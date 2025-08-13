În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit să recunoască: „E mare lucru!”
DigiFM.ro, 13 august 2025 11:30
Despărțirea Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, după aproape 20 de ani de relație, a luat pe toată lumea prin surprindere, însă cei doi au rămas în relații bune.
• • •
Acum 5 minute
12:00
Summit Trump–Putin în Alaska: ce acord ar putea decide soarta Ucrainei și cum ar putea fi afectată România # DigiFM.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin se întâlnesc vineri în Alaska, într-un summit cu potențial de a rescrie harta securității europene. Negocierile ar putea duce la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, însă scenariile vehiculate stârnesc îngrijorări la Kiev, în capitalele europene – inclusiv la București – din cauza riscului ca Rusia să fie recompensată pentru teritoriile ocupate.
Acum 30 minute
11:30
Acum 4 ore
09:50
Un român a murit într-un incendiu lângă Madrid după ce a salvat un bătrân de 83 de ani și a încercat să scoată caii din flăcări. Mircea avea 50 de ani și era tatăl a doi copii # DigiFM.ro
Mircea Spiridon, un român de 50 de ani, stabilit în Spania de aproape două decenii, a murit luni în urma unui incendiu violent izbucnit în localitatea Tres Cantos, aflată la nord de Madrid. Tată a doi băieți de 14 și 18 ani, Mircea a fost singura victimă a tragediei care a mistuit zeci de hectare în mai puțin de o oră.
09:40
Patru români infectați cu virusul West Nile, inclusiv un adolescent. Autoritățile transmit măsuri urgente de protecție # DigiFM.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate în această vară, trei dintre ele fiind confirmate. Acestea au fost semnalate în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vrancea, Sălaj şi Dolj, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP).
09:30
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, de faptul că România sprijină o pace justă şi durabilă. Președintele va merge la Kiev în această toamnă # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia. Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă.
09:20
Monica Seles, fostă mare jucătoare de tenis, suferă de miastenia gravis. Boala îi afectează vederea şi muşchii # DigiFM.ro
Monica Seles, fosta regină a tenisului feminin din anii '90 cu 53 de titluri, dintre care 9 de Grand Slam, a dezvăluit, marţi, pentru Associated Press, că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună neuromusculară cu care se luptă de trei ani.
09:20
Caniculă în vestul și sud-vestul țării. Cod galben și temperaturi de 33-36°C în mai multe regiuni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă, valabilă, miercuri, în intervalul 12.00 – 21.00, în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei.
Acum 24 ore
16:10
Isărescu, despre trecerea la euro: „S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscală” # DigiFM.ro
România a renunţat la un orizont de trecere la euro în momentul în care a renunţat la o ţintă fiscal-bugetară, iar decizia a fost una politică, a declarat, marţi, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.
16:10
Ministrul Sănătăţii, despre Centrul pentru Arşi de la Spitalul Floreasca din Capitală: „Neregulile sunt de natură penală. Voi sesiza Parchetul” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca din Capitală sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022 „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”.
15:40
Atmosfera de festival se instalează din nou în Râmnicu Vâlcea în perioada 15 – 16 august! We Love Music Festival 2025, în parteneriat absolut cu Digi FM, Utv și Music Channel, revine pe Platoul Fețeni și promite două zile intense de muzică live, distracție și experiențe memorabile. Organizatorii au anunțat astăzi detalii esențiale despre acces, program și regulile de siguranță, astfel încât fiecare participant să se poată bucura în deplină siguranță de eveniment.
15:30
Nicuşor Dan: „Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia” # DigiFM.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută, marţi, eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia, dar apreciază că pacea ”nu se poate construi fără Ucraina”.
15:10
Madonna îl roagă pe Papa Leon să meargă în Gaza pentru a-i ajuta pe copiii care mor de foame: "Sunteţi singurul căruia nu i se poate refuza intrarea" # DigiFM.ro
Madonna l-a îndemnat pe Papa Leo să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.
15:00
Ozana Barancea a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care era dependentă!” Cum arată acum, când intră în hainele fiicei sale # DigiFM.ro
Ani la rând s-a luptat cu kilogramele în plus, însă acum Ozana Barabancea traversează o perioadă excelentă, după ce a slăbit nu mai puțin de 24 de kilograme în ultimele luni, iar acum intră în hainele fiicei sale.
