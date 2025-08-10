CTP comentează acid 'dansul din buric al PSD' și botează 'Știuca lui Dragnea'

15:50

Fostul ministru al Culturii Raluca Turcan anunţă, duminică după-amiază, că două demersuri pe care le-a iniţiat sunt continuate de Guvernul Bolojan, respectiv realizarea de lucrări la 14 obiective culturale importante, cu 140 de milioane de euro printr-un împrumut de la Banca de Citește mai departe...