Asfaltări de drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei

11:50

Cătălin Nechifor apreciază gesturile de solidaritate față de oamenii din zonele sinistrate din județul Suceava făcute de mai multe consilii județene din România. Domnul Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, iar într-o intervenție telefonică la Radio Top acesta a amintit de solidaritatea manifestată de suceveni față de gălățeni în timpul […] Articolul Cătălin Nechifor, despre ajutoarele primite de Suceava de la alte județe: E o formă de solidaritate care arată bine și care ne mai poate da cumva o șansă să arătăm că națiunea asta nu e chiar atît de dezbinată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.