14:50
Ministra Mediului, despre concursul pentru conducerea Romsilva: "Nu mai putem să ne uităm că se înscrie un om pe post şi să ne prefacem că asta este competiţie" # DigiFM.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”. Ea face apel la oamenii ”de bună credinţă, cu experienţă, care vor să ajute să fie reformată Romsilva” să candideze pentru conducerea instituţiei.
14:50
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă modificări în acordarea vizelor începând cu data de 2 septembrie # DigiFM.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că începând cu data de 2 septembrie 2025 sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate.
13:40
Taylor Swift, anunț despre un album surpriză. "The Life of a Showgirl", al 12-lea material discografic al popularei vedete # DigiFM.ro
Taylor Swift intră oficial într-o nouă etapă a carierei sale, vedeta anunţând, în cadrul unui teaser pentru un episod special al podcastului „New Heights” al lui Travis şi Jason Kelce, lansarea celui mai recent album al său, „The Life of a Showgirl”.
13:30
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de cancer: "Este mare nevoie!" # DigiFM.ro
După ani în care și-a păstrat părul lung, Adda a făcut o schimbare de look radicală, care a avut, de fapt, un substrat caritabil și lăudabil. Solista a decis să-și taie podoaba capilară și să o doneze pentru realizarea perucilor pentru femei bolnave de cancer.
13:20
Incendiu de vegetație în apropierea localităţii Berceni. Flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare # DigiFM.ro
Pompierii au intervenit, marţi, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins vegetaţie uscată în apropierea localităţii Berceni. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum pe o suprafaţă de 40 de hectare.
12:50
Isărescu: „Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene” # DigiFM.ro
Banca Naţională a României (BNR) revizuieşte în sus prognoza de inflaţie de la 4,6% la 8,8% pentru anul 2025, a anunţat guvernatorul Mugur Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei. El consideră că, dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o creştere a absorbţiei fondurilor europene.
12:40
Lidia Buble, dezamăgită de experiența avută într-un salon de masaj din străinătate: "Am dat și o căruță de bani" # DigiFM.ro
Lidia Buble trăiește niște zile frumoase de vacanță, în destinații exclusiviste. A ajuns la Monaco, dar și la St. Tropez, dar a avut parte și de o experiență neplăcută. Solista s-a programat la un salon de masaj, în ideea de a scăpa de durerile cervicale care o sâcâiau, dar a plecat complet nemulțumită.
12:30
Internaționalul român Dennis Man s-a despărțit de echipa italiană de fotbal Parma și a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven, unde va purta tricoul cu numărul 27, a anunțat marți campioana en titre a Olandei pe site-ul său oficial.
Ieri
11:00
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, după ce a participat la o cursă de orientare, la Jocurile Mondiale din China. El avea 29 de ani # DigiFM.ro
Atletul italian Mattia Debertolis a murit, marţi, după ce a participat la o cursă de orientare la Jocurile Mondiale - un eveniment organizat la fiecare patru ani cu discipline care nu sunt incluse în Jocurile Olimpice - în oraşul chinez Chengdu.
10:20
Ediția aniversară UNTOLD X a transformat Cluj-Napoca, timp de patru zile, într-un epicentru al muzicii și al emoției. Peste 470.000 de fani din toate colțurile lumii au venit să celebreze cei 10 ani de existență ai unuia dintre cele mai mari festivaluri de pe planetă. Organizatorii anunță că această ediție a marcat finalul primei decade și începutul unei noi ere: UNTOLD ONE.
10:00
Donald Trump, ”contrariat” de refuzul lui Volodimir Zelenski, subliniază că ”va trebui să se facă schimb de teritorii” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump se declară luni ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritorii ucrainene Rusiei, înainte ca locatarul Casei Albe să se întâlnească vineri în Alaska cu Vladimir Putin, cu care declară că se aşteaptă la o întâlnire ”constructivă”, relatează AFP.
