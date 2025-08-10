Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Golazo.ro, 10 august 2025 20:30
Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.

Acum 30 minute
20:30
Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.
Acum o oră
20:00
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică # Golazo.ro
U CRAIOVA - HERMANNSTADT. Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb de la distanță.
Acum 2 ore
19:50
Tomas Ribeiro (26 de ani), fotbalist dorit de Dinamo, ar putea ajunge în Israel, la Beitar Ierusalim.
19:40
„Vrea să pună presiune” Gâlcă, apărat după ce Cristi Manea s-a plâns că nu e titular la Rapid: „Înseamnă că nu a meritat!” # Golazo.ro
Cristi Manea a afirmat că ia în calcul să plece de la Rapid, fiind nemulțumit cu statutul de rezervă. Rapidiștii Nicolae Grigore și Mihai Iosif au comentat situația fundașului dreapta.
19:40
Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt # Golazo.ro
Nivelul temperaturilor înregistrate la partida de azi, de pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, a fost unul foarte ridicat.
19:20
„Dați-ne înapoi măcar un vis” Jucătorii Corvinului Hunedoara, banner-manifest pentru construcția noului stadion # Golazo.ro
Jucătorii Corvinului Hunedoara au intrat pe teren cu un banner prin care cereau demararea construcției noului stadion.
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, a atacat dur schimbarea de regulament efectuată în Liga 1.
Acum 4 ore
18:40
Bilete pentru Rapid - FCSB Giuleștenii au pus în vânzare tichetele de acces la derby: „Le arătăm tuturor că nu există echipă mai frumoasă și iubită!” # Golazo.ro
Rapid a anunțat punerea în vânzare generală a biletelor pentru meciul cu FCSB, programat duminică, 17 august, pe Arena Națională.
18:40
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC # Golazo.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în duelul pierdut de echipa lui, Zhejiang FC, împotriva lui Beijing Guoan, 3-4.
18:40
Coubiș, amical de coșmar Autogol și eliminare în doar 19 minute pentru fotbalistul care a refuzat naționala României # Golazo.ro
Andrei Coubiș (19 ani), fundaș central la AC Milan, a avut parte de 19 minute de coșmar în amicalul disputat împotriva lui Chelsea. Stoperul a înscris în propria poartă, iar ulterior a fost eliminat.
17:50
Prezentare spectaculoasă Moment inedit pentru Inigo Martinez, la Al-Nassr: „Bine ați venit într-un zbor special” # Golazo.ro
Inigo Martinez (34 de ani) a avut parte de un videoclip de prezentare inedit, după ce a semnat cu Al-Nassr.
17:50
Schimbare în Premier League După 10 ani, căpitanii nu vor mai purta banderole cu însemnele comunității LGBTQ+ # Golazo.ro
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului.
17:40
Se gândește la retragere Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii” # Golazo.ro
Tadej Pogacar se gândește deja la o retragere în viitorul apropiat din ciclism.
17:40
Un star i se alătură lui Ronaldo Fotbalistul lui Bayern Munchen și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nassr » Câți bani îi oferă șeicii # Golazo.ro
Kingsley Coman, extremă stânga la Bayern Munchen, este aproape de un transfer la Al-Nassr. Francezul ar urma să câștige un salariu mult mai mare la echipa din Arabia Saudită.
17:20
FCSB are nevoie de victorie VIDEO. Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, despre criza prin care trece campioana: „E greu” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea și Mihai Popescu au vorbit despre situația delicată prin care trece echipa, înaintea meciului cu Slobozia și a returului cu Drita din Europa League.
17:10
Filippo Baroncini, în comă indusă Sportivul a suferit multiple fracturi după ce a căzut în Turul Poloniei . Anunțul medicilor # Golazo.ro
Filippo Baroncini (24 de ani) se află în comă indusă după accidentul grav suferit în a treia etapă a Turului Poloniei. Viața sportivului nu este în pericol, dar medicii au decis să-l mențină în această stare pentru a-i asigura imobilitatea totală, necesară din cauza unei fracturi la pomeți.
17:10
Și-a rupt clavicula Momente de panică: un pilot NASCAR a căzut de pe mașina pe care sărbătorea victoria și a fost dus de urgență la spital # Golazo.ro
Connor Zilisch (19 ani) a suferit o accidentare gravă în timp ce sărbătorea câștigarea cursei Xfinity Series.
17:00
Anthony Joshua vs. Jake Paul Avertisment dur al englezului: „Ai grijă ce-ți dorești, nu suntem pe YouTube sau Disney” # Golazo.ro
Eddie Hearn, promotorul lui Anthony Joshua, îl avertizează pe Jake Paul despre riscurile unui meci împotriva dublului campion mondial.
