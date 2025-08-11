Pană totală de electricitate în Irak din cauza temperaturilor record şi al creşterii consumului
Digi24.ro, 11 august 2025 21:00
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală” provocată de „o creştere record a temperaturilor”, precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul pentru Electricitate, potrivit AFP.
• • •
Acum 10 minute
21:10
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene în cadrul negocierilor cu Putin. Ce are de gând să-i spună liderului rus # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în cadrul întâlnirii de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, programată să aibă loc vineri în Alaska. „Rusia a ocupat o mare parte din Ucraina. Au ocupat teritoriul cel mai valoros. Vom încerca să recuperăm o parte din acest teritoriu pentru Ucraina”, a declarat el într-o conferință de presă, informează BBC.
Acum 30 minute
21:00
Pompierii români aflați în misiune în Grecia, chemați să stingă un incendiu de vegetație în Anatoliki Attiki # Digi24.ro
Pompierii români aflați în Grecia pentru a sprijini autoritățile locale în lupta cu incendiile de vegetație au fost solicitați, luni seară, să intervină la un foc izbucnit în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki. Echipajele, aflate sub coordonarea pompierilor eleni, acționează pentru limitarea flăcărilor, protejarea locuințelor și evacuarea persoanelor aflate în pericol.
21:00
Victimă a violenței domestice: „Nu mai tac, pentru că dacă eu tac, alte femei vor trece prin același lucru, sau mai grav” # Digi24.ro
Violența domestică este, pentru mii de femei din România, o realitate trăită zi de zi, o realitate care poate transforma frica în tragedie. După cazul Teodorei, tânăra ucisă de fostul partener într-un cartier privat din Ilfov, mai multe victime ale violenței domestice au găsit curajul să vorbească. Au decis să își spună povestea pentru ca oricine recunoaște în cuvintele lor semnele unei relații abuzive să știe că există ajutor. Sunt femei care au decis să nu mai accepte frica, controlul și izolarea. Femei care speră ca vocea lor să fie auzită și să salveze alte vieți. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.
21:00
Pană totală de electricitate în Irak din cauza temperaturilor record şi al creşterii consumului # Digi24.ro
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală" provocată de „o creştere record a temperaturilor", precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul pentru Electricitate, potrivit AFP.
Acum o oră
20:30
Macron avertizează asupra unui „dezastru anunțat" în Fâșia Gaza și cere o misiune coordonată de ONU # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a reiterat luni propunerea pentru o "misiune de stabilizare sub mandat ONU" pentru securizarea Fâşiei Gaza, denunţând "un dezastru anunţat" şi "înaintarea spre un război permanent", după anunţul planului guvernului israelian de preluare a controlului asupra oraşului Gaza, relatează AFP şi dpa.
Acum 2 ore
20:10
Secretariatul General al Guvernului caută expert independent pentru a ajuta la alegerea conducerii AMEPIP # Digi24.ro
Secretariatul General al Guvernului caută un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, pentru a ajuta la alegerea conducerii Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice. Procedura a fost reluată, după ce la prima licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, care nu a întrunit condițiile. Valoarea contractului este estimată la 100.000 de lei.
20:00
Sute de persoane au fost evacuate în nord-vestul Turciei din cauza incendiilor de vegetaţie și peste 700 de pompieri luptă cu flăcările # Digi24.ro
Pompierii din Turcia se luptă cu mai multe incendii de vegetaţie izbucnite în centrul provinciei Canakkale (nord-vest) şi alimentate de vânturile puternice; sute de rezidenţi au fost evacuaţi ca măsură de precauţie, au precizat luni autorităţile locale şi mass-media, potrivit Reuters.
20:00
Un bărbat a stat timp de doi ani cu cadavrul fostei sale partenere în sufragerie, acoperit cu o pătură # Digi24.ro
Un bărbat din Marea Britanie care și-a găsit fosta parteneră moartă pe canapeaua din sufrageria sa a lăsat-o acolo, acoperită cu o pătură, timp de cel puțin doi ani, relatează The Independent.
