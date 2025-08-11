Cod Roșu de caniculă – restricții auto
Ziua Cargo, 11 august 2025
Circulația camioanelor este interzisă, pe 11 august, în județele Mehedinți și Dolj, unde a fost emis Cod Roșu de caniculă, informează CNAIR. Astfel, potrivit avertizării meteorologice emise de către ANM, în intervalul orar 12:00-20:00, autovehiculele cu MTMA ≥7,5 t nu vor putea circula pe sectoarele de drumuri expres și drumuri naționale din cele două județe. […] The post Cod Roșu de caniculă – restricții auto appeared first on ZIUA CARGO.
Odată cu dezvoltarea tehnologiei hidrogenului a apărut un nou tip de semiremorcă, proiectată pentru transport de hidrogen către stațiile de alimentare. Pentru a putea transporta cantități mai mari, hidrogenul trebuie stocat la presiuni foarte mari, de obicei între 350 și 700 de bari, care necesită rezervoare foarte robuste. În plus, hidrogenul este foarte inflamabil și […] The post Cum arată o semiremorcă pentru transport de hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
Alexander Dennis va oferi un serviciu de recondiționare a autobuzelor sale diesel Enviro400, în parteneriat cu KleanDrive. Inițiativa AD Repower va începe cu teste în Marea Britanie în 2026. Alexander Dennis va introduce un program de modernizare de fabrică pentru a converti autobuzele sale diesel în electrice. Conversia înlocuiește motorul diesel și transmisia originale cu […] The post Alexander Dennis electrifică autobuze vechi appeared first on ZIUA CARGO.
Pe măsură ce tranzacțiile internaționale cresc în volum și complexitate, apar situațiile care pot afecta semnificativ eficiența lanțului logistic: întârzieri datorate punctelor vamale, combustibili sau aditivi de calitate necorespunzătoare care afectează funcționarea optimă a vehiculelor, deteriorări sau neconformități ale mărfurilor, ambalaje care nu respectă standardele impuse, sau chiar neconformități față de reglementările locale și internaționale. […] The post Soluții digitale și tehnice pentru un lanț logistic fără riscuri appeared first on ZIUA CARGO.
Prin Ordonanța privind telecomanda rutieră, Ministerul Federal al Transporturilor din Germania a creat pentru prima dată un cadru legal pentru testarea autovehiculelor telecomandate pe drumurile publice. Regulamentul urmează să intre în vigoare la 1 decembrie 2025. Inițiatorii au specificat, de asemenea, că manevrarea de la distanță a autovehiculelor este o tehnologie care poate sprijini și […] The post Germania, șoferi pe televizor appeared first on ZIUA CARGO.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a prezentat, pe 7 august, împreună cu furnizorul francez Alstom, în incinta Gării de Nord București, prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS, livrată dintre cele 16 achiziționate. Potrivit ARF, aceasta este prima locomotivă nouă și modernă cumpărată de statul român în ultimii aproximativ 15 ani. Caracteristici tehnice: boghiu cu […] The post ARF: Prima locomotivă electrică TRAXX 3 MS, livrată de Alstom appeared first on ZIUA CARGO.
Linde-Xi-Roadster este acum disponibil ca parte a noii serii de stivuitoare electrice de la Linde Material Handling. Gama a fost extinsă, pentru a include încă șapte astfel de echipamente, oferind o capacitate de încărcare de până la 2 tone și vizibilitate maximă, potrivit comunicatului transmis redacției. Stivuitoarele cu trei și patru roți sunt echipate cu […] The post Linde Material Handling lansează versiunea Roadster cu vizibilitate optimizată appeared first on ZIUA CARGO.
DKV Mobility, o platformă de top pentru servicii internaționale de mobilitate, a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru 2024. Raportul include toți indicatorii relevanți și documentează performanța DKV Mobility în domeniile mediului, responsabilității sociale și guvernanței corporative, potrivit comunicatului transmis redacției. În ultimul an, furnizorul de servicii de mobilitate a înregistrat progrese semnificative în extinderea rețelei […] The post DKV Mobility își extinde gama de surse alternative de energie appeared first on ZIUA CARGO.
Patronatele din transporturi se mobilizează pentru proteste în fața Guvernului și Parlamentului, dacă aceste instituții nu fac o „curățenie generală în piața de asigurări”, începând cu demiterea conducerii acestui sector din Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Într-un comunicat transmis redacției, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), Federația EUROPA, APTE2002, FNCOTR, FNPTTR, COMROM, CNTR, […] The post Transportatorii se mobilizează pentru proteste: Vrem curățenie generală în piața de asigurări! appeared first on ZIUA CARGO.