17:00
Șocanta UEFA Forul european a ajutat financiar cluburile din Rusia, dar a refuzat să facă asta cu cele din Ucraina. Motivul e stupefiant # Golazo.ro
UEFA a ajutat financiar reprezentantele Rusiei, deși erau excluse din competițiile internaționale. Și a procedat diferit față de cinci echipe ucrainene. Motivul invocat de forul continental e stupefiant
Acum 6 ore
16:40
„Nenorociții n-au venit” Fostul antrenor de la CSO Voluntari a plâns după victoria Ucrainei: „Unii au luptat, alții...” # Golazo.ro
Ainars Bagatskis (58 de ani), fostul antrenor al lui CSO Voluntari și actual selecționer al naționalei Ucrainei, a trăit un moment emoționant la conferința de presă. Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile după victoria cu Slovacia, scor 80-71, în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial din 2027.
16:30
Hakimi vrea Balonul de Aur Fundașul lui PSG e pe lista nominalizaților: „Merit. Am avut un sezon istoric” » Ce îl „recomandă” # Golazo.ro
Achraf Hakimi (26 de ani) a vorbit despre sezonul excelent pe care l-a avut în tricoul lui PSG.
16:10
Accident grav la un raliu din România Un pilot a intrat cu mașina într-un copac și a fost transportat de urgență la spital # Golazo.ro
Un accident grav a avut loc în probele Cupei Mușetești din Campionatul Regional de Viteză în Coastă.
16:00
Șoc în boxul japonez Încă un sportiv a murit la nici 24 de ore de la decesul unui alt boxer » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Hiromasa Urakawa este al doilea sportiv japonez care a decedat în mai puțin de 24 de ore.
15:50
PSG l-a luat pe stoperul lui Lucescu Campioana Europei transferă o revelație din Premier League » Afacerea Bournemouth: peste 170 de milioane de euro! # Golazo.ro
PSG are acord total cu Bournemouth pentru Ilya Zabarnyi, fundașul central de 22 de ani promovat în fotbalul profesionist de Mircea Lucescu în 2020, la Dinamo Kiev
15:40
Vești proaste pentru Flick Robert Lewandowski ar putea rata primele trei etape din LaLiga » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Lewandowski (36 de ani) a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng și ar putea rata primele trei săptămâni din La Liga. Hansi Flick (60 de ani), tehnicianul celor de la Barcelona, trebuie să găsească o soluție, deoarece atacantul polonez este singurul vârf de careu clasic din lotul său.
15:30
Sportivii români au obținut medalii de aur și bronz la Campionatul Mondial U19 de canotaj din Lituania.
15:20
Reghecampf, ședință foto inedită Tehnicianul român, surprins în haine tradiționale din Sudan : „Bună dimineața!” # Golazo.ro
Clubul Al-Hilal Omdurman a postat o serie de poze cu Laurențiu Reghecampf (49 de ani), noul tehnician al echipei, îmbrăcat în straie tradiționale din Sudan.
15:10
Cârțu înțeapă FCSB Ironii indirecte la adresa patronului campioanei: „Un om de fotbal nu face niciodată greșeala asta” # Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a făcut o remarcă care l-ar viza pe Gigi Becali, patronul FCSB.
Acum 8 ore
14:40
Adrian Ilie, apel către stranieri Motivul pentru legenda României le cere să dea totul la noile cluburi: „Avem nevoie de ei!” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani) le-a transmis un mesaj internaționalilor români care se pregătesc să debuteze în noul sezon.
14:40
Palmele sparte și lacrimile mamei Marian Aliuță și-a amintit un episod care-l tulbură și azi: „Am simțit-o emoționată, am schimbat subiectul” # Golazo.ro
Marian Aliuță (47 de ani) a vorbit, în episodul 10 al seriei „Lumini și Umbre”, proiect GOLAZO.ro, despre sacrificiile făcute de mama sa pentru ca el să poată juca fotbal.
13:50
Concurență pentru Donnarumma „Portarul anului” în Ligue 1 a semnat cu PSG » Campioana Europei a plătit o avere pe el # Golazo.ro
Lucas Chevalier (23 de ani), portarul celor de la Lille, a fost cumpărat oficial de PSG. Portarul ar fi ajuns la PSG pentru aproximativ 40 de milioane de euro și este văzut ca un succesor pentru Gianluigi Donnarumma (26 de ani)
13:40
Incident în Spania Un fan al lui Hamburg a căzut din tribună . Același lucru s-a întâmplat și anul trecut, la același amical # Golazo.ro
Un fan al echipei Hamburg se află în stare critică după ce a căzut din tribunele stadionului Son Moix.
13:40
Budescu nu renunță! CS Tunari a anunțat când se va oficia transferul veteranului: „Vrea să mai joace fotbal” # Golazo.ro
Cosntantin Budescu (36 de ani) a vorbit zilele trecute despre negocierile cu CS Tunari, formație promovată în Liga 2 la finalul sezonului precedent.
