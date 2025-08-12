Dennis Man a semnat pe patru ani cu PSV Eindhoven: "Am spus imediat: să mergem"
DigiFM.ro, 12 august 2025 12:30
Internaționalul român Dennis Man s-a despărțit de echipa italiană de fotbal Parma și a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunțat marți campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.
• • •
Acum 5 minute
12:40
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de bani" # DigiFM.ro
Lidia Buble trăiește niște zile frumoase de vacanță, în destinații exclusiviste. A ajuns la Monaco, dar și la St. Tropez, dar a avut parte și de o experiență neplăcută. Solista s-a programat la un salon de masaj, în ideea de a scăpa de durerile cervicale care o sâcâiau, dar a plecat complet nemulțumită.
Acum 15 minute
12:30
Acum 2 ore
11:00
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, după ce a participat la o cursă de orientare, la Jocurile Mondiale din China. El avea 29 de ani # DigiFM.ro
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, marţi, după ce a participat la o cursă de orientare la Jocurile Mondiale - un eveniment organizat la fiecare patru ani cu discipline care nu sunt incluse în Jocurile Olimpice - în oraşul chinez Chengdu.
Acum 4 ore
10:20
Ediția aniversară UNTOLD X a transformat Cluj-Napoca, timp de patru zile, într-un epicentru al muzicii și al emoției. Peste 470.000 de fani din toate colțurile lumii au venit să celebreze cei 10 ani de existență ai unuia dintre cele mai mari festivaluri de pe planetă. Organizatorii anunță că această ediție a marcat finalul primei decade și începutul unei noi ere: UNTOLD ONE.
10:00
Donald Trump, ”contrariat” de refuzul lui Volodimir Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri în Alaska cu Vladimir Putin, cu care declară că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
10:00
Mașina directorului DGASPC Giurgiu, vandalizată: „Am găsit-o ciuruită”. Vișinel Bălan spune că incidentul îi dă mai multă motivație să continue reforma # DigiFM.ro
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), anunţă, marţi dimineaţă, că şi-a găsit ”maşina ciuruită”, iar camerele de supraveghere din zonă a aflat că nu funcţionează. El afirmă că acest lucru nu-l va împiedica să continue reforma.
10:00
De ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile. Cseke Attila: „Este o diferență enormă”” # DigiFM.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi.
10:00
România se pregătește de o toamnă atipică. Temperaturi peste normalul perioadei și ploi puține în următoarele patru săptămâni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.
09:50
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv. La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius # DigiFM.ro
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei pene de curent uriaşe provocate, potrivit autorităţilor, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad şi în mai multe provincii, şi de o creştere a consumului.
09:50
Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA # DigiFM.ro
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP.
09:50
Iritată de un copil care plângea în tribune, Emma Răducanu a cerut să fie evacuat de la turneul de la Cincinnati # DigiFM.ro
Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.
Acum 24 ore
16:40
Fiul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit în urma unui șoc termic # DigiFM.ro
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui șoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA.
15:10
Dan Şucu, acţionarul majoritar al FC Rapid, cere demisia preşedintelui LPF. Cum a reacționat Gino Iorgulescu # DigiFM.ro
Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.
15:10
Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zile # DigiFM.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.
15:00
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota nu a fost respectat înaintea Community Shield # DigiFM.ro
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt un minut de reculegere în semn de omagiu pentru Diogo Jota şi fratele său André Silva înainte de începerea meciului Community Shield de duminică de pe Wembley (2-2, 2-3 la penalty-uri).
15:00
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat prin Medgidia # DigiFM.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia.
14:40
Sorin Grindeanu, după ce Titus Corlățean a anunțat că vrea șefia PSD: "E un camarad vechi. E foarte bine că există concurență" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Grindeanu crede, însă, că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea partidului.
14:30
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la volan cu 181 km/h # DigiFM.ro
Magicianul Robert Tudor și-a asumat cu sinceritate greșeala comisă, după ce a fost prins conducând cu 181 km/h pe autostradă. A rămas fără permis și a și fost amendat. "N-am zis nimic, au dreptate", a recunoscut el.
14:10
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la plimbare cu iahtul # DigiFM.ro
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au plecat în vacanța de vară. Cei doi soți au ales o zonă fermecătoare a Italiei pentru a petrece câteva zile pline de romantism. Au ajuns în Capri și se bucură de peisajele spectaculoase ale insulei.
13:50
Iahturi, un club de swingeri, o pizzerie cu solar, proiecte făcute cu bani din PNRR, în Polonia. Premierul Tusk, sub tirul criticilor # DigiFM.ro
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.
