DEZBATEREA ZILEI / FILMUL ROMÂNESC PREMIAT INTERNAȚIONAL

Un bărbat de 39 de ani din Ialomița s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit de poliție în Târgu Frumos. El conducea un ansamblu de vehicule cu 81 km/h, depășind cu mult viteza legală, și avea, de asemenea, permisul de conducere suspendat. Polițiștii din Târgu Frumos au oprit pe 4 august un [...]