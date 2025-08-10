Semnal de alarmă Elias Charalambous e îngrijorat de prestațiile lui FCSB: „Ne lipsește spiritul echipei, nu mai suntem noi”
Golazo.ro, 11 august 2025 00:40
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Elias Charalambous (44 de ani) a fost nemulțumit de compartimentul ofensiv și a tras un semnal de alarmă către elevii săi.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
01:20
„Nu e doar o problemă, sunt mai multe” Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Valentin Crețu (36 de ani) și Florin Tănase (30 de ani) au vorbit despre evoluția campioanei, după înfrângerea din Ghencea.
Acum o oră
00:50
„Șucule, Rotarule, o să vă spulber!” Patronul FCSB amenință rivalii după „scandalul Edjouma”: „Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!” # Golazo.ro
Gigi Becali a avut o reacție dură la adresa celor de la Rapid și Universitatea Craiova, după scandalul Edjouma: „O să vă spulber! Nu s-a schimbat regulamentul, s-a corectat!”.
00:40
Cristian Geambașu, după FCSB - Slobozia 0-1: Cum să facă ordine cei are primesc ordine?
00:40
Semnal de alarmă Elias Charalambous e îngrijorat de prestațiile lui FCSB: „Ne lipsește spiritul echipei, nu mai suntem noi” # Golazo.ro
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Elias Charalambous (44 de ani) a fost nemulțumit de compartimentul ofensiv și a tras un semnal de alarmă către elevii săi.
00:40
„La ei s-a văzut oboseala” Jean Vlădoiu, după victoria cu FCSB: „Lasă spații enorme în apărare, orice echipă poate profita” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul secund al celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre victoria echipei sale împotriva campioanei.
00:30
„E greșeala mea, am avut o slăbiciune!” Fotbalist FCSB, scos „la careu” după înfrângerea cu Unirea Slobozia: „Trebuie Chiricheș acolo” # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Lixandru (24 de ani) și anunță că Vlad Chiricheș (35 de ani) va reveni în primul „11”.
Acum 2 ore
00:20
„Am jucat și pentru Dinamo” Raul Rotund, după golul marcat în Ghencea: „Am primit sute de mesaje de la dinamoviști” » Ce a declarat Florin Purece # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Raul Rotund (19 ani) și Florin Purece (33 de ani) au vorbit despre victoria reușită duminică seară, pe Ghencea
00:20
Reacția fanilor de la FCSB Jucătorii au mers la galerie după înfrângerea cu Slobozia: cum au fost primiți + sărbătoarea oaspeților pe Ghencea # Golazo.ro
FCSB - Unirea Slobozia 0-1. Suporterii campioanei en-titre și-au încurajat favoriții, la sfârșitul partidei.
10 august 2025
23:50
S-a stins FCSB. Zero! Concluzii în Ghencea » Campioanei nu i-a ieșit nimic nici cu Slobozia: care a fost singura sclipire # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Roș-albaștrii nu mai sperie pe nimeni nici în Liga 1, nu doar în Europa. Și ofensiv, și defensiv, dezamăgire cruntă.
23:30
Mihăilă, debut la Rizespor Fotbalistul naționalei, titular în înfrângerea usturătoare suferită de formația turcă # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a debutat la noua sa echipă, Rizespor, în prima ligă din Turcia
Acum 4 ore
23:20
Rednic, victorie importantă VIDEO Standard a învins una dintre rivalele din campionat și a urcat pe podium # Golazo.ro
Standard Liege, echipa pregătită de Mircea Rednic (63 de ani) a reușit o victorie extrem de importantă în campionatul Belgiei, 2-1 cu rivala Genk.
23:10
Florin Șoavă (47 de ani) a devenit antrenorul echipei CS Drobeta Turnu-Severin, echipă din Liga 4.
22:50
FCSB, răpusă de un dinamovist FOTO. Rotund a strecurat mingea printre picioarele lui Crețu și a deschis scorul pentru Unirea Slobozia # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA. Raul Rotund (19 ani), atacant împrumutat de oaspeți de la Dinamo, a marcat în minutul 19 al partidei din Ghencea.
22:40
Secretele lui Henderson FOTO. Portarul lui Crystal Palace „și-a făcut temele” și a câștigat duelul cu starurile lui Liverpool » Detaliul surprins de camerele TV # Golazo.ro
SUPERCUPA ANGLIEI. Portarul Dean Henderson (28 de ani) a fost decisiv în victoria obținută de Crystal Palace în fața lui Liverpool, scor 2-2 și 3-2 la loviturile de departajare.
22:40
Stadion abandonat Arena pe care s-au jucat meciuri din Liga 1 până de curând nu poate fi folosită nici în L3: „Ne cer 9.000 de euro” # Golazo.ro
Alexandru Curtean (38 de ani), ex-jucător și actual antrenorul celor de la ACS Mediaș, a vorbit despre situația stadionului „Gaz Metan”, arenă pe care nu s-a mai jucat fotbal în ultimii ani.