20:00
Oligarhul fugar Ilan Șor promite 3.000 de dolari pe lună protestatarilor antiguvernamentali din Moldova. Reacția Poliției # Digi24.ro
Oligarhul fugar, condamnat pentru fraudă bancară, pro-rusul Ilan Şor, a anunțat din Rusia că va oferi „salarii de 3.000 de dolari pe lună” cetăţenilor din Republica Moldova pentru a se alătura protestelor anti-guvernamentale, în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău. Scopul este acela de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare din luna septembrie, relatează Reuters și Newsmaker.md.
19:30
Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska # Digi24.ro
Liderii europeni vor organiza miercuri o videoconferință înaintea unei discuții cu președintele american Donald Trump pentru a coordona negocierile cu președintele rus Vladimir Putin în vederea încheierii războiului din Ucraina, a declarat luni un purtător de cuvânt al guvernului german. Videoconferința are loc înaintea întâlnirii programate între Trump și Putin în Alaska, vineri. Trump a declarat că părțile implicate în război sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate, scrie TVPWorld.
Acum 4 ore
19:00
Ucraina primește 1,6 miliarde de euro din profiturile UE obținute din active rusești înghețate # Digi24.ro
Uniunea Europeană a primit o a treia tranșă de 1,6 miliarde de euro din profiturile excepționale generate de activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei și va aloca 95% din această sumă, peste 1,5 miliarde de euro, pentru rambursarea împrumuturilor Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.
19:00
Semnalul GPS din țările baltice este perturbat, iar bruiajul vine de la o bază militară secretă rusă. Și România semnalează probleme # Digi24.ro
Portalul estonian Delfi relatează că o instalație militară rusească secretă din regiunea Kaliningrad, situată la est de granița cu Polonia, se află în spatele interferențelor semnalului GPS deasupra statelor baltice și a Golfului Finlandei. Baza, situată în orașul Pionersk, face parte din rețeaua rusă de război electronic Tobol, scrie TVPWorld.
18:50
Președintele american Donald Trump a spus luni într-o conferință de presă că va merge vineri în Rusia pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Summit-ul celor doi lideri este însă programat în Alaska, teritoriu american.
18:50
Ucraina primește 1,7 miliarde de dolari din profiturile UE obținute din active rusești înghețate # Digi24.ro
Uniunea Europeană a primit o a treia tranșă de 1,6 miliarde de euro din profiturile excepționale generate de activele înghețate ale băncii centrale a Rusiei și va aloca 95% din această sumă, peste 1,5 miliarde de euro, pentru rambursarea împrumuturilor Ucrainei, potrivit Kyiv Independent.
18:20
Președintele american Donald Trump a anunțat luni că plasează poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională în capitala SUA. El susține că această decizie are ca scop restabilirea ordinii în metropolă, potrivit BBC.
18:20
Robert Cazanciuc, despre candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD: „Cred că este ştirea verii” # Digi24.ro
Senatorul PSD Robert Cazanciuc își declară sprijinul pentru candidatura lui Titus Corlățean la președinția partidului, afirmând că acesta este „un social-democrat autentic” și că viitorul congres reprezintă „ultima șansă” a formațiunii de a recâștiga încrederea publică.
18:10
Hidroelectrica avertizează asupra unui deepfake cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Digi24.ro
Compania Hidroelectrica avertizează că în mediul online au apărut imagini contrafăcute de tip deepfake cu CEO-ul companiei, care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii.
17:50
Ucraina a atacat masiv cu drone mai multe regiuni din Rusia. Cel puțin trei oameni au fost uciși # Digi24.ro
Trei oameni au fost ucişi în atacuri cu drone ucrainene în cursul nopţii în regiunile Tula şi Nijni Novgorod, atacuri care au vizat şi Moscova, au anunţat luni un oficial regional rus şi Ministerul Apărării, potrivit Reuters. La rândul său, primarul Moscovei a anunţat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în drum spre capitală.