În perioada 8-10 august, va avea loc la Alba Iulie, Cetatea Alba Carolina, cel mai mare festival din România dedicat pasionaților de camioane: Truck Tuning Art. Potrivit programului stabilit de Asociația Truck Tuning Art, organizatorul evenimentului, în prima zi vor fi formate primele grupe de participanți, la sediul Tomiflex din Sântimbru. Va fi stabilită coloana […] The post Truck Tuning Art 2025, la Cetatea Alba Carolina (8-10 august) appeared first on ZIUA CARGO.
În ultimele luni s-a observat o explozie a fraudelor în transporturile de marfă, atât pe burse de transport, cât și în afara lor, prin email, WhatsApp și apeluri directe. Iată principalele metode folosite de escroci: – Furt de conturi reale de pe burse de transport: Escrocii trimit un email fals, care pare să vină de la […] The post Alertă TAPA Chapter România: Fraude grave în transporturi appeared first on ZIUA CARGO.
Echipa de management a ZF a convenit asupra unei strategii pentru restructurarea diviziei de sisteme de propulsie împreună cu sindicatul IG Metal. Partenerii sociali intenționează să definească măsuri pentru a face divizia mai profitabilă până la sfârșitul lunii septembrie. Acestea vor fi probabil reduceri drastice. Divizia Electrified Drive Technologies (sau pe scurt Divizia E) este […] The post ZF are probleme cu divizia de sisteme de propulsie appeared first on ZIUA CARGO.
În industriile de transport, logistică și distribuție, unde fiecare întârziere generează costuri semnificative, securitatea nu mai poate fi tratată ca un serviciu adițional, independent de procesele operaționale. Este esențial ca sistemele de securitate să meargă în tandem cu operațiunile, să răspundă rapid și să optimizeze resursele. Hyperfy propune o soluție integrată, care aduce împreună camerele […] The post Securitatea care funcționează în tandem cu operațiunile: noul standard pentru organizațiile complexe appeared first on ZIUA CARGO.
Compania Municipală Parking București a obținut în instanță suspendarea executării raportului de audit întocmit de Curtea de Conturi și repunerea în funcție a directorului general, potrivit unui comunicat transmis redacției. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București, care a admis cererea depusă de companie, în data de 20 iunie, constatând că auditul a […] The post Șeful Companiei Municipale Parking București, repus în funcție de instanță appeared first on ZIUA CARGO.
CFR Infrastructură a pus în funcțiune, pe 31 iulie, primii 7 kilometri de cale ferată nouă din Lotul 4 Aleșd-Frontieră, iar Egis supervizează, ca inginer în acest proiect, progresul acestui proiect major de infrastructură feroviară. Potrivit unui comunicat transmis redacției, Egis, o firmă globală de top în domeniile arhitecturii, consultanței, ingineriei construcțiilor, operațiunilor și serviciilor […] The post Primii 7 km de cale ferată nouă, pe Lotul 4 Aleșd-Frontieră appeared first on ZIUA CARGO.
Uniunea Naționlă a Societăților de Asigurare din Români (UNSAR) reclamă „noi dezinformări privind piața RCA”, după acuzațiile transmise de transportatorii COTAR, într-un comunicat de presă. Precizările UNSAR: „Am luat notă cu îngrijorare de textele înaintate în presă de o asociație care, fără competențe pe zona de asigurări, continuă să îi dezinformeze pe români, având în […] The post UNSAR: Noi dezinformări privind piața RCA appeared first on ZIUA CARGO.
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează din nou asupra „dezastrului premeditat” de pe piața RCA și amenință cu proteste. Astfel, imediat după expirarea „plafonării” tarifului RCA, la 1 iulie 2025, prețul poliței de asigurare obligatorie pentru vehiculele grele a crescut cu 19%, de la 9.000 de lei la 11.000 de lei pe […] The post RCA, mai scump cu 19%. COTAR amenință cu proteste appeared first on ZIUA CARGO.
O stație de alimentare cu hidrogen complet nouă va fi construită în Lübeck, Germania. MB Energy a primit recent autorizația de construire. Construcția instalației este programată să înceapă imediat, punerea în funcțiune fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2025. Stația, proiectată de Hypion, va avea o capacitate zilnică de până la 2.000 de kilograme de hidrogen […] The post Germania. O nouă stație de alimentare cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
UNTRR atrage atenția că mai multe țări Europa instituie, în luna august, restricții de cierculație pentru camioane grele, de sărbători și în weekend. 4 august, 15:00-23:00, Croația Restricția se aplică tuturor camioanelor și ansamblurilor cu MTMA peste 7,5 tone sau care depășesc 14 metri lungime. 5 august, 15:00-23:00, Croația Ziua Recunoștinței (sărbătoare națională). Restricția se […] The post UNTRR: Restricții pentru camioane grele în țări Europa, în august appeared first on ZIUA CARGO.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari din cadrul Direcției Regionale a Finanțelor Publice București care s-au aflat în situații de conflicte de interese. Potrivit unui comunicat de presă, cei cinci funcționari dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce aveau, în […] The post 5 funcționari de la Finanțe Publice București, în conflict de interese appeared first on ZIUA CARGO.
