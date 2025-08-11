Insula Iubirii. Domnul Marian a fost dus la hipnotist de iubita sa, pentru problema lui cu alcoolul! Primele declarații ale concurentului după ce partenera i-a dezvăluit “secretul”

23:00

Tot mai puțini tineri s-au înscris la examenul de Bacalaureat de toamnă, mulți considerând diploma „doar o hârtie” fără impact asupra viitorului profesional. Unii candidați fie au învățat pe ultima sută de metri, fie s-au distrat mai mult decât au studiat, iar alții deja au alternative, cum ar fi munca în străinătate.