17:50
Propaganda de stat rusă a crescut brusc gradul de retorică belicoasă împotriva Azerbaidjanului, pe fondul informațiilor conform cărora Baku ar putea ridica moratoriul asupra livrărilor de arme către Ucraina.
17:40
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia # Digi24.ro
Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat Telegram Messenger Inc. cu 3,5 milioane de ruble în cadrul unui caz administrativ pentru că nu a furnizat informații interzise în Rusia.
17:40
Netanyahu șochează: „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază” # Digi24.ro
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins acuzația că Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, afirmând, pentru reporterii israelieni, ce ar fi însemnat asta în accepțiunea sa. „Dacă am fi vrut să comitem genocid, ne-ar fi luat exact o după-amiază”, a spus premierul israelian, potrivit The Times of Israel.
17:40
Cu tancul împotriva motocicliștilor: Cum au prins ucrainenii în ambuscadă un grup de asalt al rușilor # Digi24.ro
Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale imagini ale unei ambuscade organizate împotriva unui grup de motocicliști ai armatei ruse. Militarii ruși, care participau la un asalt pe motociclete, au fost atacați cu foc direct de către un tanc ucrainean.
17:30
Caniculă record în sudul Europei: Un „cocktail Molotov” climatic alimentează incendii uriașe în zona mediteraneană # Digi24.ro
Un val de căldură record în sudul Europei, cu temperaturi ce depășesc 42 de grade Celsius, provoacă incendii devastatoare în zona Mediteranei. Oamenii de știință avertizează asupra unui „cocktail Molotov” de condiții climatice - căldură extremă, secetă și vânturi puternice - care alimentează focarele din Franța, Spania și Italia, în timp ce mii de oameni sunt evacuați.
17:30
Gabriela Firea ar putea candida din nou la Primăria Capitalei: „Discutăm”. Ce spune Sorin Grindeanu # Digi24.ro
Președinta PSD București Gabriela Firea nu exclude o nouă candidatură pentru Primăria Capitalei, funcție rămasă vacantă după ce Nicușor Dan, cel care a bătut-o la ultimele două runde de alegeri, a ajuns președintele României. Firea a spus că subiectul urmează să fie discutat în următoarea ședință a partidului.
17:30
O ucraineancă a fost pusă sub acuzare în Polonia pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă # Digi24.ro
Procurorii polonezi au pus sub acuzare o cetăţeană ucraineană pentru implicarea în trimiterea unui colet cu bombă printr-o companie de curierat, a anunţat luni Agenţia Poloneză de Securitate Internă (ABW), informează Reuters.
Acum 6 ore
17:10
Regia Națională a Pădurilor Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de 5 luni, potrivit al instituției. Candidaturile se pot depune până în 18 august.
17:00
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții. Șeful CJ: „Este inacceptabil” # Digi24.ro
Managerii de spitale de stat din Vâlcea implicați într-un spital privat s-au suspendat din funcții, după dezvăluirile Digi24.ro și Pacient în România. Aceștia sunt acuzați că au creat, prin intermediul rudelor, o rețea privată care atrage personal din sistemul public. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a calificat situația drept „inacceptabilă” și a dispus o anchetă internă.
17:00
Vlad Craioveanu: Ura nu e opinie, nu e pasiune, nu e forță, e o otravă lentă care-ți roade inima, nervii, somnul și, mai ales, sufletul # Digi24.ro
Vlad Craioveanu: Ura nu e opinie, nu e pasiune, nu e forță, e o otravă lentă care-ți roade inima, nervii, somnul și, mai ales, sufletul
16:50
De frica dronelor ucrainene, Duma din Moscova obligă toți rușii să-și înregistreze aparatele de zbor. Taxa pe care o vor plăti # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificarea legislaţiei pentru a crea o bază de date cu scopul de a identifica şi localiza toate dronele prezente pe teritoriul ţării, a informat luni publicaţia Vedomosti.
