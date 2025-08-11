Mircea Bravo, de la vecina de coșmar la marele ecran: „Aștept să văd dacă mă dă în judecată”

09:30

Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seară, că Guvernul nu folosește banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să ”nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”. Oricum, proiectul va mai suporta dezbateri şi va fi trimis Parlamentului.