22:20
Rădoi a dat cu pumnul în bancă U Craiova ajunge la cinci victorii consecutive, dar antrenorul e nemulțumit : „Multe greșeli!” # Golazo.ro
Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani) a fost nemulțumit de evoluția jucătorilor săi.
21:40
21:30
Dennis Man, la vizita medicală Internaționalul român mai are doar un pas până va semna cu PSV # Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) va efectua mâine vizita medicală la Eindhoven, după ce va semna cu PSV.
21:30
Adrian Petre, în Liga 3 Fostul atacant de 800.000 de euro de la FCSB va lupta pentru promovare # Golazo.ro
Adrian Petre (27 de ani), fostul atacant al celor de la FCSB, a semnat cu CS Păulești, formație din eșalonul al treilea.
21:30
A fost gol în minutul 90+2? FOTO. Fază controversată în prelungirile meciului dintre U Craiova și FC Hermannstadt: „Trebuie să fii nebun să spui altceva!” # Golazo.ro
Fază controversată în prelungirile partidei Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0. Aurelian Chițu a șutat din careul mic, Silviu Lung jr. a respins. Portarul gazdelor susține că mingea se afla pe linia porții, sibienii insistă: „A fost gol!”.
Acum 6 ore
21:20
Băluță, mesaj de adio Fotbalistul și-a luat „la revedere” de la fanii lui FCSB: „Am trăit momente incredibile” # Golazo.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a publicat astăzi un mesaj de adio pentru fanii lui FCSB.
20:30
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare! # Golazo.ro
Crystal Palace a câștigat Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool, scor 2-2, 3-2 după lovituri de departajare.
20:00
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică # Golazo.ro
U CRAIOVA - HERMANNSTADT. Fundașul ucrainean Oleksandr Romanchuk (25 de ani) a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb de la distanță.
19:50
Tomas Ribeiro (26 de ani), fotbalist dorit de Dinamo, ar putea ajunge în Israel, la Beitar Ierusalim.
19:40
„Vrea să pună presiune” Gâlcă, apărat după ce Cristi Manea s-a plâns că nu e titular la Rapid: „Înseamnă că nu a meritat!” # Golazo.ro
Cristi Manea a afirmat că ia în calcul să plece de la Rapid, fiind nemulțumit cu statutul de rezervă. Rapidiștii Nicolae Grigore și Mihai Iosif au comentat situația fundașului dreapta.
19:40
Temperaturi extreme în Bănie 76°C pe scaunele din tribună, la duelul U Craiova - Hermannstadt # Golazo.ro
Nivelul temperaturilor înregistrate la partida de azi, de pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, a fost unul foarte ridicat.
Acum 8 ore
19:20
„Dați-ne înapoi măcar un vis” Jucătorii Corvinului Hunedoara, banner-manifest pentru construcția noului stadion # Golazo.ro
Jucătorii Corvinului Hunedoara au intrat pe teren cu un banner prin care cereau demararea construcției noului stadion.
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club” # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, a atacat dur schimbarea de regulament efectuată în Liga 1.
18:40
Bilete pentru Rapid - FCSB Giuleștenii au pus în vânzare tichetele de acces la derby: „Le arătăm tuturor că nu există echipă mai frumoasă și iubită!” # Golazo.ro
Rapid a anunțat punerea în vânzare generală a biletelor pentru meciul cu FCSB, programat duminică, 17 august, pe Arena Națională.
18:40
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC # Golazo.ro
Alexandru Mitriță (30 de ani) a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în duelul pierdut de echipa lui, Zhejiang FC, împotriva lui Beijing Guoan, 3-4.
18:40
Coubiș, amical de coșmar Autogol și eliminare în doar 19 minute pentru fotbalistul care a refuzat naționala României # Golazo.ro
Andrei Coubiș (19 ani), fundaș central la AC Milan, a avut parte de 19 minute de coșmar în amicalul disputat împotriva lui Chelsea. Stoperul a înscris în propria poartă, iar ulterior a fost eliminat.
17:50
Prezentare spectaculoasă Moment inedit pentru Inigo Martinez, la Al-Nassr: „Bine ați venit într-un zbor special” # Golazo.ro
Inigo Martinez (34 de ani) a avut parte de un videoclip de prezentare inedit, după ce a semnat cu Al-Nassr.
17:50
Schimbare în Premier League După 10 ani, căpitanii nu vor mai purta banderole cu însemnele comunității LGBTQ+ # Golazo.ro
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului.
17:40
Se gândește la retragere Cvadruplul câștigător al Turului Franței, declarații privind viitorul său : „Am început să număr anii” # Golazo.ro
Tadej Pogacar se gândește deja la o retragere în viitorul apropiat din ciclism.
17:40
Un star i se alătură lui Ronaldo Fotbalistul lui Bayern Munchen și-a dat acordul pentru transferul la Al-Nassr » Câți bani îi oferă șeicii # Golazo.ro
Kingsley Coman, extremă stânga la Bayern Munchen, este aproape de un transfer la Al-Nassr. Francezul ar urma să câștige un salariu mult mai mare la echipa din Arabia Saudită.