16:40
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin” # Digi24.ro
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu se poate încheia decât prin exercitarea unei presiuni constante asupra lui Vladimir Putin, au declarat liderii a opt țări nordice și baltice într-un mesaj adresat lui Donald Trump. Declarația celor opt țări nordice și baltice, aliați ai Kievului, a salutat inițiativele președintelui american de a pune capăt războiului înaintea summitului cu Putin de vineri din Alaska și a afirmat că vor continua să impună măsuri restrictive împotriva Rusiei, sprijinind în același timp Ucraina, relatează Newsweek.
16:30
Avertismentul lui Volodimir Zelenski privind întâlnirea dintre Trump și Putin: „Rusia refuză să oprească uciderile” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului.
16:30
Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude. Filmul va include o închisoare CIA și legenda monstrului # Digi24.ro
Regizorul Radu Jude, care şi-a prezintă duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic - Frankenstein. Starul din universul Marvel Sebastian Stan („The Apprentice”, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”) este pregătit să joace, scrie The Hollywood Reporter.
16:20
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare # Digi24.ro
Un băieţel de 4 ani, fiul unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia, a murit luni într-un spital din Roma din cauza unui şoc termic suferit miercurea trecută în Sardinia, informează ANSA.
16:10
Şoigu acuză Republica Moldova că va încerca să falsifice votul de la parlamentare în diaspora. MAE: O nouă ingerinţă inacceptabilă # Digi24.ro
Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenţia rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situaţia din ţară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie şi acuză Chişinăul că ar intenţiona, „la fel ca şi în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”. În replică, Ministerul de Externe de la Chişinău spune că astfel de afirmaţii reprezintă o nouă ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării şi fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influenţeze procesele electorale şi să denigreze comunităţile de moldoveni din afara ţării”, transmite News.ro.
15:50
Băncile din Grecia renunţă la comisioanele pentru retragerile de numerar de la ATM-uri pentru deținătorii eleni de carduri # Digi24.ro
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetăţenilor greci comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor bancare digitale, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini, preluate de Agerpres.
15:50
Acuzații fără precedent din partea unui ministru din Europa față de guvernul Netanyahu: „Și-a pierdut raţiunea” # Digi24.ro
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că guvernul israelian "şi-a pierdut raţiunea şi umanitatea" în ceea ce priveşte situaţia din Fâşia Gaza şi a menţionat posibilitatea impunerii unor sancţiuni, într-un interviu publicat luni în cotidianul La Stampa.
15:50
Titus Corlățean vrea sa preia șefia PSD: Candidez într-un moment deloc simplu pentru partid, dar e o bătălie politică internă necesară # Digi24.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că a decis să candideze la șefia PSD, unde îl va avea drept adversar pe Sorin Grindeanu, „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri că, într-o astfel de colaborare politică, „elementul important este respectul reciproc, iar acesta trebuie să se manifeste în primul rând față de PSD - care este totuși partidul numărul unu în Parlament - dar care a părut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi”.
15:40
Marco Rubio a găsit vinovatul pentru eșecul negocierilor dintre Israel și Hamas. Cu ce a greșit Emmanuel Macron # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio îl acuză pe Emmanuel Macron că a subminat negocierile dintre Israel şi Hamas, susţinând că anunţul privind recunoaşterea statului palestinian a „recompensat” gruparea teroristă, oferindu-i ocazia să „clameze victoria”.
15:30
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni din cauza "prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania de electricitate EDF.
Acum 8 ore
15:10
Contrabandă depistată pe o navă internațională la Tulcea. Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool # Digi24.ro
Peste 14.800 de țigarete și 200 de litri de alcool au fost descoperite și confiscate de autorități pe o navă internațională sub pavilion Saint Kitts and Nevis, care naviga din portul Reni, Ucraina, către Italia, pe Brațul Tulcea. Bunurile, ascunse și nedeclarate, au fost găsite în urma unui control comun efectuat de inspectori vamali, polițiști de frontieră, lucrători ai Căpităniei Tulcea și reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
15:10
Sute de blocuri din București vor rămâne fără apă caldă: sunt anunțate lucrări la sistemul de termoficare. Care sunt zonele afectate # Digi24.ro
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) anunţă, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, astfel că sute de blocuri, cele mai multe din Sectorul 2, rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică Bucureşti Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienţii vor fi preluaţi şi alimentaţi cu agent termic pentru apă caldă de CTE Progresul.