13:40
De la reclama cu Sydney Sweeney la Vladimir Putin, nimic nu scapă comentariilor lui Donald Trump. Problemele secundare sunt aduse în prim-plan când vrea să distragă atenția atunci când are dificultăți # DigiFM.ro
De la concedierea angajaţilor la promovarea blugilor, de la apelurile pentru acorduri de pace la redenumirea unei echipe sportive, preşedintele Donald Trump are multe pe lista sa proverbială de lucruri de făcut. Multe dintre acestea nu au nicio legătură cu conducerea ţării, scrie Reuters,
13:30
Mircea Bravo, de la vecina de coșmar la marele ecran: „Aștept să văd dacă mă dă în judecată” # DigiFM.ro
În studioul Digi FM de la Untold, Oana Zamfir și Dan Teodorescu l-au avut invitat pe Mircea Bravo, care se pregătește să lanseze pe 30 septembrie noul său film, „Vecina”. Inspirația? O poveste reală, cu tot cu absurdul și umorul de situație care îl caracterizează.
13:20
Emil Boc, anunț despre metroul din Cluj: "Intră în faza subterană". Săpăturile ar putea începe la sfârșitul lui septembrie # DigiFM.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, 11 august, începerea lucrărilor de construcţie pentru puţul de lansare a TMB-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou. Se va săpa la maxim 24 de metri, astfel încât utilajele de mari dimensiuni să poată fi coborâte în subteran şi apoi montate. Undeva spre finalul lunii septembrie ar putea începe efectiv săpăturile.
13:20
Corriere della Sera: „Dracula” lui Radu Jude desecretizează mitul cu ajutorul inteligenţei artificiale. Posterul filmului e o salată de boeuf # DigiFM.ro
Regizor neconvenţional, Radu Jude a surprins pe toată lumea la competiţia de la Locarno cu al său „Dracula”, o reflecţie foarte liberă asupra celui mai cunoscut mit al ţării sale, este de părere Corriere della Sera.
13:10
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac în Gaza. Cel mai cunoscut dintre ei, vizat de israelieni și calificat drept "terorist" # DigiFM.ro
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP.
13:00
Titus Corlăţean: "Am luat decizia de a candida la preşedinţia PSD". Cine îl susține public # DigiFM.ro
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
13:00
Momentul în care o turistă începe să plângă și cade în genunchi când vede Palatul Parlamentului din București: „Sunt obsedată de această țară!” # DigiFM.ro
Kat, o tânără aflată în vacanță în România, a fost surprinsă în imagini inedite care au devenit virale pe TikTok. Mai exact, aceasta a început să plângă și a căzut în genunchi în fața Palatului Parlamentului, pe care îl vizita pentru prima dată.
Ieri
11:20
Metro Boomin, tribut pentru Avicii și un show în premieră semnat Alok – ziua a treia a UNTOLD X a adunat peste 120.000 de fani # DigiFM.ro
Cluj-Napoca a vibrat sâmbătă seara sub ritmurile și emoțiile aduse de cea de-a treia zi a ediției aniversare UNTOLD X. Peste 120.000 de fani din întreaga lume au trăit experiențe unice pe cele opt scene ale festivalului, de la singurul concert european al lui Metro Boomin în 2025, la un tribut emoționant pentru Avicii și până la o premieră continentală semnată Alok.
11:10
Peste 120.000 de fani au celebrat a doua zi a UNTOLD X – Post Malone, debut spectaculos în România # DigiFM.ro
Cluj-Napoca a fost din nou epicentrul muzicii și al energiei pure, vineri seară, când peste 120.000 de oameni au trăit împreună a doua zi a ediției aniversare UNTOLD X, festivalul care marchează 10 ani de existență și deschide o nouă eră sub conceptul UNTOLD ONE.
10:30
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani, corpul are nevoie de mișcare mai mult decât înainte” # DigiFM.ro
La 50 de ani, Andreea Marin continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă și energia debordantă. Recent, vedeta a confirmat că traversează o nouă etapă în viața personală, după despărțirea de iubitul ei, însă nu lasă schimbările emoționale să-i umbrească determinarea de a avea grijă de corp și de minte.
09:40
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea asista la întâlnirea omologilor săi american şi rus - Donald Trump şi Vladimir Putin - de vineri, din Alaska, transmite AFP.
09:30
Ilie Bolojan, despre Pilonul II: „Din aceşti bani nu ia niciun leu Guvernul României. Să nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, duminică seară, că Guvernul nu folosește banii din Pilonul II, iar ASF a propus ca banii să poată fi scoşi, la ieşirea la pensie, în proporţie de 25 la sută, iar restul eşalonat, în următorii 10 ani, ca să ”nu ne trezim cu nişte retrageri bruşte care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”. Oricum, proiectul va mai suporta dezbateri şi va fi trimis Parlamentului.
09:30
JD Vance spune că acordul de pace dintre Rusia şi Ucraina probabil nu va mulţumi niciuna dintre părţi # DigiFM.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat că este puţin probabil ca o înţelegere negociată între Rusia şi Ucraina să satisfacă ambele părţi şi că orice acord de pace va lăsa probabil atât Moscova, cât şi Kievul „nemulţumite”, relatează Reuters.
