Gheorghe Fron, primarul de la Cornu Luncii, distins cu o diplomă de onoare de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Fliliala Bacău

10:00

Asocierea de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a anunțat că plătește primele două daune totale în urma inundațiilor de la Broșteni. Proprietarii au primit în primă fază suma aferentă poliței minime, respectiv cîte 100.000 de lei. Cei de la PAID au ținut să sublinieze că nu a fost nevoie de demersuri complicate, nici de drumuri […] Articolul Despăgubiri de sute de mii de lei, pentru doi proprietari de case din Broșteni, care pe lîngă asigurarea obligatorie au și asigurare facultativă