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat, pe 4 august, câștigătorul licitației pentru construirea lotului 2 al Drumului Expres Arad-Oradea; Asocierea Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S – Straco Holding. Investiția va costa aproape 2,77 de miliarde de lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este asigurată din fonduri europene […] The post Câștigătorul licitației pentru Drumul Expres Arad-Oradea, lot 2 appeared first on ZIUA CARGO.
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat operaţiunea „Cuibul cu Fantome”, ce vizează descoperirea a peste 20.000 de firme înregistrate la adrese unde figurează chiar şi peste 1.500 de societăţi. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că multe dintre aceste „sedii” sunt clădiri abandonate, insalubre sau complet distruse, fără condiţii minime pentru activitate economică reală. „Ce […] The post Antifrauda a demarat operaţiunea „Cuibul cu Fantome” appeared first on ZIUA CARGO.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Berii, supermarketul online Sezamo anunță creșterea vânzărilor de bere cu 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit unui comunicat transmis redacției, datele reflectă preferințele tot mai variate ale consumatorilor din România și interesul crescut pentru sortimentele speciale sau alternative. Cu un portofoliu de peste 300 de tipuri de […] The post Sezamo anunță o creștere de peste 20% a vânzărilor la bere appeared first on ZIUA CARGO.
Piața spațiilor industriale și logistice din România și-a continuat ritmul de creștere, în primul semestru (S1), susținută în principal de expansiunea accelerată a retailului, atât tradițional, cât și online, arată raportul Colliers pentru primele șase luni ale anului. Cererea pentru depozite moderne, hub-uri regionale și infrastructură logistică eficientă a crescut semnificativ, pe fondul dezvoltării rețelelor […] The post Retailul și e-commerce-ul rescriu dinamica pieței industriale appeared first on ZIUA CARGO.
TH Trucks anunță lansarea Roadshow-ului oficial DAF 2025, un eveniment dedicat promovării noii generații de camioane DAF și a soluțiilor inovatoare pentru un transport rutier eficient, sustenabil și orientat spre viitor. Primul eveniment va avea loc la Arad, în data de 6 august 2025. El va fi urmat de alte trei opriri în orașe-cheie din […] The post TH Trucks lansează Roadshow-ul oficial DAF 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
Într-o declarație pentru Global Times, BYD a declarat că evoluția fabricii progresează conform planificării. Fabrica din Szeged, sudul Ungariei, este proiectată pentru o capacitate anuală inițială de 150.000 de vehicule, cu planuri de extindere la 300.000 de vehicule. BYD a ales locația nu numai datorită legăturilor bune cu Ungaria prin intermediul fabricii sale de autobuze […] The post BYD se ține de program, în Ungaria appeared first on ZIUA CARGO.
Circulația rutieră a fost deschisă, în 31 iulie, și pe ultimii 12 kilometri ai Drumului Expres Craiova Pitești (DEx12). Aceștia rămăseseră în lucru, după ce, în noiembrie 2024, a fost dată în trafic doar secțiunea dintre Colonești și Albota, de 19,5 km, deși termenul inițial de finalizare fusese depășit. Contractul, semnat pe 17.08.2021 cu UMB, […] The post VIDEO. Ultimii 12 km ai DEx12, deschiși circulației appeared first on ZIUA CARGO.
Renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost finalizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, după aproape un an de negocieri cu oficialii Comisiei Europene. Principalul rezultat este menținerea integrală a fondurilor nerambursabile și obținerea unor finanțări suplimentare destinate proiectelor aflate în implementare. „Am reușit să securizăm integral componenta de grant și să […] The post Renegocierea PNRR, finalizată appeared first on ZIUA CARGO.
Furnizorul de servicii logistice Dachser a primit recent primele 7 unități Mercedes-Benz eActros 600, dintr-o comandă de 15 camioane electrice pentru distanțe lungi. Vehiculele, șase autotractoare și un rigid cu 3 axe, vor fi folosite în transporturi pe distanțe lungi în rețeaua de mărfuri generale a Dachser, la locațiile din Hamburg, Karlsruhe, Dortmund și Freiburg. […] The post Dachser operează primele unități eActros 600 appeared first on ZIUA CARGO.
