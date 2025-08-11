Nuclearelectrica anunță etapele pentru Faza 2 a proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești
,
11 august 2025 15:00
Proiectul reactoarelor modulare mici care vor fi amplasate pentru generarea de energie nucleară la Doicești se derulează în conformitate cu aprobările corporative și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, arată o informare transmisă, luni, pe BVB de Nuclearelectrica (SNN). Pe 19 iulie, printr-o hotărâre AGEA, a fost aprobată mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., în vederea participării și exprimării unui vot favorabil privind aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore și a Contractului FEED Faza 2 Onshore. Ordinul de începere a lucrărilor aferente contractului FEED Faza 2 a fost emis pe 26.09.2024, durata activităților asociate acestuia fiind estimată la 15 luni.
• • •
15:10
Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool au fost descoperite și confiscate de autorități pe o navă internațională sub pavilion Saint Kitts and Nevis, care naviga din portul Reni, Ucraina, către Italia, pe Brațul Tulcea. Bunurile, ascunse și nedeclarate, au fost găsite în urma unui control comun efectuat de inspectori vamali, polițiști de frontieră, lucrători ai Căpităniei Tulcea și reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
15:10
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.
15:10
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei „îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii.
15:00
15:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 866,5 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.
14:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este benefică concurenţa în cadrul formaţiunii, comentând anunţul senatorului Titus Corlăţean privind intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al partidului. Grindeanu consideră însă că lupta internă nu trebuie să ducă la „slăbirea” PSD.
14:40
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potențial viitor ministru de externe al Beijingului, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat, potrivit Wall Street Journal (WSJ).
14:40
Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la președinția Columbiei, împușcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a decedat la spital, a anunțat luni familia sa, conform agenției Reuters.
14:30
Inspectorii ANSVSA au efectuat controale în 1.557 de unități de alimentație publică și comerț de pe litoral, aplicând 310 sancțiuni în valoare totală de 3.364.200 de lei. În urma verificărilor, activitatea a fost suspendată temporar în 16 unități și interzisă în alte 19, iar peste 1,6 tone de produse alimentare neconforme au fost retrase de la comercializare.
14:20
Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.
14:20
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ideea este împărtăţită de mulţi dintre social-democraţi, care s-au reunit în şedinţă pentru a decide paşii de urmat.
14:20
Administrația Națională de Metorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 11-24 august. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi ridicate, urmată de o răcire ușoară, în majoritatea regiunilor. Probabilitatea pentru ploi rămâne redusă, cu excepția zonelor montane și a estului țării, unde ploile vor fi mai frecvente după 17 august.
14:20
Autostrada Soarelui este închisă, luni, la kilometrul 169, din cauza unui incendiu de vegetaţie care reduce vizibilitatea. Traficul pe sensul către Bucureşti este deviat prin Medgidia.
14:20
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, care sunt condiţiile impuse de PSD pentru a reveni la şedinţele coaliţiei: adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor, care trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, dar și continuarea investițiilor prin programul Anghel Saligny.
14:00
Activista suedeză Greta Thunberg a anunţat duminică seara, într-un mesaj pe Instagram, că o nouă flotilă cu ajutoare umanitare va porni din mai multe porturi mediteraneene către Fâşia Gaza pentru a „sparge blocada israeliană ilegală”. Lansarea „celei mai mari încercări realizate vreodată” împotriva izolării de către Israel a teritoriului palestinian va avea loc în 31 august, iar zeci de alte vase pornite din Tunisia şi din alte porturi i se vor alătura militantei, pe 4 septembrie.
13:40
Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.
13:20
Donald Trump a mutat din zonele vizibile ale Casei Albe portretele foștilor președinți americani Barack Obama, George W. Bush și George H. W. Bush, amplasându-le pe casa scării, într-un spațiu restricționat, inaccesibil publicului. Decizia încalcă tradiția de a expune imaginile liderilor recenți în cele mai importante încăperi.
13:10
Statele Unite lucrează pentru a „programa” o întâlnire între preşedintele Donald Trump şi omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, în timp ce aliaţii europeni ai Ucrainei fac presiuni pentru prezenţa lui Zelenski la summitul americano-rus din Alaska, prevăzut pentru 15 august, transmite The Times.
