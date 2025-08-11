Ministerul Finanţelor se împrumută din nou de la bănci. Care este suma luată în august de instituția statului

13:00

Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”. „Oamenii trebuie ajutaţi să ia decizii corecte pe baza unor informaţii corecte şi complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, când informaţiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste”, spune acesta. El dă exemplu participanţi care au ales să-şi retragă banii eşalonat şi care, „panicaţi de ceea ce citesc, s-au răzgândit şi vor să-şi retragă toţi bani deodată”.