Asfaltări de drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei
Radio Top Suceava, 11 august 2025 21:00
Două drumuri județene au fost modernizate în ultima perioadă. Pe DJ 178F a fost asfaltat un tronson de aproximativ 3 kilometri, pe raza comunei Voitinel. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ”drumul nu mai fusese asfaltat din 2014 și prezenta numeroase degradări. Cel de-al doilea tronson este pe DJ 174F, în intravilanul localității Șaru […] Articolul Asfaltări de drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
21:00
Două drumuri județene au fost modernizate în ultima perioadă. Pe DJ 178F a fost asfaltat un tronson de aproximativ 3 kilometri, pe raza comunei Voitinel. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, ”drumul nu mai fusese asfaltat din 2014 și prezenta numeroase degradări. Cel de-al doilea tronson este pe DJ 174F, în intravilanul localității Șaru […] Articolul Asfaltări de drumuri județene, la Voitinel și Șaru Dornei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
19:10
La Broșteni se lucrează la rețelele de electricitate și la drumurile județene. Marți, Gheorghe Șoldan se va întîlni cu oamenii de afaceri din zona afectată de inundații # Radio Top Suceava
Sistemele de alimentare cu apă au fost repuse în funcțiune și se lucrează în paralel la refacerea rețelei de energie electrică din Broșteni. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”La Neagra Broșteni, am început reconstrucția liniei de medie și joasă tensiune: s-au turnat peste 100 de fundații pentru stâlpii de medie tensiune care au fost […] Articolul La Broșteni se lucrează la rețelele de electricitate și la drumurile județene. Marți, Gheorghe Șoldan se va întîlni cu oamenii de afaceri din zona afectată de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
16:20
AMESTEC Fest, un festival de muzică și cultură alternativă, la Deluț – Fundu Moldovei, între 22 și 24 agust # Radio Top Suceava
Între 22 și 24 august, la Fundu Moldovei vor concerta, printre alții, NOUĂ UNȘPE, E-AN-NA, ALEX SUPER BEATS, ODYSSEY și DIANA CĂLDĂRARU. În cadrul Festiavlului ”Amestec”, ”pe lângă unii dintre cei mai apreciați artiști din țară, cele trei zile de festival aduc și experiențe inedite: plimbări cu balonul cu aer cald, fussball uman, ateliere de […] Articolul AMESTEC Fest, un festival de muzică și cultură alternativă, la Deluț – Fundu Moldovei, între 22 și 24 agust apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
13:40
La împlinirea vîrstei de 100 de ani, Gheorghe Romaș, din Adîncata, a fost sărbătorit de copii, de nepoți și de reprezentanți ai autorităților locale. Primarul Viorel Cucu l-a vizitat acasă pe sărbătorit și i-a oferit un buchet de flori, un tort și o ”diplomă aniversară” ”în semn de aleasă prețuire și recunoștință pentru viața trăită […] Articolul Gheorghe Romaș, din Adîncata, sărbătorit la vîrsta de 100 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
71 de candidați au absentat, astăzi, la prima probă a celei de-a doua sesiuni a Bacalaureatului, cea la Limba și literatura română. Au fost înscriși 428 candidați și au fost prezenți 357. Urmează pe 12 august proba obligatorie a profilului, pe 13 august proba la alegere a profilului și specializării, și pe 14 august examenul […] Articolul Peste 70 de candidați au lipsit la prima probă a Bacalaureatului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 12 ore
11:40
”Căsuța Poveștilor”, pentru copiii din Broșteni. Alin Găleată: E un lucru binevenit, mai ales că în curțile în care se jucau nu mai e nimic. Poate unii dintre ei nici nu mai au case # Radio Top Suceava
Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, spune că vin copiii la ”Căsuța Poveștilor”. Primăria Orașului Broșteni, în colaborare cu ISU Suceava și cu implicarea asistenților sociali, a deschis, sîmbătă, ”Căsuța Poveștilor”, un spațiu special dedicat copiilor din localitate, în principal copiilor afectați de inundații. ”Căsuța Poveștilor” este […] Articolul ”Căsuța Poveștilor”, pentru copiii din Broșteni. Alin Găleată: E un lucru binevenit, mai ales că în curțile în care se jucau nu mai e nimic. Poate unii dintre ei nici nu mai au case apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Începînd din 14 septembrie, fotbal feminin pe stadionul ”Areni”. ”Selecția pentru formarea lotului este deschisă studentelor, elevelor și tuturor celor care doresc să practice fotbalul de performanță” # Radio Top Suceava