Linia 41 de tramvai va fi suspendată, de la 1 august, timp de aproximativ o lună, pentru lucrări de infrastructură pe Bulevardul Ghencea și pe Strada Constantin Titel Petrescu. Pentru preluarea călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) va înființa liniile navetă 641, care va acoperi traseul liniei 41, și 643, care […] The post Linia 41 de tramvai va fi suspendată, de la 1 august appeared first on ZIUA CARGO.
În perioada 24/25 august-20 septembrie, vor fi operate modificări în circulația trenurilor internaționale, ca urmare a lucrărilor la Gara Budapesta Keleti din Ungaria, informează CFR Călători. Potrivit administrației feroviare ungare MÁV-START, se închide total Gara Budapesta Keleti, pentru renovare, astfel că toate trenurile internaționale care circulă în mod obișnuit din / spre această stație vor […] The post Modificări în circulația trenurilor internaționale appeared first on ZIUA CARGO.
Platforma eAWB lansează DANA, prima asistentă AI destinată gestionării solicitărilor clienților pentru serviciilor de curierat din România. Potrivit eAWB, marketplace de servicii de curierat, este vorba despre un sistem automatizat, bazat pe algoritmi, construit pentru a înțelege solicitările clienților și pentru a oferi răspunsuri rapide. „DANA a fost testată în ultima lună, perioadă în care […] The post eAWB lansează DANA, asistentă AI dedicată serviciilor de curierat appeared first on ZIUA CARGO.
Renault Trucks a deschis, în iulie, un nou centru de service și camioane la Craiova, cu scopul de a oferi servicii de înaltă calitate, în România. Renault Trucks România va oferi clienților săi un nou centru pentru vânzarea și asistența gamei complete de vehicule comerciale ale producătorului francez. Acest Truck Center face parte din rețeaua […] The post RENAULT TRUCKS. Nou centru de service și camioane, la Craiova appeared first on ZIUA CARGO.
Iveco Group și Tata Motors au anunțat, în 30 iulie, că au ajuns la un acord pentru a crea un grup de vehicule comerciale la nivel global. Tranzacția, în valoare de aproximativ 3,8 miliarde de euro în numerar, exclude divizia IVECO Defence Business (IDV). Încorporarea Iveco în Tata Motors va crea un grup cu vânzări […] The post Tata Motors achiziționează Iveco Group appeared first on ZIUA CARGO.
Peisajul se schimbă, pe șoselele din România. Mă intersectez, din ce în ce mai des, cu vehicule comerciale din state pe care nu eram obișnuit să le observ. Spania, Austria… Germania, la care se adaugă mult mai multe camioane din Ungaria sunt doar câteva exemple. Competiția arată altfel, astăzi, pentru că aderarea la Schengen înseamnă […] The post O PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ ÎNECATĂ ÎN PROBLEME: Avem nevoie de o abordare tranșantă appeared first on ZIUA CARGO.
Primul autobuz electric din cele 30 contractate de Primăria Oradea a fost livrat și va fi testat, concomitent cu instruirea personalului OTL, pentru recepționare și integrare în rețeaua de transport public local. Contractul de furnizare a fost semnat, la finalul anului 2024, cu societatea New Kopel Car Import și prevede livrarea a 30 de autobuze […] The post Primul autobuz electric din cele 30 contractate de Primăria Oradea, livrat appeared first on ZIUA CARGO.
Guvernul și-a angajat răspunderea, în Parlament, pe un prim pachet fiscal, menit să reducă deficitul bugetar uriaș, de aproape 10%. Astfel, prin Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, adoptată pe 7 iulie, Executivul a calculat un impactul total al măsurilor instituite în valoare de 10,7 miliarde de lei, în 2025, din care 9,49 miliarde pe partea […] The post Majorări de taxe, de la 1 august appeared first on ZIUA CARGO.
Cea mai bună cafea… Ieftină, se face repede și, cu puțin noroc, este posibil să se fi întâlnit, la un moment dat, cu boabele de cafea în procesul de fabricație. Ați mers vreodată dimineața pe Centura Capitalei în zonele nemodernizate (cele care încă au o bandă pe sens)? Și acum imaginați-vă aceeași șosea, dar cu […] The post 3 în 1 – editorial Radu Borcescu appeared first on ZIUA CARGO.
