B, în județul Caraș-Severin.Potrivit IPJ Caraș-Severin, accidentul a avut loc pe DN 58B, la ieșire din Bocșa spre Reșița. Citește mai departe...
16:40
Noua lege europeană privind libertatea presei aduce schimbări importante în statele membre ale UE.Noul Regulament european privind libertatea presei, care a devenit obligatoriu vinerea aceasta, aduce pentru prima dată pe teritoriul european o lege care protejează jurnaliștii și Citește mai departe...
16:40
Brigadă din Germania la meciul Sporting Braga - CFR Cluj, din turul trei preliminar al Ligii Europa # Stiripesurse.ro
Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat, joi, în manşa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru, scrie news.ro. Citește mai departe...
16:40
Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie. Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a reuşit încă estimarea suprafeţei afectate. Citește mai departe...
16:20
Avem, din naștere, în corpul nostru acel 'ceva' care ne-ar putea ține departe de Alzheimer # Stiripesurse.ro
O echipă de cercetători de la Harvard Medical School anunţă o descoperire remarcabilă: identificarea unui element chimic cu un rol esenţial în funcţionarea cerebrală: litiul. Citește mai departe...
16:10
Doi bătrâni au fost scoși cu greu dintr-o casă care luase foc: Vecinii i-au ajutat să iasă din locuință # Stiripesurse.ro
Două persoane în vârstă au fost evacuate dintr-o casă care a luat foc în oraşul Baia Sprie şi au primit sprijin medical, a informat, duminică, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa Gonczi, informează Agerpres. Citește mai departe...
16:10
Financial Times analizează situația din România: Țara riscă să intre în colaps, cu tot cu măsurile de austeritate ale Guvernului # Stiripesurse.ro
Jurnaliștii de la Financial Times scriu despre situația din România și arată că țara noastră riscă să intre în colaps, în ciuda măsurilor luate de Guvern. Citește mai departe...
16:00
„Va aduce doar mai multă suferință”/Marea Britanie condamnă planul Israelului de a prelua controlul asupra Gazei # Stiripesurse.ro
Keir Starmer, premierul britanic a criticat planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza, avertizând că va aduce doar vărsare de sânge și nu va ajuta eliberarea ostaticilor, după cum informează BBC. Citește mai departe...
16:00
Vizitatorii unui parc natural al dinozaurilor din sudul Germaniei au găsit dinţi ce aparţin unei specii de pterosaur, reptile zburătoare ce se hrăneau cu peşti, potrivit agenției de știri DPA, citată de G4Media. Citește mai departe...
15:50
Raluca Turcan: Proiecte pe care le-am inițiat ca ministru al Culturii sunt continuare de Guvernul Bolojan # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Citește mai departe...
15:50
Universitatea Naţională 'Iuri Fedkovyci' din Cernăuţi se bucură de o creştere semnificativă a înscrierilor # Stiripesurse.ro
Universitatea Naţională "Iuri Fedkovyci" din Cernăuţi a înregistrat, anul acesta, un număr record de cereri de înscriere la cursurile de licenţă, a declarat, pentru AGERPRES, rectorul Ruslan Biloskurski.Potrivit acestuia, peste 22. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.