10:00
Mașina directorului DGASPC Giurgiu, vandalizată: „Am găsit-o ciuruită”. Vișinel Bălan spune că incidentul îi dă mai multă motivație să continue reforma # DigiFM.ro
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), anunţă, marţi dimineaţă, că şi-a găsit ”maşina ciuruită”, iar camerele de supraveghere din zonă a aflat că nu funcţionează. El afirmă că acest lucru nu-l va împiedica să continue reforma.
10:00
De ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile. Cseke Attila: „Este o diferență enormă”” # DigiFM.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, referindu-se la varianta condiţionării dreptului de a conduce de plata amenzilor, că în România sub 40 la sută din cei care primesc amenzi de circulaţie le şi plătesc, în timp ce în Uniunea Europeană le achită peste 90 la sută dintre cei amendaţi.
10:00
România se pregătește de o toamnă atipică. Temperaturi peste normalul perioadei și ploi puține în următoarele patru săptămâni # DigiFM.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni şi anunţă, în general, temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în cea mai mare parte a ţării. Şi luna septembrie începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei. În primele două săptămâni ale intervalului ploile vor fi deficitare.
09:50
Pană de curent electric în aproape tot Irakul, din cauza caniculei şi a consumului excesiv. La Bagdad, temperatura a atins 50 de grade Celsius # DigiFM.ro
Irakul a fost aproape complet privat de energia electrică publică timp de câteva ore, luni, din cauza unei pene de curent uriaşe provocate, potrivit autorităţilor, de temperaturi record, care au atins 50°C în Bagdad şi în mai multe provincii, şi de o creştere a consumului.
09:50
Rusia speră că întâlnirea dintre Putin şi Trump va da un impuls normalizării relaţiilor cu SUA # DigiFM.ro
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP.
09:50
Iritată de un copil care plângea în tribune, Emma Răducanu a cerut să fie evacuat de la turneul de la Cincinnati # DigiFM.ro
Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune.
11 august 2025
16:40
Fiul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit în urma unui șoc termic # DigiFM.ro
Un băiețel de patru ani, fiul unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui șoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA.
15:10
Dan Şucu, acţionarul majoritar al FC Rapid, cere demisia preşedintelui LPF. Cum a reacționat Gino Iorgulescu # DigiFM.ro
Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.
15:10
Lucrări la sistemul de termoficare din Capitală. Sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă în următoarele zile # DigiFM.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.
15:00
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota nu a fost respectat înaintea Community Shield # DigiFM.ro
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt un minut de reculegere în semn de omagiu pentru Diogo Jota şi fratele său André Silva înainte de începerea meciului Community Shield de duminică de pe Wembley (2-2, 2-3 la penalty-uri).
15:00
Autostrada Soarelui, închisă la kilometrul 169 din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Trafic deviat prin Medgidia # DigiFM.ro
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia.
14:40
Sorin Grindeanu, după ce Titus Corlățean a anunțat că vrea șefia PSD: "E un camarad vechi. E foarte bine că există concurență" # DigiFM.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD. Grindeanu crede, însă, că lupta electorală internă nu trebuie să ducă la slăbirea partidului.
14:30
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la volan cu 181 km/h # DigiFM.ro
Magicianul Robert Tudor și-a asumat cu sinceritate greșeala comisă, după ce a fost prins conducând cu 181 km/h pe autostradă. A rămas fără permis și a și fost amendat. "N-am zis nimic, au dreptate", a recunoscut el.
14:10
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la plimbare cu iahtul # DigiFM.ro
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au plecat în vacanța de vară. Cei doi soți au ales o zonă fermecătoare a Italiei pentru a petrece câteva zile pline de romantism. Au ajuns în Capri și se bucură de peisajele spectaculoase ale insulei.
13:50
Iahturi, un club de swingeri, o pizzerie cu solar, proiecte făcute cu bani din PNRR, în Polonia. Premierul Tusk, sub tirul criticilor # DigiFM.ro
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk, relatează POLITICO. Pentru Donald Tusk, această dispută adaugă o presiune suplimentară pe o agendă deja încărcată.