15:10
Ce spune președintele PSD despre eliminarea pensiilor speciale. Grindeanu nu exclude adoptarea proiectului prin asumarea răspunderii # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni, că specialiştii partidului şi ministrul Justiţiei „îşi dau tot concursul pentru a putea fi adoptat cât mai repede” proiectul de eliminare a pensiilor speciale. Grindeanu crede că documentul ar putea fi adoptat şi prin asumarea răspunderii.
15:00
Nuclearelectrica anunță etapele pentru Faza 2 a proiectului reactoarelor modulare mici de la Doicești # Digi24.ro
Proiectul reactoarelor modulare mici care vor fi amplasate pentru generarea de energie nucleară la Doicești se derulează în conformitate cu aprobările corporative și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, arată o informare transmisă, luni, pe BVB de Nuclearelectrica (SNN). Pe 19 iulie, printr-o hotărâre AGEA, a fost aprobată mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., în vederea participării și exprimării unui vot favorabil privind aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore și a Contractului FEED Faza 2 Onshore. Ordinul de începere a lucrărilor aferente contractului FEED Faza 2 a fost emis pe 26.09.2024, durata activităților asociate acestuia fiind estimată la 15 luni.
15:00
Ministerul Finanţelor se împrumută din nou de la bănci. Care este suma luată în august de instituția statului # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 866,5 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), citate de Agerpres.
14:50
Sorin Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: „Un camarad vechi. E foarte bine că există concurenţă” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este benefică concurenţa în cadrul formaţiunii, comentând anunţul senatorului Titus Corlăţean privind intenţia de a candida pentru funcţia de preşedinte al partidului. Grindeanu consideră însă că lupta internă nu trebuie să ducă la „slăbirea” PSD.
14:40
Liu Jianchao, diplomat chinez considerat viitorul ministru de externe, a fost reținut de autorități la sfârștul lui iulie # Digi24.ro
Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt, considerat un potențial viitor ministru de externe al Beijingului, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat, potrivit Wall Street Journal (WSJ).
14:40
Un senator care ar fi putut candida la alegerile prezidențiale din 2026 din Columbia a murit după ce a fost împușcat în cap # Digi24.ro
Senatorul Miguel Uribe, posibil candidat la președinția Columbiei, împușcat în cap în timpul unui eveniment de campanie, a decedat la spital, a anunțat luni familia sa, conform agenției Reuters.
14:30
Zeci de unități închise pe litoral în urma controalelor ANSVSA. Amenzi de peste 3,3 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii ANSVSA au efectuat controale în 1.557 de unități de alimentație publică și comerț de pe litoral, aplicând 310 sancțiuni în valoare totală de 3.364.200 de lei. În urma verificărilor, activitatea a fost suspendată temporar în 16 unități și interzisă în alte 19, iar peste 1,6 tone de produse alimentare neconforme au fost retrase de la comercializare.
14:20
Gino Iorgulescu îi răspunde lui Dan Şucu: „Înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului” # Digi24.ro
Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a transmis un comunicat în care răspunde acuzaţiilor acţionarului majoritar al FC Rapid, Dan Şucu. Iorgulescu spune că, prin modificarea dispoziţiilor ROAF referitoare la posibilitatea completării listei de 25 de jucători după începerea campionatului, s-a corectat o problemă juridică existentă de mai mult timp.
14:20
Mihai Fifor, după ședința PSD: Dacă guvernarea se transformă în scandal, nu avem ce căuta în acest guvern. Mesaj dur pentru USR # Digi24.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern. Ideea este împărtăţită de mulţi dintre social-democraţi, care s-au reunit în şedinţă pentru a decide paşii de urmat.
