Călin Georgescu îl face praf pe Dragoș Anastasiu: Serviciile secrete din România nu mai există
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 18:00
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, îl face praf pe Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier care a demisionat în urma unui scandal în care s-a dezvăluit că a dat mită firmei unei funcționare ANAF vreme de mai mulți ani. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
18:20
Incendiile de vegetației devasteazaă spania - Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii în Castilia și Leon # Stiripesurse.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii de pădure în nord-vestul Spaniei, alimentate de caniculă şi rafale puternice de vânt, care amenunţă un sit UNESCO, anunţă autorităţile, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
18:20
Mathieu Valbuena, mijlocaşul francez în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat luni revenirea la gruparea greacă Olympiakos Pireu, unde va evolua la echipa a doua a clubului.Mathieu Valbuena începe o nouă provocare a carierei, posibil şi ultima. Citește mai departe...
18:20
Macron, exasperat de planurile Israelului privind extinderea operațiunii în Gaza: 'Un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent' # Stiripesurse.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur anunțul Israelului privind extinderea operațiunii militare în Gaza, pe care îl consideră „un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent”. Citește mai departe...
18:20
Achraf Hakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că "merită" Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Citește mai departe...
Acum 15 minute
18:10
Cătălin Predoiu a răbufnit după atacurile din ultima perioadă: 'Statul a intervenit în fiecare localitate afectată de inundații' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, nu s-a mai abținut și a ținut să le răspundă contestatarilor după ce inundațiile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Citește mai departe...
18:10
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va finanţa procesarea produselor agricole prin Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), conform unui comunicat de presă.Agenţia a publicat pe www.afir. Citește mai departe...
Acum 30 minute
18:00
Acum o oră
17:50
iNES GROUP, pionier în servicii audiovizuale, aniversează 2 ani de la lansarea serviciului OTT iNES Live, marcând doi ani de inovație continuă și conectare cu publicul din toată țara. Citește mai departe...
17:50
Cătălin Scărlătescu, bun de plată. Antena 1 a câștigat un singur proces cu fostul jurat de la 'Chefi la Cuțite' # Stiripesurse.ro
Antena 1 a obținut pentru prima dată o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu este obligat să plătească daune de 10.000 de euro pentru declarațiile făcute în presă. Decizia nu este definitivă. Citește mai departe...
17:50
Te-ai întrebat vreodată cum arată viața ta după un deceniu cu un implant dentar? Hai să fim sinceri, dacă ești ca mine, probabil că nici nu te-ai gândit la asta când ți-ai făcut programarea la dentist. Citește mai departe...
17:50
Hidroelectrica avertizează asupra unor imagini 'deepfake' cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Stiripesurse.ro
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei, informează Agerpres. Citește mai departe...
17:50
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune între Siria şi Statele Unite pe tema situaţiei din Siria şi a unor mijloace de susţinere a reconstrucţiei acestei ţări instabile, pradă a unor tensiuni intercomunitare, după 13 ani de Război Civil şi îndepărtarea de la putere a Citește mai departe...
17:50
Trump vrea să facă America măreață din nou: Washingtonul este următorul!!!/ Patrule FBI pe timp de noapte # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni pe platforma Truth Social că Washingtonul „va fi eliberat astăzi”. Anunțul a fost făcut înaintea conferinței de presă care are loc după-amiaza, notează The Guardian, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
17:30
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…' # Stiripesurse.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a criticat în termeni duri manifestările considerate blasfemice din cadrul unor festivaluri muzicale desfășurate în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii participanți și organizatori ai acestor Citește mai departe...
Acum 2 ore
17:20
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar însemna practic o prăbușire a profiturilor companiilor farmaceutice la un nivel istoric. Citește mai departe...
17:20
Radu Drăgușin: 'Am știut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” ' # Stiripesurse.ro
Radu Drăgușin este în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundașul echipei naționale se pregătește să revină pe teren și nu își ascunde nerăbdarea.În interviul acordat FRF. Citește mai departe...