Acum 12 ore
17:20
FCSB are nevoie de victorie VIDEO. Daniel Bîrligea și Mihai Popescu, despre criza prin care trece campioana: „E greu” # Golazo.ro
Daniel Bîrligea și Mihai Popescu au vorbit despre situația delicată prin care trece echipa, înaintea meciului cu Slobozia și a returului cu Drita din Europa League.
17:10
Filippo Baroncini, în comă indusă Sportivul a suferit multiple fracturi după ce a căzut în Turul Poloniei . Anunțul medicilor # Golazo.ro
Filippo Baroncini (24 de ani) se află în comă indusă după accidentul grav suferit în a treia etapă a Turului Poloniei. Viața sportivului nu este în pericol, dar medicii au decis să-l mențină în această stare pentru a-i asigura imobilitatea totală, necesară din cauza unei fracturi la pomeți.
17:10
Și-a rupt clavicula Momente de panică: un pilot NASCAR a căzut de pe mașina pe care sărbătorea victoria și a fost dus de urgență la spital # Golazo.ro
Connor Zilisch (19 ani) a suferit o accidentare gravă în timp ce sărbătorea câștigarea cursei Xfinity Series.
17:00
Anthony Joshua vs. Jake Paul Avertisment dur al englezului: „Ai grijă ce-ți dorești, nu suntem pe YouTube sau Disney” # Golazo.ro
Eddie Hearn, promotorul lui Anthony Joshua, îl avertizează pe Jake Paul despre riscurile unui meci împotriva dublului campion mondial.
17:00
Șocanta UEFA Forul european a ajutat financiar cluburile din Rusia, dar a refuzat să facă asta cu cele din Ucraina. Motivul e stupefiant # Golazo.ro
UEFA a ajutat financiar reprezentantele Rusiei, deși erau excluse din competițiile internaționale. Și a procedat diferit față de cinci echipe ucrainene. Motivul invocat de forul continental e stupefiant
16:40
„Nenorociții n-au venit” Fostul antrenor de la CSO Voluntari a plâns după victoria Ucrainei: „Unii au luptat, alții...” # Golazo.ro
Ainars Bagatskis (58 de ani), fostul antrenor al lui CSO Voluntari și actual selecționer al naționalei Ucrainei, a trăit un moment emoționant la conferința de presă. Tehnicianul nu și-a putut stăpâni lacrimile după victoria cu Slovacia, scor 80-71, în faza a doua a precalificărilor Campionatului Mondial din 2027.
16:30
Hakimi vrea Balonul de Aur Fundașul lui PSG e pe lista nominalizaților: „Merit. Am avut un sezon istoric” » Ce îl „recomandă” # Golazo.ro
Achraf Hakimi (26 de ani) a vorbit despre sezonul excelent pe care l-a avut în tricoul lui PSG.
16:10
Accident grav la un raliu din România Un pilot a intrat cu mașina într-un copac și a fost transportat de urgență la spital # Golazo.ro
Un accident grav a avut loc în probele Cupei Mușetești din Campionatul Regional de Viteză în Coastă.
16:00
Șoc în boxul japonez Încă un sportiv a murit la nici 24 de ore de la decesul unui alt boxer » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Hiromasa Urakawa este al doilea sportiv japonez care a decedat în mai puțin de 24 de ore.
15:50
PSG l-a luat pe stoperul lui Lucescu Campioana Europei transferă o revelație din Premier League » Afacerea Bournemouth: peste 170 de milioane de euro! # Golazo.ro
PSG are acord total cu Bournemouth pentru Ilya Zabarnyi, fundașul central de 22 de ani promovat în fotbalul profesionist de Mircea Lucescu în 2020, la Dinamo Kiev
15:40
Vești proaste pentru Flick Robert Lewandowski ar putea rata primele trei etape din LaLiga » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Lewandowski (36 de ani) a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng și ar putea rata primele trei săptămâni din La Liga. Hansi Flick (60 de ani), tehnicianul celor de la Barcelona, trebuie să găsească o soluție, deoarece atacantul polonez este singurul vârf de careu clasic din lotul său.
15:30
Sportivii români au obținut medalii de aur și bronz la Campionatul Mondial U19 de canotaj din Lituania.
15:20
Reghecampf, ședință foto inedită Tehnicianul român, surprins în haine tradiționale din Sudan : „Bună dimineața!” # Golazo.ro
Clubul Al-Hilal Omdurman a postat o serie de poze cu Laurențiu Reghecampf (49 de ani), noul tehnician al echipei, îmbrăcat în straie tradiționale din Sudan.
15:10
Cârțu înțeapă FCSB Ironii indirecte la adresa patronului campioanei: „Un om de fotbal nu face niciodată greșeala asta” # Golazo.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a făcut o remarcă care l-ar viza pe Gigi Becali, patronul FCSB.
14:40
Adrian Ilie, apel către stranieri Motivul pentru legenda României le cere să dea totul la noile cluburi: „Avem nevoie de ei!” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani) le-a transmis un mesaj internaționalilor români care se pregătesc să debuteze în noul sezon.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.