Clubul Sportiv Universitar Suceava și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță înființarea secției de fotbal. Este vorba despre o echipă de senioare, care a fost admisă săptămîna trecută în Liga a III-a, și una de junioare, care va juca în Campionatul Național U17. Fotbalul completează structura Clubului Sportiv Universitar Suceava, care pînă acum cuprindea […] Articolul Începînd din 14 septembrie, fotbal feminin pe stadionul ”Areni”. ”Selecția pentru formarea lotului este deschisă studentelor, elevelor și tuturor celor care doresc să practice fotbalul de performanță” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Primarul Alexandru Hurjui: ”Copilașii noștri de aici, de la Broșteni, resursa cea mai importantă pe care o avem noi, vor putea să înceapă cursurile aproape normal în septembrie, pe 8” # Radio Top Suceava
Școlile și bisericile din orașul Broșteni nu au fost afectate de inundațiile puternice din noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat dacă școlile din Broșteni vor fi pregătite să-i primească pe copii la debutul noului an de învățămînt, primarul Alexandru Hurjui a declarat: ”Așa cum am mai spus-o, Dumnezeu […] Articolul Primarul Alexandru Hurjui: ”Copilașii noștri de aici, de la Broșteni, resursa cea mai importantă pe care o avem noi, vor putea să înceapă cursurile aproape normal în septembrie, pe 8” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Zeci de kilometri parcurși de salvatori cu autospeciale și pe jos, pentru a transporta provizii la ciobanii blocați pe un versant din Dîrmoxa # Radio Top Suceava
După inundațiile violente din noaptea de 27 spre 28 iulie, pompierii, jandarmii și salvamontiștii au parcurs zeci de kilometri cu autospeciale, vehicule utilitare și pe jos, transportînd provizii urgente pînă la stîna ciobanilor blocați pe un versant din Dîrmoxa. În urma unei solicitări urgente, autoritățile au organizat un convoi umanitar pentru a transporta produse alimentare […] Articolul Zeci de kilometri parcurși de salvatori cu autospeciale și pe jos, pentru a transporta provizii la ciobanii blocați pe un versant din Dîrmoxa apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Broșteni, orașul cu 5.300 de locuitori și chiar cu 2.500 de pompieri, jandarmi, polițiști, voluntari și muncitori într-o singură zi # Radio Top Suceava
Pe lîngă cei 5.300 de locuitori ai orașului Broșteni, în fiecare zi, în așezarea lovită de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie mai sînt cîteva sute sau chiar mii de persoane. Primarul Alexandru Hurjui a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top: ”Populația orașului Broșteni este undeva la 5.300 de locuitori. Avem zilnic […] Articolul Broșteni, orașul cu 5.300 de locuitori și chiar cu 2.500 de pompieri, jandarmi, polițiști, voluntari și muncitori într-o singură zi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Este posibil ca locuințele din Broșteni afectate de inundații să fie gata în aproximativ o lună. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat despre stadiul lucrărilor la case, primarul orașului, Alexandru Hurjui, a declarat: ”Deja se lucrează, cred, la cel puțin cinci case. Urmează ca începînd de astăzi să se înceapă construcția altor locuințe. Constructorii […] Articolul Refacerea locuințelor din Broșteni va dura aproximativ o lună apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, despre solidaritatea manifestată din toate colțurile țării: Cunoscînd spiritul românesc și inima românului eram convins că așa o să se întâmple și că toată lumea o să ne sară în ajutor # Radio Top Suceava
Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, susține că starea de spririt a locuitorilor este destul de bună, după ce așezarea a fost măturată de inundații în noaptea de 27 spre 28 iulie. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Hurjui a spus: ”Starea de spirit, deocamdată, raportat la ceea ce s-a întîmplat și raportat la ceea […] Articolul Primarul Orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, despre solidaritatea manifestată din toate colțurile țării: Cunoscînd spiritul românesc și inima românului eram convins că așa o să se întâmple și că toată lumea o să ne sară în ajutor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
07:20
Municipiul Iași a organizat un concert caritabil pentru zonele sinistrate din județul Suceava. Concertul a fost susținut la Episcopia Romano-Catolică de tenorii ieșeni Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu, care au fost acompaniați de Orchestra Metropolitană Iași, dirijată de Marius Mădălin Munteanu. Concertul caritabil a fost ideea primarului Municipiului Iași, Mihai Chirica, iar la […] Articolul Iașul, alături de Suceava. Nu și Clujul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
