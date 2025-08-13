În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit să recunoască: „E mare lucru!”

11:20

Cluj-Napoca a vibrat sâmbătă seara sub ritmurile și emoțiile aduse de cea de-a treia zi a ediției aniversare UNTOLD X. Peste 120.000 de fani din întreaga lume au trăit experiențe unice pe cele opt scene ale festivalului, de la singurul concert european al lui Metro Boomin în 2025, la un tribut emoționant pentru Avicii și până la o premieră continentală semnată Alok.