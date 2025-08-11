„Nu e doar o problemă, sunt mai multe”  Florin Tănase, critic după înfrângere » Crețu: „Dacă Mister nu găsește nicio explicație... ”

15:40

Lewandowski (36 de ani) a acuzat probleme la bicepsul femural al piciorului stâng și ar putea rata primele trei săptămâni din La Liga. Hansi Flick (60 de ani), tehnicianul celor de la Barcelona, trebuie să găsească o soluție, deoarece atacantul polonez este singurul vârf de careu clasic din lotul său.