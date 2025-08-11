Românii și cetățeni din alte 11 țări ale UE pot călători în Vietnam fără vize. Care sunt condițiile

00:00

Premierul Ilie Bolojan a precizat că orice guvern rămâne în funcţie, dacă are susţinere în Parlament, el referindu-se la declaraţiile fostului ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) care a avertizat că la următoarea moţiune de cenzură ar putea vota împotriva Guvernului, în cazul în care lucrările de construcție a autostrăzilor A7 și A8 vor fi sistate. Premierul a explicat că au fost semnate contracte de investiţii pe sume care nu pot fi acoperite, iar de aceea este nevoie de luarea unor măsuri. „Dacă s-ar fi lucrat serios de la început, aşa cum se dovedeşte că în multe autorităţi din România lucrurile se finalizează la timp, s-ar fi putut finaliza peste tot”, a mai spus liderul PNL.