13:30
Cupolă de foc la US Open Ce măsuri de prevenție iau organizatorii pentru a feri jucătorii și spectatorii de căldura extremă # Golazo.ro
Turneul de tenis de la US Open le va crea probleme jucătorilor și fanilor din cauza valurilor de căldură din această vară.
13:30
Incertitudinea Radu Drăgușin De ce insistă Tottenham să ia încă un fundaș central. Mesajul românului # Golazo.ro
Radu Drăgușin ar putea juca din nou, teoretic, luna viitoare. Dar noul antrenor al lui Tottenham se întreabă când va fi „tricolorul” în formă după opt luni de pauză
13:20
La un pas de bătaie VIDEO. Îmbrânceli între doi jucători englezi în amicalul Marseille - Aston Villa » I-a rupt tricoul! # Golazo.ro
Tyrone Mings și Mason Greenwood au fost protagoniștii unui scandal în amicalul dintre Marseille și Aston Villa.
Acum 12 ore
12:40
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă # Golazo.ro
Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), jucător la UTA Arad, a rămas dezamăgit de perioada petrecută la FCSB.
12:20
Campioana răzgândirilor FCSB a vrut să-l dea afară pe Edjouma, apoi l-a înregistrat chiar înainte de meciul cu Slobozia # Golazo.ro
FCSB l-a înregistrat în mod oficial pe Malcom Edjouma la LPF, chiar înaintea meciului cu Slobozia.
12:00
FCSB va juca împotriva celor de la Unirea Slobozia, astăzi, de la 21:30, în etapa #5 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:50
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, semnează cu PSV Eindhoven. „Tricolorul” nu a fost însă prima variantă la clubul olandez și nici nu îi va fi ușor să se impună extremă dreaptă, unde înfruntă legenda croată în formă maximă
11:50
De Bruyne, decisiv VIDEO. „Dublă” și pasă de gol pentru belgian în amicalul lui Napoli cu Girona # Golazo.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost decisiv în amicalul lui Napoli cu Girona, scor 3-2.
11:40
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave” # Golazo.ro
Alexandru-Simion Tabuncic (19 ani) a avut un moment emoționant la finalului meciul câștigat de Dinamo cu 1-0 în fața lui Metaloglobus.
11:20
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro # Golazo.ro
Darwin Nunez (26 de ani) a fost transferat definitiv la Al-Hilal, după trei ani petrecuți la Liverpool. Transferul la Al Hilal, condusă de Simone Inzaghi (49 de ani), îi aduce lui Liverpool 53 de milioane de euro
11:00
„Slab, un necunoscut!” Valeriu Iftime a pus la zid un jucător de la FCSB : „Zici că a jucat la Manchester United” # Golazo.ro
Valeriu Iftime i-a adus critici dure lui Jordan Gele (32 de ani), jucător care nu mai este dorit la FCSB.
11:00
Markovic, out de la U Craiova? Formația din Liga 1 la care ar putea ajunge atacantul oltenilor # Golazo.ro
Jovan Markovic (24 de ani) nu a intrat foarte mult în planurile lui Mirel Rădoi pentru acest sezon.
10:40
Spectacol la Arad VIDEO. Elevii lui Adrian Mihalcea au celebrat alături de suporteri: „Cine e pe primul loc? UTA e!” » Sunt neînvinși # Golazo.ro
Elevii lui Adrian Mihalcea (49 de ani) au sărbătorit alături de suporteri, după ce au reușit să urce pe primul loc în Superliga. UTA Arad a învins-o pe Farul Constanța, scor 2-1, în etapa #5 din Liga 1.
10:30
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia” # Golazo.ro
Fostul tenismen ucrainean Sergiy Stakhovsky (39 de ani) a reacționat public la comentariile lui John Isner (40 de ani), fost număr 8 mondial. Sportivul născut în S.U.A. susține că situația în care sportivii ruși joacă sub statut neutru a devenit „ridicolă”.
10:10
Înapoi în Serie B? Echipa care îl vrea pe Adrian Rus , după ce românul a promovat cu Pisa în Serie A # Golazo.ro
Adrian Rus (29 de ani) este dorit de Sampdoria, formație care a reușit să rămână la limită în Serie B la finalul sezonului trecut.
09:50
Charalambous l-a lăudat Mihai Stoica a dezvăluit ce i-a spus antrenorul lui FCSB despre jucătorul noului lider din Liga 1 # Golazo.ro
Marinos Tzionis (24 de ani), jucător la UTA Arad, a fost lăudat de Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB.
09:00
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el # Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre mesajele anti-Iliescu afișate de ultrași.