13:40
De la reclama cu Sydney Sweeney la Vladimir Putin, nimic nu scapă comentariilor lui Donald Trump. Problemele secundare sunt aduse în prim-plan când vrea să distragă atenția atunci când are dificultăți # DigiFM.ro
De la concedierea angajaţilor la promovarea blugilor, de la apelurile pentru acorduri de pace la redenumirea unei echipe sportive, preşedintele Donald Trump are multe pe lista sa proverbială de lucruri de făcut. Multe dintre acestea nu au nicio legătură cu conducerea ţării, scrie Reuters,
13:30
Mircea Bravo, de la vecina de coșmar la marele ecran: „Aștept să văd dacă mă dă în judecată” # DigiFM.ro
În studioul Digi FM de la Untold, Oana Zamfir și Dan Teodorescu l-au avut invitat pe Mircea Bravo, care se pregătește să lanseze pe 30 septembrie noul său film, „Vecina”. Inspirația? O poveste reală, cu tot cu absurdul și umorul de situație care îl caracterizează.
13:20
Emil Boc, anunț despre metroul din Cluj: "Intră în faza subterană". Săpăturile ar putea începe la sfârșitul lui septembrie # DigiFM.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, 11 august, începerea lucrărilor de construcţie pentru puţul de lansare a TMB-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou. Se va săpa la maxim 24 de metri, astfel încât utilajele de mari dimensiuni să poată fi coborâte în subteran şi apoi montate. Undeva spre finalul lunii septembrie ar putea începe efectiv săpăturile.
13:20
Corriere della Sera: „Dracula” lui Radu Jude desecretizează mitul cu ajutorul inteligenţei artificiale. Posterul filmului e o salată de boeuf # DigiFM.ro
Regizor neconvenţional, Radu Jude a surprins pe toată lumea la competiţia de la Locarno cu al său „Dracula”, o reflecţie foarte liberă asupra celui mai cunoscut mit al ţării sale, este de părere Corriere della Sera.
13:10
Cinci jurnaliști Al Jazeera, uciși într-un atac în Gaza. Cel mai cunoscut dintre ei, vizat de israelieni și calificat drept "terorist" # DigiFM.ro
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP.
13:00
Titus Corlăţean: "Am luat decizia de a candida la preşedinţia PSD". Cine îl susține public # DigiFM.ro
Senatorul Titus Corlăţean a anunţat că a luat decizia de a candida pentru funcţia de preşesinte al PSD, pentru a revitaliza formaţiunea.
13:00
Momentul în care o turistă începe să plângă și cade în genunchi când vede Palatul Parlamentului din București: „Sunt obsedată de această țară!” # DigiFM.ro
Kat, o tânără aflată în vacanță în România, a fost surprinsă în imagini inedite care au devenit virale pe TikTok. Mai exact, aceasta a început să plângă și a căzut în genunchi în fața Palatului Parlamentului, pe care îl vizita pentru prima dată.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Metro Boomin, tribut pentru Avicii și un show în premieră semnat Alok – ziua a treia a UNTOLD X a adunat peste 120.000 de fani # DigiFM.ro
Cluj-Napoca a vibrat sâmbătă seara sub ritmurile și emoțiile aduse de cea de-a treia zi a ediției aniversare UNTOLD X. Peste 120.000 de fani din întreaga lume au trăit experiențe unice pe cele opt scene ale festivalului, de la singurul concert european al lui Metro Boomin în 2025, la un tribut emoționant pentru Avicii și până la o premieră continentală semnată Alok.
11:10
Peste 120.000 de fani au celebrat a doua zi a UNTOLD X – Post Malone, debut spectaculos în România # DigiFM.ro
Cluj-Napoca a fost din nou epicentrul muzicii și al energiei pure, vineri seară, când peste 120.000 de oameni au trăit împreună a doua zi a ediției aniversare UNTOLD X, festivalul care marchează 10 ani de existență și deschide o nouă eră sub conceptul UNTOLD ONE.
10:30
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani, corpul are nevoie de mișcare mai mult decât înainte” # DigiFM.ro
La 50 de ani, Andreea Marin continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă și energia debordantă. Recent, vedeta a confirmat că traversează o nouă etapă în viața personală, după despărțirea de iubitul ei, însă nu lasă schimbările emoționale să-i umbrească determinarea de a avea grijă de corp și de minte.
09:40
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat duminică la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea asista la întâlnirea omologilor săi american şi rus - Donald Trump şi Vladimir Putin - de vineri, din Alaska, transmite AFP.
