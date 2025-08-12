Nicuşor Dan: „Salut eforturile preşedintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanşat de Rusia”

14:50

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că va face tot ce ţine de atribuţiile sale în aşa fel încât concursul pentru funcţia de director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva să fie unul ”cinstit, corect”. Ea face apel la oamenii ”de bună credinţă, cu experienţă, care vor să ajute să fie reformată Romsilva” să candideze pentru conducerea instituţiei.