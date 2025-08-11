Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude. Filmul va include o închisoare CIA și legenda monstrului
Digi24.ro, 11 august 2025 16:30
Regizorul Radu Jude, care şi-a prezintă duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic - Frankenstein. Starul din universul Marvel Sebastian Stan („The Apprentice”, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”) este pregătit să joace, scrie The Hollywood Reporter.