13:00
România poate deveni noul „magnet” pentru investiţii industriale, pe fondul reconfigurărilor strategice din peisajul economic european, în următorul deceniu, se arată într-o analiză de specialitate, publicată luni, scrie Agerpres.
13:00
Preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, luni, într-o conferinţă de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a precizat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” şi „pot face faţă plăţilor, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăţi care vor veni”. „Oamenii trebuie ajutaţi să ia decizii corecte pe baza unor informaţii corecte şi complete. Ori riscul pe care îl vedem astăzi, când informaţiile vehiculate nu sunt de o calitate foarte bună, este ca oamenii să ia decizii proaste”, spune acesta. El dă exemplu participanţi care au ales să-şi retragă banii eşalonat şi care, „panicaţi de ceea ce citesc, s-au răzgândit şi vor să-şi retragă toţi bani deodată”.
13:00
Coreea de Nord va adopta o "poziţie fermă şi hotărâtă" în cazul unor provocări în timpul exerciţiilor militare comune ale Coreei de Sud şi Statelor Unite, a declarat luni ministrul apărării pentru presa de stat nord-coreeană.
12:40
Acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, cere, într-un comunicat transmis luni, demisia lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, pe care îl acuză de abuz.
12:30
De la concedierea angajaţilor la promovarea blugilor, de la apelurile pentru acorduri de pace la redenumirea unei echipe sportive, preşedintele Donald Trump are multe pe lista sa proverbială de lucruri de făcut. Multe dintre acestea nu au nicio legătură cu conducerea ţării, scrie Reuters.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Portugheză asupra faptului că autorităţile centrale au prelungit starea de alertă la nivel naţional până la data de 13 august 2025, în contextul menţinerii riscului extrem de incendii de vegetaţie, în majoritatea regiunilor ţării.
12:20
Casa din București în care a trăit și a creat pianistul de geniu Dinu Lipatti a intrat în conștiința comunității ca un loc emblematic al muzicii și culturii.
12:20
Ministrul Economiei, Radu Miruță ripostează, într-o intervenție pentru Digi24, la afirmația liderului senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, care a mărturisit că au existat nemulțumiri în sânul PSD în legătură cu „tentativa miniștrilor USR de a obstrucționa Guvernul, în îndeplinirea obligațiilor legale privind organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu”. PSD nu trebuie să aducă problemele din interiorul formațiunii politice la masa Guvernului, a punctat Miruță, adăugând că România are lucruri mai importante de rezolvat decât să se concentreze pe certuri politice.
12:10
Incendiile de vegetaţie din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturi caniculare şi de vânturi puternice, au dus duminică la evacuarea a peste 1.000 de persoane şi ameninţă un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au declarat autorităţile locale citate de AFP și Agerpres.
12:00
Cetăţenii din 12 ţări vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, informează luni VNA.
11:50
Încep lucrările subterane la metroul din Cluj. În primă fază, se va construi puțul de lansare a mașinilor care vor fora subteran cele două tuneluri pentru metrou.
11:40
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, luni, înainte de ședința PSD, că „dezbaterea în partid este una deschisă și amplă” și că social-democrații vor rămâne la guvernare atâta timp cât „sunt tratați cu decență și corectitudine”.
11:40
„Acum e momentul înțelegerii și al solidarității. E momentul să acceptăm că nu suntem dușmani, că pe fond vrem toți același lucru: o țară normală pentru noi și pentru copiii noștri. Sunt Liliana Ruse, jurnalist Digi24, și cred că acum trebuie să vină timpul vindecării!”.
11:40
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitală.
11:20
Traficul rutier este complet blocat luni, pe Drumul Național 6, în zona punctului PF1, după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers. Incendiul se manifestă cu fum dens și flacără deschisă.
11:20
Un elev care susținea examenul pentru obținerea permisului ar fi făcut infarct chiar în timpul probei. Martorii spun că polițistul examinator nu i-ar fi acordat primul ajutor.
11:00
Procurorul militar Cătălin Ranco Pițu, fost șef al secției Parchetelor Militare și cel care a supervizat Dosarul Revoluției din 2016 până în 2022, a declarat, luni, la Digi24, că este moderat-optimist cu privire la soluționarea acestei cauze și că dosarul ar putea ajunge din nou în instanță „într-un termen rezonabil”.
