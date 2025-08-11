Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în Polonia: Iahturi, baruri de vodcă şi cluburi de swingeri din bani PNRR
Digi24.ro, 11 august 2025 10:40
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk.
Subvenții „ciudate" pentru recuperarea economică post-covid în Polonia: Iahturi, baruri de vodcă şi cluburi de swingeri din bani PNRR