19:10
Casele din Broșteni distruse de inundații și-a găsit constructori. Gheorghe Șoldan: Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute # Radio Top Suceava
Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămîni și-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Conform unui comunicat al președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute. De mâine, Broșteniul devine cel mai mare șantier al solidarității din județ. […] Articolul Casele din Broșteni distruse de inundații și-a găsit constructori. Gheorghe Șoldan: Primari și comunitățile lor, companii, ONG-uri, asociații religioase, voluntari, cu toții au sărit să ajute apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Gheorghe Fron, primarul de la Cornu Luncii, distins cu o diplomă de onoare de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Fliliala Bacău # Radio Top Suceava
Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a fost distins cu ”Diploma de Onoare”, ”pentru strădania și generoasa contribuție adusă păstrării memoriei ostașilor care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc”. Diploma i-a fost acordată de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Fliliala Bacău, fiindu-i îmmînată în cadrul Ceremonialului militar de comemorare a eroilor căzuți în […] Articolul Gheorghe Fron, primarul de la Cornu Luncii, distins cu o diplomă de onoare de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Fliliala Bacău apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
10.000 de lei amendă, pentru un tînăr prins la volan fără permis. Mașina nu avea ITP și RCA # Radio Top Suceava
Polițiștii rutieri suceveni au luat măsuri drastice de sancționare în cazul unui tânăr în vîrstă de 20 de ani, din Preutești, care, în dimineața zilei de sîmbătă venea cu mașina spre municipiul Suceava. Oprit pentru control la intrarea în oraș, pe bulevardul Sofia Vicoveanca, tînărul nu avea la el nici un document personal sau pentru […] Articolul 10.000 de lei amendă, pentru un tînăr prins la volan fără permis. Mașina nu avea ITP și RCA apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Primăria și pompierii suceveni au amenajat ”Căsuța Poveștilor”, la Broșteni. Jandarmii i-au oferit unei fetițe în vîrstă de 8 ani haine, rechizite, dulciuri și o uniformă de jandarm # Radio Top Suceava
Primăria Orașului Broșteni, în colaborare cu ISU Suceava și cu implicarea asistenților sociali, a deschis, sîmbătă, la Broșteni, ”Căsuța Poveștilor”, un spațiu special dedicat copiilor din Broșteni, în principal copiilor afectați de inundații. ”Căsuța Poveștilor” este amplasată în zona centrală a orașului Broșteni, în apropiere de sediul Primăriei, iar la realizarea acestui spațiu au contribuit […] Articolul Primăria și pompierii suceveni au amenajat ”Căsuța Poveștilor”, la Broșteni. Jandarmii i-au oferit unei fetițe în vîrstă de 8 ani haine, rechizite, dulciuri și o uniformă de jandarm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Mălini. Fetiță de 8 ani, accidentată mortal de o mașină, după o pătrundere bruscă pe carosabil # Radio Top Suceava
Un dramatic accident rutier a avut loc sîmbătă după-amiază pe drumul județean din Mălini, victimă fiind o fetiță în vîrstă de 8 ani. Conform primelor cercetări ale polițiștilor, un tînăr în vîrstă de 20 ani, din satul Poiana Mărului, comuna Mălini, care conducea autoturismul Renault pe DJ 209B, din direcția Văleni către Mălini, a fost […] Articolul Mălini. Fetiță de 8 ani, accidentată mortal de o mașină, după o pătrundere bruscă pe carosabil apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Festivalul Medieval, 14-17 august. Emil Ursu: Parada va fi ceva mai mare decît anul trecut. Mai numeroasă și, cred eu, mai spectaculoasă. Anul acesta aducem și trăsuri în paradă # Radio Top Suceava
Peste 500 de persoane din Croația, Slovacia, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și, bineînțeles, România vor participa, în perioada 14-17 august, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la o nouă ediție a Festivalului Medieval Suceava. 36 de trupe istorice vor fi prezente și vor fi organizate 220 de spectacole. Despre cel […] Articolul Festivalul Medieval, 14-17 august. Emil Ursu: Parada va fi ceva mai mare decît anul trecut. Mai numeroasă și, cred eu, mai spectaculoasă. Anul acesta aducem și trăsuri în paradă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
