Soția atașatului militar de la Ambasada SUA în România, la Broșteni. În zona lovită de inundații a ajuns și Wajiha Haris, fondatoarea Fundației Scheherazade (Foto)

Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în mai puțin de 24 de ore de la apelul său pentru reconstrucția Broșteniului există deja angajamente ferme pentru 19 case care vor fi ridicate de la zero. A mai spus domnul Șoldan: "Reacțiile nu au întârziat să apară și lista celor care vor să se implice crește