17:10
Caz unic în România - O femeie a cerut judecătorilor să facă fertilizarea in vitro cu embrionul soțului mort într-un accident. Familia victimei se opune # Stiripesurse.ro
O femeie din Iași își cere în instanță dreptul de a fi mamă după ce apelase la fertilizare „in vitro”. Cu o săptămână înainte de pro9cedură, partenerul său de viață a murit într-un accident. Citește mai departe...
17:10
CCiprian Ciucu: Este mare nevoie de creşe şi grădiniţe, tocmai de aceea investim în educaţia timpurie # Stiripesurse.ro
Primăria Sectorului 6 a anunţat demararea lucrărilor pentru construcţia de la zero a două noi creşe, cu bani europeni, lucrările urmând să fie gata în mai puţin de un an, informează un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Citește mai departe...
17:10
Sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltica - Comandanții unui vas aparținânt 'Flotei fantomă' a Rusiei, puși sub acuzare în Finlanda # Stiripesurse.ro
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S - inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
17:00
Zelenski bate cu pumnul în masă înainte de discuțiile Trump - Putin pe dezmembrarea Ucrainei # Stiripesurse.ro
Președintele Ucrainei încearcă să blocheze împărțirea Ucrainei după pretențiile emise de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
17:00
Trofeul 'Mihai Leu - Spirit de Campion', acordat unui pilot de 17 ani din Timișoara # Stiripesurse.ro
Pilotul timişorean Nicolas Benea este primul câştigător al trofeului "Mihai Leu - Spirit de Campion", creat de Anna Leu prin clubul AMC Racing şi care va fi acordat la fiecare etapă de super rally, competiţia creată de fostul campion la box şi raliuri în 2017, se Citește mai departe...
17:00
Serghei Șoigu face acuzații grave: Republica Moldova se pregătește să falsifice grav voturile diaspora # Stiripesurse.ro
Rusia face acuzații grave pe tema alegerilor din Republica Moldova. Alegerile ar urma să fie falsificate, iar metoda e una extrem de veche. Citește mai departe...
17:00
UNTOLD X - Mai mult de 470.000 de fani în patru zile, show-uri spectaculoase şi premiere mondiale # Stiripesurse.ro
Mai mult de 470.000 de fani din întreaga lume au participat, timp de patru zile, la UNTOLD, ediţie aniversară marcată de premiere mondiale, artişti de top şi momente emoţionante, transmit organizatorii, potrivit news. Citește mai departe...
17:00
Zilele Brăilei - concerte susţinute de Andra, Irina Rimes, Alex Velea şi Smiley, parade şi proiecţii de film # Stiripesurse.ro
Zilele Brăilei, programate în perioada 9-17 august, cuprind anul acesta un program variat de concerte, spectacole de teatru pentru copii, parade, prezentări de modă, proiecţii de film, evenimente culturale şi manifestări dedicate Zilei Marinei Române, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Scandalul pensiilor private. Parlamentar PSD: ‘Guvernul și fondurile de pensii nu dețin adevărul absolut. Trebuie să explice și să convingă cu argumente’ # Stiripesurse.ro
Guvernul și fondurile de pensii nu dețin adevărul absolut, ele trebuie să explice și să convingă cu argumente de ce o variantă ar putea fi mai bună decât alta, transmite deputatul PSD de Cluj Remus Lăpușan. Citește mai departe...
16:50
Grindeanu, atac dur la adresa USR pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Ticăloși fără educație. Ține de a fi creștin # Stiripesurse.ro
În ședința conducerii PSD de luni, 11 august, președintele interimar Sorin Grindeanu a avut un discurs extrem de critic la adresa USR, acuzându-i pe partenerii de coaliție de nerespectarea cadrului legal în legătură cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
16:40
Un parc eolian uriaș se construiește în județul Galați. Va alimenta zeci de mii de gospodării # Stiripesurse.ro
Un parc eolian uriaș se construiește într-o comună din județul Galați. Parcul va putea alimente zeci de mii de gospodării.Investiția majoră în energie verde se va realiza la Scânteiești, în județul Galați. Citește mai departe...