BCA, bolțari și ciment, pentru Broșteni. Rețeaua electrică este aproape gata. De săptămîna viitoare se va lucra la infrastructura rutieră (Foto) # Radio Top Suceava
În ultimele zile au sosit la Broșteni transporturi de cherestea, cărămidă, BCA, bolțari și ciment, iar astăzi au ajuns peste 1.000 de metri pătrați de gresie și adeziv. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a mai spus: ”Suntem în plină reconstrucție, iar solidaritatea oamenilor se simte la fiecare pas. Comunitatea se mobilizează tot mai puternic. […] Articolul BCA, bolțari și ciment, pentru Broșteni. Rețeaua electrică este aproape gata. De săptămîna viitoare se va lucra la infrastructura rutieră (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Alte 30 de construcții modulare, la Broșteni. ”Aceste module nu sînt doar construcții temporare, ci soluții rapide care aduc siguranță și un punct de sprijin pentru refacerea vieții de zi cu zi” # Radio Top Suceava
La Broșteni au ajuns încă 30 de construcții modulare. După solicitarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, echipele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale au intervenit din nou în sprijinul comunităților lovite de inundații. Colonelul Craciun Florin, șeful STPS Suceava, a condus direct misiunea pe teren. Conform Prefecturii Suceava, ”în strânsă […] Articolul Alte 30 de construcții modulare, la Broșteni. ”Aceste module nu sînt doar construcții temporare, ci soluții rapide care aduc siguranță și un punct de sprijin pentru refacerea vieții de zi cu zi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Pompierii civili de la Egger Rădăuți, locul III pe țară la concursul destinat serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență # Radio Top Suceava
Echipajul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență Egger România S.A. Rădăuți a obținut locul III la etapa națională a concursurilor profesionale destinate serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență. Competiția a fost organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Drobeta” al județului Mehedinți. ISU ”Bucovina” Suceava informează că la competiție au participat peste 150 […] Articolul Pompierii civili de la Egger Rădăuți, locul III pe țară la concursul destinat serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
CSU Suceava, locul IV din patru echipe, la Memorialul ”Constantin Căpățână” de la Buzău # Radio Top Suceava
CSU Suceava a încheiat Memorialul „Constantin Capățână” pe locul IV, după ce a pierdut finala mică în fața Potaissei Turda cu scorul de 39–42 (18–22). Turneul s-a desfășurat la Buzău, în perioada 8–9 august. Pentru echipa suceveană au evoluat: Șelaru, Sîrghie – S. Makaria, Tîrzioru, Lazurcă, Radu, Grigore, Bologa, Balazs, Ilucă, Șerban, C. Dascălu, Niculaie, […] Articolul CSU Suceava, locul IV din patru echipe, la Memorialul ”Constantin Căpățână” de la Buzău apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Prefectul Andronachi, despre reconstrucția orașului Broșteni: Dacă ”trendul voluntarilor” se va menține, ”nu îi va prinde iarna pe oameni fără un acoperiș deasupra capului” # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, care este prezent în fiecare zi la Broșteni, după inundațiile de la sfîrșitul lunii iulie, a spus la Radio Top că ”moralul oamenilor din zonă este extraordinar de bun”. A precizat acesta: ”Inclusiv eu mă încarc de la oamenii care sînt acolo zi de zi”. Potrivit domnului Andronachi, dacă ”trendul […] Articolul Prefectul Andronachi, despre reconstrucția orașului Broșteni: Dacă ”trendul voluntarilor” se va menține, ”nu îi va prinde iarna pe oameni fără un acoperiș deasupra capului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Palatul Copiilor Suceava, școală de vară cu ateliere de creație plastică, echitație, atelier catehetic și tenis de cîmp # Radio Top Suceava
În perioada 4-8 august 2025, Palatul Copiilor Suceava a organizat a patra ediție a școlii de vară „Just4fun”, reunind activități variate, menite să îmbine învățarea cu distracția. Conform organizatorilor școlii, programul a inclus ateliere de creație plastică, desfășurate la Muzeul Național al Bucovinei, unde copiii au experimentat tehnici artistice precum linogravura, alături de prof. Sorin […] Articolul Palatul Copiilor Suceava, școală de vară cu ateliere de creație plastică, echitație, atelier catehetic și tenis de cîmp apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:10
