Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska

15:50

Senatorul Titus Corlățean a anunțat, în direct la Digi24, că a decis să candideze la șefia PSD, unde îl va avea drept adversar pe Sorin Grindeanu, „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”. Despre tensiunile din Coaliție, politicianul a subliniat că a subliniat în repetate rânduri că, într-o astfel de colaborare politică, „elementul important este respectul reciproc, iar acesta trebuie să se manifeste în primul rând față de PSD - care este totuși partidul numărul unu în Parlament - dar care a părut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi”.