16:40
Schimbarea legii Pilonului II pare imposibilă: Beneficiarii au semnat un contract care le dă voie să retragă banii deodată # Stiripesurse.ro
Schimbarea legislației privind Pilonul II de pensii, prin blocarea retragerii întregii sume dintr-o singură tranșă, pare să fie imposibilă. Ar fi nevoie ca toți cei afectați să semneze, spune Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903. Citește mai departe...
16:40
Macron critică palnurile Israelului în Gaza: este un dezastru care așteaptă să se întâmple # Stiripesurse.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a-și intensifica operațiunile militare în Gaza, descriindu-le ca pe un dezastru care așteaptă să se întâmple și a propus înfiinţarea unei coaliții internațională sub mandatul ONU pentru stabilizarea Citește mai departe...
16:30
S-a întors foaia: China acuză SUA că le-au vândut tehnologie cu 'uși ascunse' pentru spionaj # Stiripesurse.ro
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor ”uşi din spate” în aceste produse, Citește mai departe...
16:30
Germania se pregăteşte pentru o perioadă de caniculă intensă în contextul prognozelor meteorologice care avertizează că temperaturile s-ar putea apropia de 40 de grade Celsius la mijlocul acestei săptămâni, informează DPA, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 4 ore
16:20
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025 # Stiripesurse.ro
În ultimii ani, tot mai mulți turiști români aleg Albania pentru concediu, atrași de plajele spectaculoase, apa turcoaz și tarifele încă accesibile față de alte țări din Balcani. Citește mai departe...
16:20
Europarlamentarul Eugen Tomac afirmă, luni, că mesajul președintelui României, Nicușor Dan, referitor la relația cu Republica Moldova, trebuie înțeles ca o garanție a unui viitor comun solid între cele două state. Citește mai departe...
16:10
Ți-e frică de ace? Ai alternativă: Se testează deja 'vaccinarea' prin gingie, cu ață dentară. Injecțiile din viitor se vor face fără înțepare, spun savanții # Stiripesurse.ro
O echipă internațională de cercetători a găsit o cale inedită de a administra vaccinuri, evitând complet utilizarea acelor: prin… ața dentară. Citește mai departe...
16:00
Europa: SUA și Rusia nu pot decide asupra schimburilor teritoriale la summitul de la sfârșitul săptămânii # Stiripesurse.ro
Ucraina și susținătorii săi din Europa insistă că Statele Unite și Rusia nu pot decide asupra unor schimburi teritoriale la summitul din această săptămână, însă europenii recunosc că Moscova nu va renunța la controlul asupra teritoriilor ucrainene pe care le deține, scrie AP, Citește mai departe...
16:00
Piața imobiliară intră într-o nouă eră după creșterea TVA la 21%. Experții trag un semnal de alarmă # Stiripesurse.ro
Impactul creşterii TVA de la 9% la 21%, în sectorul imobiliar va fi resimţit cu precădere în segmentul mass-market, unde stocul de locuinţe sub pragul de 120. Citește mai departe...
16:00
Virgil Van Dijk, dezamăgit că momentul de reculegere pentru Diogo Jota nu a fost respectat înaintea Community Shield # Stiripesurse.ro
Căpitanul lui Liverpool, Virgil Van Dijk, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de fanii lui Crystal Palace care au întrerupt un minut de reculegere în semn de omagiu pentru Diogo Jota şi fratele său André Silva înainte de începerea meciului Community Shield de duminică de pe Wembley Citește mai departe...
16:00
Trump lovește din nou! Un singur decret și piața crypto explodează la peste 4 trilioane de dolari # Stiripesurse.ro
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private către cripto, potrivit unei analize realizată de eToro. Citește mai departe...