Municipiul Iași, concert caritabil pentru zonele sinistrate din județul Suceava. Gheorghe Șoldan: ”Solidaritatea oamenilor e mai puternică decît orice calamitate. Mulțumim, Iași!” (Foto) # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat, aseară, la Iași, la un concert caritabil organizat pentru sprijinirea comunităților din Suceava afectate de inundații. Într-un comunicat al domnului Șoldan se arată: ”Le mulțumesc ieșenilor, domnului primar Mihai Chirica, Episcopiei Romano-Catolice, artiștilor și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui eveniment deosebit de frumos și […] Articolul Municipiul Iași, concert caritabil pentru zonele sinistrate din județul Suceava. Gheorghe Șoldan: ”Solidaritatea oamenilor e mai puternică decît orice calamitate. Mulțumim, Iași!” (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 august 2025
16:50
Soția atașatului militar de la Ambasada SUA în România, la Broșteni. În zona lovită de inundații a ajuns și Wajiha Haris, fondatoarea Fundației Scheherazade (Foto) # Radio Top Suceava
La Broșteni au ajuns, astăzi, și Debbie Kammerer, soția atașatului militar de la Ambasada SUA în România, col. Robert Kammerer, precum și cu Wajiha Haris, fondatoarea Fundației Scheherazade, una dintre cele mai active organizații umanitare din România. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis: ”Împreună cu prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, le-am prezentat situația […] Articolul Soția atașatului militar de la Ambasada SUA în România, la Broșteni. În zona lovită de inundații a ajuns și Wajiha Haris, fondatoarea Fundației Scheherazade (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
700.000 de lei de la Primăria Sector 2 București și CJ Vaslui, pentru zonele sinistrate din Suceava # Radio Top Suceava
Primarul Sectorului 2 din București, Rareș Hopincă, și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, au anunțat sprijin financiar pentru zonele din județul Suceava lovite de inundații. Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Primăria Sectorului 2 ne va sprijini cu 500.000 de lei, iar Consiliul Județean Vaslui cu 200.000 de lei. Sunt profund recunoscător tuturor […] Articolul 700.000 de lei de la Primăria Sector 2 București și CJ Vaslui, pentru zonele sinistrate din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Sute de voluntari din județul Suceava, dar și din Bistrița-Năsăud și Timișoara ajută Broșteniul devastat de furtuni. Arhiepiscopia, diferite asociații și persoane fizice le asigură mîncarea. Sînt cazați la pensiuni sau în sălile Liceului Tehnologic Broșteni. Traian Andronachi: Românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz # Radio Top Suceava
”Românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz”, a spus prefectul de Suceava, Traian Andronachi, făcînd referire la sutele de voluntari din județ și din țară veniți să ajute Broșteniul. La Prefectura județului Suceava, de o săptămînă, ”în instituție mai sînt patru oameni, toți ceilalți sînt pe teren”, ajutînd la […] Articolul Sute de voluntari din județul Suceava, dar și din Bistrița-Năsăud și Timișoara ajută Broșteniul devastat de furtuni. Arhiepiscopia, diferite asociații și persoane fizice le asigură mîncarea. Sînt cazați la pensiuni sau în sălile Liceului Tehnologic Broșteni. Traian Andronachi: Românii sînt oameni cu suflet mare, care s-au unit în fața unui necaz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
O tînără din Suceava a plătit un telefon mobil, iar cînd a ridicat coletul a constatat că era doar carcasa acestuia # Radio Top Suceava
O tînără în vârstă de 20 de ani, din municipiul Suceava, care a comandat un produs online a fost păcălită. Din cercetări a rezultat că pe 1 august tînăra a văzut un anunț pe o platformă consacrată privind vînzarea unui iPhone 15 cu suma de 2.500 lei. După o scurtă negociere prin mesaje tînăra a […] Articolul O tînără din Suceava a plătit un telefon mobil, iar cînd a ridicat coletul a constatat că era doar carcasa acestuia apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Inundații Broșteni. 112 nu a funcționat mai multe ore în ziua furtunilor. Solicitarea prefectului Andronachi de a se îmbunătăți semnalul rețelelor de telefonie ”a ajuns pentru discuții pe masa Guvernului” # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a avut discuții cu șeful DSU, Raed Arafat, pe marginea solicitării pe care a făcut-o în ceea ce privește lipsa semnalului la telefon în mai multe zone din județ. A precizat domnul Andronachi: ” Toată lumea își dorește ca […] Articolul Inundații Broșteni. 