09:30
Dmitri Medvedev, declarații acide: „Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean” # DigiFM.ro
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autorităţile de la Kiev au mers până la a invita ucigaşi plătiţi din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor, a declarat duminică Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit TASS.
09:30
Căldură „de nivel excepţional” în Franţa. 12 departamente sunt plasate în alertă roşie de caniculă luni şi marţi # DigiFM.ro
Un val de caniculă care a început vineri în Franţa va continua să se intensifice luni, cu temperaturi „excepţionale” în sud-vestul ţării, unde 12 departamente sunt plasate în alertă roşie de caniculă, relatează AFP.
09:30
O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în provincia Balikesir din vestul Turciei, a anunțat ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, relatează luni agențiile DPA și Reuters.
09:20
Cod roșu de caniculă în sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Alte județe se află sub cod portocaliu # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a ţării, însă în judeţele Mehedinţi şi Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roşu. De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj şi Vâlcea.
10 august 2025
19:40
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o petrecere în Santa Monica # DigiFM.ro
Selena Gomez a fost imaginea eleganței într-o rochie care i s-a potrivit perfect, la un eveniment monden în Santa Monica.
19:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA şi liderul rus va fi decisivă pentru a demonstra dacă Vladimir Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează Politico.
18:30
Nicuşor Dan publică imagini de la o drumeţie în natură alături de partenera sa și de cei doi copii ai lor # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe rețelele sociale, imagini de la o drumeţie în natură, în care apare alături de partenera sa şi cei doi copii ai lor.
17:50
Ciclistul Tadej Pogacar: „Deja număr anii până la retragere”. Luna trecută a câștigat Turul Franţei pentru a patra oară în cariera sa # DigiFM.ro
Ciclistul sloven Tadej Pogacar, care a câştigat luna trecută Turul Franţei pentru a patra oară în cariera sa, a afirmat că a început să "numere anii până la retragere" şi este "pregătit pentru orice" în ceea ce priveşte viitorul carierei sale în sportul cu pedale, informează L'Equipe.
17:00
Continuarea filmului „Patimile lui Hristos”, în regia lui Mel Gibson, va fi lansată în două părți, în 2027. Datele alese, de mare semnificaţie religioasă # DigiFM.ro
Continuarea filmului „The Passion of the Christ” (2004) va fi lansată în două părţi, potrivit site-ului american Deadline. Prima parte a producției „The Resurrection of Christ” va fi difuzată în 26 martie 2027, în Vinerea Mare, iar cea de-a doua pe 6 mai, de Ziua Înălţării, 40 de zile mai târziu. Două date de mare semnificaţie religioasă.
15:40
Nicuşor Dan, vizită privată în Republica Moldova. A participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan s-a aflat sâmbătă într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a participat, alături de preşedinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, desfăşurat în Rezervaţia Naturală "Orheiul Vechi", informează duminică agenţia de presă IPN.
14:50
Medalie de aur pentru România, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj U19! Echipajul 8+1 a câștigat bronzul # DigiFM.ro
Sportivii români au obţinut o medalie de aur şi una de bronz, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under-19 de la Trakai (Lituania).
14:40
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
13:40
Antonio Banderas a împlinit 65 de ani și nu se vede prea curând departe de teatru și film: „Cred că sunt unul dintre cei care mor dacă se opresc. Fac ce îmi place. A fost norocul vieţii mele” # DigiFM.ro
Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani.
13:10
Meteorologii au extins si prelungit alertele de caniculă. Două județe din țară, sub cod roșu, luni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, pentru duminică, avertizări cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade, în 11 judeţe, respectiv cod galben pentru alte 18 judeţe şi Bucureşti. În cursul serii, judeţele Botoşani, Iaşi şi Vaslui se vor afla sub cod galben de vânt puternic.
12:50
Casa Albă ia în considerare invitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Alaska, unde liderul american Donald Trump are programată o întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, potrivit unui înalt oficial american şi a trei persoane informate cu privire la discuţiile interne, scrie NBC News.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Un bulldog francez fără păr, declarat „cel mai urât câine din lume” la un concurs în California. Petunia a câștigat un premiu de 5.000 de dolari # DigiFM.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de doi ani, a fost declarată câștigătoare a concursului 'Cel mai urât câine din lume', care a avut loc vineri în Santa Rosa. Competiția are loc în orașul din California încă din anii 1970.
11:30
Cybill Shepherd, actrița din serialul „Maddie și David”, apariție rară la proiecția unui film în LA. Fosta colegă a lui Bruce Willis și-a încântat fanii prezenți la eveniment # DigiFM.ro
Cybill Shepherd și-a surprins fanii cu o apariție la o proiecție specială a filmului „Heartbreak Kid”, în Los Angeles. Actrița în vârstă de 75 a apărut rar în public în ultima perioadă.