16:00
Casa 'George Enescu' din Mihăileni va fi redeschisă publicului. 'Concerte pe Siret' revine cu ediţia a V-a # Stiripesurse.ro
Festivalul „Concerte pe Siret”, un eveniment dedicat muzicii şi patrimoniului cultural, are loc în perioada 14-23 august în judeţul Botoşani. Citește mai departe...
16:00
Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Liga Europa în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care implică proprietatea mai multor cluburi, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), informeaz[ news.ro. Citește mai departe...
16:00
15:40
Accident șocant într-un parc de distracții: Un carusel s-a prăbușit - 7 copii au fost răniți # Stiripesurse.ro
Două ambulanțe au intervenit în satul Costești, raionul Ialoveni, din Republica Moldova, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital, comunică Moldpres, citat de Mediafax. Citește mai departe...
15:40
Trei marinari, puși sub acuzare pentru presupusa implicare sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltică # Stiripesurse.ro
Trei marinari au fost puși sub acuzare de autoritățile finlandeze pentru presupusa implicare într-un sabotaj asupra cablurilor submarine de comunicații și energie din Marea Baltică, scrie Le Figaro, conform Mediafax. Citește mai departe...
15:40
Bărbat de 73 de ani din Dâmbovița, diabetic, recuperat de salvamontiști după ce s-a pierdut pe munte # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 73 de ani cu o afecţiune la un picior şi care rătăcise traseul a fost ajutat de salvamontiştii de la Baza de salvare montană Peştera, fiind extras cu ajutorul unui elicopter SMURD. Citește mai departe...
15:40
Noua arhitectură de putere din Kremlin: Cum a ajuns 'omul planului Kozak' pe linie moartă și a fost înlocuit de Serghei Kirienko # Stiripesurse.ro
Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al lui Vladimir Putin și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului de la Kremlin timp de peste două decenii, a ajuns pe linie moartă după ce și-a exprimat dezacordul față de războiul din Ucraina, scrie The New York Times, citat Citește mai departe...
15:30
Scene periculoase în trafic: radarul a surprins un șofer cu 160 km/h prin localitate # Stiripesurse.ro
Un tânăr șofer, în vârstă de 29 de ani a fost surprins de aparatul radar conducând cu peste 160 de kilometri pe oră, într-o localitate din județul Călărași. Polițiștii l-au amendat și i-au reținut, atât permisul de conducere, cât și certificatul de înmatriculare. Citește mai departe...
15:30
'E foarte bine, va exista competiție'. Candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD, salutată de Daniel Zamfir # Stiripesurse.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a salutat luni anunțul lui Titus Corlăţean privind candidatura la funcția de președinte al partidului, considerând că acest lucru va aduce competiție internă."Faptul că şi-a anunţat candidatura Titus Corlăţean e un lucru pozitiv. Citește mai departe...
15:30
Doi dintre componenţii echipei Farul Constanţa, Gabriel Dănuleasă (2003) şi David Păcuraru (2006), vor evolua sub formă de împrumut în acest sezon la alte formaţii, scrie news.ro.Astfel, fundaşul central Gabriel Dănuleasă a fost împrumutat la Metalul Buzău (Liga 2). Citește mai departe...
15:30
Rata inflaţiei în Italia s-a situat în iulie la 1,7%, un nivel similar cu cel din iunie, arată datele publicate luni de Institutul de Statistică (Istat), transmit DPA şi ANSA.Preţurile alimentelor neprocesate au accelerat cu 5,1% luna precedentă, faţă de un avans de 4,2% în iunie. Citește mai departe...
15:30
ASF dă una rece în scandalul Pilonul II: OCDE a aprobat asta, românii sunt supărați degeaba # Stiripesurse.ro
ASF intervine în scandalul Pilonul II de pensii și spune că sistemul în care banii vor fi retrași etapizat a fost aprobat de OCDE, așa că revolta românilor e oarecum inutilă. Citește mai departe...