112 nu a funcționat mai multe ore în ziua furtunilor. Solicitarea prefectului Andronachi de a se îmbunătăți semnalul rețelelor de telefonie ”a ajuns pentru discuții pe masa Guvernului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Vineri, 8 august, primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu, și o echipă a Primăriei s-au deplasat la Broșteni pentru a livra donațiile colectate la nivelul localității. Donațiile au fost făcute de un număr de aproximativ 50 de familii. A declarat domnul Cucu: ”Situația familiilor din zonă este una critică, neavînd apă potabilă sau alte utilități, multe dintre […] Articolul Donații de la 50 de familii din Adîncata, pentru Broșteni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Prefectul Traian Andronachi, după vizita la ciobanii blocați în vîrf de munte: Părea dintr-un scenariu de film. Ne povesteau – cînd deschideau ușa la colibă era totul numai o apă # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a declarat la Radio Top că a fost foarte impresionat de ceea ce a văzut și de ceea ce au povestit ciobanii blocați în vîrf de munte în urma ploilor abundente de la sfîrșitul lunii iulie. A spus acesta: ”Părea dintr-un scenariu de film”. Joi,7 august, un elicopter SMURD Black […] Articolul Prefectul Traian Andronachi, după vizita la ciobanii blocați în vîrf de munte: Părea dintr-un scenariu de film. Ne povesteau – cînd deschideau ușa la colibă era totul numai o apă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Donație de 25.000 de euro din partea regiunii partenere Schwaben-Germania, pentru comuna Ostra, afectată de inundații # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis presei scrisoarea primită de la președintele regiunii germane Schwaben, Marin Sailer, care anunță acordarea unui sprijin financiar pentru comuna Ostra. Suceava și Schwaben sînt regiuni partenere. Iată textul scrisorii: ”Stimate domnule președinte Gheorghe Şoldan, Urmărim cu mare interes evenimentele teribile care au avut loc după inundațiile din […] Articolul Donație de 25.000 de euro din partea regiunii partenere Schwaben-Germania, pentru comuna Ostra, afectată de inundații apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Prefectul Sucevei, Traian Andronachi, despre depăgubirile acordate în cazul inundațiilor: Cei care au beneficiat de asigurarea obligatorie au fost despăgubiți integral. Peste 60% din asigurările facultative erau finalizate și oamenii aveau banii în cont # Radio Top Suceava
Guvernul României începe să facă plățile pentru sucevenii ale căror case au fost avariate sau distruse total de inundații. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, prefectul județului, Traian Andronachi, a declarat: ”Astăzi vor pleca către a AJPIS, în vederea demărării plăților, documentele pentru despăgubiri. Adică, din partea Guvernului, în această primă etapă, s-a alocat numa […] Articolul Prefectul Sucevei, Traian Andronachi, despre depăgubirile acordate în cazul inundațiilor: Cei care au beneficiat de asigurarea obligatorie au fost despăgubiți integral. Peste 60% din asigurările facultative erau finalizate și oamenii aveau banii în cont apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Călătorii până la marginile Universului Observabil. Planetariul gonflabil „a aterizat” la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Dincolo de Stația Spațială Internațională, trecând de Calea Lactee, cu viteza capsulei care a dus primii oameni pe Lună – misiunea Apollo 11 – , Planetariul revine în Iulius Mall Suceava. Curioșii de toate vârstele sunt așteptați să descopere Universul într-o călătorie fascinantă, plină de culoare și imagini fabuloase. Până pe 15 august 2025, Iulius […] Articolul Călătorii până la marginile Universului Observabil. Planetariul gonflabil „a aterizat” la Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
În timpul intervențiilor la inundații și la operațiunile de îndepărtare a efectelor furtunilor care au lovit județul Suceava vedete sînt, dacă se poate spune așa, pompierii. Efective importante de pompieri, atît militari, cît și civili, din județul Suceava, dar și din țară, muncesc din greu la Broșteni, și nu doar acolo. Pe rețelele de socializare […] Articolul Jandarmii nu sînt atît de vizibili, dar și ei au pus umărul la treabă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
7 august 2025
19:30
Ploile abundente au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Pentru refacerea acestora este nevoie de peste 5,6 milioane de euro # Radio Top Suceava