După aproape doi ani de dialog, Agenția de Transport din Danemarca a actualizat ghidul privind operațiunile de cabotaj, inclusiv regulile pentru mersul la gol (containere și remorci goale, transport de paleți și alte ambalaje returnabile). Noul ghid conține câteva clarificări și exemple care vin mai aproape de interpretarea Comisiei Europene. O actualizare importantă este că […] The post Danemarca relaxează regulile de cabotaj appeared first on ZIUA CARGO.
În cel mai recent raport de sustenabilitate, publicat în iunie 2025, Renault Trucks își detaliază strategia privind eficiența energetică și conservarea resurselor implementată la siturile sale. Din 2019, emisiile de gaze cu efect de seră la aceste locații au fost reduse cu 26%. Obiectivul producătorului este să atingă neutralitatea de carbon în toate locațiile sale […] The post RENAULT TRUCKS: Strategie pentru eficiență energetică appeared first on ZIUA CARGO.
Încep lucrările de construire la un tronson din Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) și la un lot din drumul expres (DEx) Arad-Oradea, pentru care au fost semnate autorizațiile de construire. Tronsonul 4 Sâmbăta de Sus (DJ105B) – municipiul Făgăraș va avea lungimea de 16,2 km, la care se vor adăuga 5,6 km drum de legătură cu DN1. […] The post INFRASTRUCTURĂ. Noi șantiere: A13 Sibiu-Făgăraș și DEx Arad-Oradea appeared first on ZIUA CARGO.
Rețeaua de drumuri cu taxă pentru transportul de marfă și cel comercial s-a extins, în Lituania, la 1.151 km și include 21 de drumuri ale țării, potrivit Administrației Lituaniene pentru Siguranța Transporturilor (LTSA), citată de ROADPOL – Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere. Astfel, începând cu data de 1 iulie, s-a introdus taxă de drumul între […] The post ROADPOL: Taxa de drum pentru camioane, extinsă, în Lituania appeared first on ZIUA CARGO.
În data de 20 iunie 2025, Ford Trucks România a organizat prima ediție „ConStruction Day – Power at Work”, eveniment care își propune să devină unul de tradiție, în lumea construcțiilor. Peste 40 de reprezentanți ai unor companii de top de construcții din România au putut vedea și testa noua gamă F-Line de construcții a […] The post FORD TRUCKS: Prima ediție „ConStruction Day” appeared first on ZIUA CARGO.
Mașinile vor putea circula de la Craiova la Constanța, în regim de autostradă, pe o distanță totală de 474 km, de la sfârșitul lunii iulie, când se vor fi termina lucrările la ultimul tronson din Drumul Expres (DEx12) Craiova-Pitești. Aceasta, în condițiile în care drumul expres oferă condiții de trafic rutier aproape similare celor de […] The post INFRASTRUCTURĂ. Pe autostradă, de la Craiova la Constanța appeared first on ZIUA CARGO.
Inter Cargo Grup, unicul importator și dealer oficial Wielton în România, a aniversat 20 de ani de activitate. Compania a fost înființată în 2005 și, astăzi, oferă soluții complete pentru transportatori, de la vânzări de semiremorci, până la servicii de întreținere, piese de schimb și consultanță tehnică. Începutul, însă, nu a fost unul ușor. „Atunci […] The post INTER CARGO GRUP: 20 de ani de activitate appeared first on ZIUA CARGO.
TGE, vehiculul comercial ușor din portofoliul MAN, a suferit, în 2025, o actualizare majoră, cea mai importantă de la lansarea sa, în urmă cu opt ani. La începutul acestei luni, m-am deplasat la München, pentru un prim test cu noul model. TGE Next Level vine, în primul rând, cu o nouă arhitectură electrică și electronică. […] The post TEST MAN TGE NEXT LEVEL: Super versatil appeared first on ZIUA CARGO.
Timpurile în care trăim sunt marcate de schimbări imediate și de o legătură extrem de strânsă între oameni, instituții și state, iar, în acest context, valorile morale devin din ce în ce mai importante. Printre acestea, integritatea are un rol crucial, constituind punctul de plecare prin care se construiește încrederea, atât între indivizi, cât și […] The post ANTICORUPȚIE. Integritatea – indicatorul unei societăți sănătoase appeared first on ZIUA CARGO.
La finalul lunii mai, CTP Iași a finalizat un nou proiect de investiții, prin care tehnologia de ultimă generație este pusă în slujba siguranței transportului. Am discutat despre strategia CTP Iași și rolul pe care îl joacă tehnologia cu Cristian Stoica, director general al companiei. ZIUA CARGO: CTP Iași demonstrează un puternic apetit pentru soluții […] The post Siguranță la un nou nivel appeared first on ZIUA CARGO.