11:00
Localnici din regiunea Belgorod, aflată în Rusia, sunt revoltați după ce un avion rusesc de război ar fi aruncat o bombă asupra unei proprietăți civile, potrivit unei presupuse convorbiri telefonice interceptate, care a fost publicată de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), anunță Kyiv Independent.
11:00
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Silvia Nica, medic primar de Urgență, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de înec.
10:50
Armata Coreei de Sud s-a redus la aproximativ 450.000 de persoane, o scădere de 20% în ultimii șase ani, potrivit unui raport al Ministerului Apărării publicat duminică de un deputat al partidului de guvernământ. Autoritățile afirmă că principalul motiv al acestei scăderi este rata natalității extrem de scăzută a țării, care, cu 0,75 copii pe femeie, este cea mai scăzută din lume, scrie BBC News.
10:40
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat luni că au fost reduse indemnizațiile directorilor și membrilor consiliilor de administrație din mai multe companii municipale, printre care Societatea de Transport București, Energetica Servicii SA, Parking București, Centrul de Sănătate STB și Eco Igienizare S.A. Măsura generează o economie de peste 4 milioane de lei pe an.
10:40
Două nave chineze s-au ciocnit luni în timp ce urmăreau o navă filipineză în apele disputate din sudul Chinei, potrivit imaginilor furnizate de Paza de Coastă a arhipelagului, în timp ce Beijingul a păstrat tăcere în privinţa incidentului, relatează Le Figaro.
10:40
Serghei Șoigu, fostul ministru al Apărării din Rusia, susține că NATO intenționează să facă Moldova parte din infrastructura sa militară, dar nu va accepta țara în alianță, transmite presa de stat de la Moscova.
10:40
O iniţiativă de transparenţă în ceea ce priveşte cheltuielile de recuperare economică post-Covid ale Poloniei, amânată de mult timp, a scos la iveală subvenţii ciudate, oferind partidului de dreapta PiS muniţie proaspătă împotriva fragilei coaliţii a prim-ministrului Donald Tusk.
10:30
Temperaturile rămân ridicate în toată țara în următoarele zile, mai ales în sud și sud-vest, dar și în București și pe litoral. Elena Mateescu, director ANM, a averizat, în direct la Digi24, că vremea caniculară va persista până la finalul săptămânii, cu mici variații de la o zi la alta.
10:20
O comandă de 36 de avioane F-35 ar putea deveni o victimă a războiului comercial al lui Donald Trump împotriva Elveției, pe fondul opoziției politice din Berna față de acordul de apărare în valoare de miliarde de franci, scrie Politico.
10:20
Compania SpaceX lansează luni cea de-a 100-a misiune a anului, în care o rachetă Falcon 9 transportă pe orbită 24 de sateliţi pentru Internet, în cadrul Proiectului Kuiper al companiei Amazon, transmite Space.com.
10:00
Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Kievul „va trebui să plătească scump” din cauza a ceea ce el a numit eșecul Occidentului de a slăbi Rusia folosind Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin și Trump pe 15 august.
09:50
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetăţenilor greci comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini, preluate de Agerpres.
09:40
Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. Traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat.
09:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că o nouă ofensivă în Gaza se va finaliza „destul de repede”, în contextul în care Consiliul de Securitate al ONU se confruntă cu noi solicitări insistente pentru a pune capăt crizei umanitare din enclava palestiniană. Netanyahu, al cărui cabinet de securitate a aprobat, vineri, un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, a declarat că nu are altă opțiune decât să „ducă treaba la bun sfârșit” și să învingă Hamas pentru a elibera ostaticii răpiți din Israel, arată Reuters.
09:40
Durerea de spate este un simptom cu care se confruntă multe persoane, cauzele fiind multiple. Nu de fiecare dată aceasta indică o problemă de sănătate, însă atunci când persistă, este intensă și nu cedează cu tratament conservator, consultul de specialitate este esențial deoarece durerile de spate în astfel de situații pot indica o afecțiune severă a coloanei vertebrale, cum este o hernie de disc.