Ploile abundente căzute în noaptea de 27 spre 28 iulie au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Conform Prefecturii Suceava au fost afectate 236 de locuințe la Broșteni, 50 la Stulpicani, 20 la Ostra și cîte una la Gura Humorului și Udești. Pe baza Ordinelor prefectului Traian Andronachi au fost constituite 10 comisii interinstituționale pentru […] Articolul Ploile abundente au afectat 308 locuințe din județul Suceava. Pentru refacerea acestora este nevoie de peste 5,6 milioane de euro apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:20
Centralizarea pagubelor produse caselor oamenilor din Broșteni, finalizată. Documentul va fi transmis Guvernului # Radio Top Suceava
Procesul de cuantificare și de centralizare a pagubelor înregistrate la locuințele din orașul Broșteni a fost finalizat și semnat de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, și de primarul localității, Alexandru Hurjui. Prefectura Suceava spune că documentul a fost întocmit pe baza datelor transmise de comisiile de specialitate și urmează a fi înaintat Guvernului României, respectiv premierului […] Articolul Centralizarea pagubelor produse caselor oamenilor din Broșteni, finalizată. Documentul va fi transmis Guvernului apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:10
Un elicopter SMURD, cu alimente și unelte la ciobanii izolați din zonele lovite de inundații. Elicopterul s-a întors cu 300 de kilograme de produse lactate # Radio Top Suceava
În cursul acestei dimineți, elicopterul SMURD Black Hawk, aparținînd Inspectoratului General de Aviație, a desfășurat o misiune de monitorizare și recunoaștere aeriană a zonelor montane inaccesibile pe cale terestră. Prefectura Suceava informează că ”acțiunea a avut loc în regiunea afectată de fenomenele meteo periculoase, inclusiv până la izvoarele afluenților principali ai pârâului Neagra. La această […] Articolul Un elicopter SMURD, cu alimente și unelte la ciobanii izolați din zonele lovite de inundații. Elicopterul s-a întors cu 300 de kilograme de produse lactate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:50
Ajutoare consistente din partea județului Bacău, pentru Broșteni. Prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, este născut la Broșteni (Foto) # Radio Top Suceava
În această după-amiază a ajuns la Broșteni un convoi de cinci tiruri și mai multe camioane cu materiale de construcții și electrocasnice din partea județului Bacău. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat: ”Vreau să le mulțumesc personal europarlamentarului Dragoș Benea și președintei Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, care ne-a sprijinit și financiar cu […] Articolul Ajutoare consistente din partea județului Bacău, pentru Broșteni. Prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, este născut la Broșteni (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
O fată în vârstă de 10 ani, din Putna, a ajuns la Spitalul Municipal Rădăuți cu mai multe leziuni, după ce a fost acroșată de o mașină în zona centrală a comunei. Accidentul s-a produs, ieri, la o trecere de pietoni, iar polițiștii care au făcut ancheta au subliniat că traversarea nu a fost regulamentară. […] Articolul Fată de 10 ani pe trotinetă, acroșată de o mașină în centrul comunei Putna apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Angajații din Învățămînt, ”singura categorie din sistemul bugetar care nu a primit încă voucherele de vacanță” # Radio Top Suceava
Profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că angajații din Învățămînt au rămas ”singura categorie din sistemul bugetar care nu a primit încă acele vouchere de vacanță, așa, de 800 de lei, diminuate, cum au fost făcute”. A adăugat Traian Pădureț: ”Toti bugetarii le-au primit. […] Articolul Angajații din Învățămînt, ”singura categorie din sistemul bugetar care nu a primit încă voucherele de vacanță” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Sindicatele din învățămînt, apel către Nicușor Dan pentru anularea măsurilor luate de ME. Traian Pădureț: Ilie Bolojan nici nu a cerut ministrului Educației astfel de măsuri. Trebuie cel puțin amînate aceste măsuri, dacă nu chiar abrogate, trebuie făcut un studiu de impact # Radio Top Suceava
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie şi Federaţia Naţională au făcut un apel către președintele Nicușor Dan să se implice în stoparea aplicării măsurilor din Legea 141/2025. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, profesorul Traian Pădureț, liderul Suceava, a explicat că sindicatele au făcut […] Articolul Sindicatele din învățămînt, apel către Nicușor Dan pentru anularea măsurilor luate de ME. Traian Pădureț: Ilie Bolojan nici nu a cerut ministrului Educației astfel de măsuri. Trebuie cel puțin amînate aceste măsuri, dacă nu chiar abrogate, trebuie făcut un studiu de impact apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, după protestul din 6 august de la București: Am văzut o radicalizare. În momentul de față nu este suficientă demisia ministrului Educației # Radio Top Suceava
Președintele Suceava, profesorul Traian Pădureț, s-a numărat printre sindicaliștii care au pichetat miercuri, 6 august, sediul Ministerului Educației. Acesta a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că a văzut ”o radicalizare, în sensul că, din discuțiile avuțe între cele trei federații, dar mai ales între cele două reprezentative din învățămîntul […] Articolul Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava, după protestul din 6 august de la București: Am văzut o radicalizare. În momentul de față nu este suficientă demisia ministrului Educației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Echipa de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava va participa la trei turnee de pregătire în această lună. Iată programul echipei antrenate de Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia: 8–9 august: Memorialul „Constantin Capățână” – Buzău Participă: CSU Suceava, HC Buzău, Potaissa Turda, CSM București 15–16 august: Citadela Cup – Sighișoara Participă: CSU Suceava, CSM […] Articolul CSU Suceava, turnee de pregătire la Buzău, Sighișoara și Vaslui apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Cătălin Nechifor, despre Ion Iliescu: Rămîne cu merite, rămîne și cu controverse, rămîne și cu declarații nefericite # Radio Top Suceava
În opinia lui Cătălin Nechifor, Ion Iliescu este parte din istoria noastră și un om care ”rămîne cu merite, rămîne și cu controverse”. Domnul Nechifor a fost europarlamentar, deputat, președinte al PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Cătălin Nechifor a declarat: ”A fost un […] Articolul Cătălin Nechifor, despre Ion Iliescu: Rămîne cu merite, rămîne și cu controverse, rămîne și cu declarații nefericite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Cătălin Nechifor, despre ajutoarele primite de Suceava de la alte județe: E o formă de solidaritate care arată bine și care ne mai poate da cumva o șansă să arătăm că națiunea asta nu e chiar atît de dezbinată # Radio Top Suceava
Cătălin Nechifor apreciază gesturile de solidaritate față de oamenii din zonele sinistrate din județul Suceava făcute de mai multe consilii județene din România. Domnul Nechifor a fost președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012-2016, iar într-o intervenție telefonică la Radio Top acesta a amintit de solidaritatea manifestată de suceveni față de gălățeni în timpul […] Articolul Cătălin Nechifor, despre ajutoarele primite de Suceava de la alte județe: E o formă de solidaritate care arată bine și care ne mai poate da cumva o șansă să arătăm că națiunea asta nu e chiar atît de dezbinată apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
CSM Cetatea Suceava a transferat un fundaș de 1 metru și 92 de la Petrolul Ploiești # Radio Top Suceava
CSM Cetatea 1932 Suceava a transferat definitiv un jucător de la echipa de primă ligă Petrolul Ploiești. Este vorba despre fundașul Juan Andrés Pătrașcu, care are 1,92 înălțime și 21 de ani. Conform clubului de fotbal de liga a III-a, jucătorul cu dublă cetățenie, româno-spaniolă, a fost împrumutat anul trecut la Steagul Roșu Brașov. Articolul CSM Cetatea Suceava a transferat un fundaș de 1 metru și 92 de la Petrolul Ploiești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Întrerupere de apă rece pe 11 august, pentru 10 ore, în cîteva localități sucevene # Radio Top Suceava
Operatorul regional de apă și canalizare ACET aunță că, în vederea executării unor lucrări programate de redimensionare a branşamentului care alimentează localitățile Bulai, Moara Nică și Moara Carp din comuna Moara, se va întrerupe furnizarea apei potabile prin conducta magistrală DN Ø600 mm între Rezervor rupere presiune Corlata şi Rezervoarele din Sf. llie în data […] Articolul Întrerupere de apă rece pe 11 august, pentru 10 ore, în cîteva localități sucevene apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.