Marea Britanie. Poliția a luat decizia de a dezvălui etnia și naționalitatea suspecților în anchetele considerate sensibile, după valurile de proteste din ultima perioadă și după acuzațiile de mușamalizare.
Biziday.ro, 13 august 2025 13:00
Forțele de poliție au fost instruite să facă publice etnia și naționalitatea suspecților, după ce autoritățile au fost acuzate de mușamalizarea unor infracțiuni comise de solicitanții de azil. Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) și Colegiul de Poliție au emis îndrumări către forțele de poliție să ia în considerare dezvăluirea unor detalii suplimentare despre […]
• • •
Acum 5 minute
13:00
Marea Britanie. Poliția a luat decizia de a dezvălui etnia și naționalitatea suspecților în anchetele considerate sensibile, după valurile de proteste din ultima perioadă și după acuzațiile de mușamalizare.
Forțele de poliție au fost instruite să facă publice etnia și naționalitatea suspecților, după ce autoritățile au fost acuzate de mușamalizarea unor infracțiuni comise de solicitanții de azil. Consiliul Național al Șefilor de Poliție (NPCC) și Colegiul de Poliție au emis îndrumări către forțele de poliție să ia în considerare dezvăluirea unor detalii suplimentare despre […]
Acum 2 ore
11:50
Studiu. Asistenții bazați pe inteligență artificială din browserele web colectează și partajează date sensibile ale utilizatorilor, inclusiv informații bancare și date medicale. Unii distribuie aceste informații cu servere terțe, unde sunt folosite pentru afișarea reclamelor țintite. # Biziday.ro
Cercetători britanici și italieni au testat zece dintre cei mai populari asistenți AI folosiți în browsere – inclusiv ChatGPT de la OpenAI, Copilot de la Microsoft și Merlin AI – o extensie pentru browserul Chrome de la Google – pe activități publice, cum ar fi cumpărăturile online, dar și pe site-uri web private, cum ar […]
Acum 4 ore
09:40
Italia. Focar de botulism în Calabria, după ce mai multe persoane au consumat sandvișuri de la o tarabă ambulantă. Două persoane au murit și alte 17, inclusiv copii, sunt spitalizate. Sunt anchetate nouă persoane, printre care cinci medici, pentru posibile greșeli în diagnostic. # Biziday.ro
Potrivit autorităților, victimele au consumat un sandvișuri cu cârnați și frunze de nap cumpărăte de la un food truck din Diamante, o localitate din regiunea Calabria (sudul Italiei), între 3-5 august. La una – două zile după consum, au apărut primele simptome, urmate de internări în spital. Botulismul este o boală rară, dar gravă, care […]
Acum 6 ore
09:00
NY Times: Serviciile secrete americane suspectează Rusia că a penetrat informatic sistemul clasificat al documentelor curților federale, ceea ce îi oferă acces inclusiv la informații secrete din cazurile de securitate națională. Americanii știu sigur că sistemul a fost compromis și încearcă să elimine cât mai repede astfel de documente. # Biziday.ro
Potrivit The New York Times, nu mai este o întrebare dacă un actor statat străin are acces la sistemul electronic care gestionează documentele curților federale cu dacă “este vorba de Rusia sau doar de Rusia”. “Ancheta a descoperit dovezi că Rusia este cel puțin parțial responsabilă pentru un recent atac informatic ce a vizat sistemulelectronic […]
07:50
Administrația Trump temperează așteptările privind întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre președinții Rusiei și SUA, subliniind că va fi mai degrabă “un exercițiu de ascultare” și că nu se așteaptă la un acord decisiv. Subliniază că, pentru încheierea păcii, este necesară și participarea Ucrainei la negocieri, o poziție ce pare acum mai apropiată de cea a liderilor europeni. # Biziday.ro
Într-o declarație oficială, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că “scopul acestei întâlniri este să obținem o mai bună înțelegere a modului în care putem pune capăt acestui război”, dar și că este foarte probabil să urmeze și alte negocieri, având în vedere că summitul de vineri implică doar o parte […]
Acum 24 ore
22:30
Analiză Politico. Oficialii europeni se tem că “momentul unui Euro global”, despre care vorbește Christine Lagarde, ar putea fi spulberat de criptomonedele legate de dolar. Acestea domină, în prezent, piața. # Biziday.ro
Trei oficiali ai Băncii Centrale Europene (BCE) au declarat pentru publicația europeană că ascensiunea monedelor legate de dolar (cunoscute ca stablecoin) amenință încercările Uniunii Europene de a promova o poziție globală pentru moneda europeană și ar putea slăbi controlul instituției asupra economiei. Cei trei au făcut declarațiile în urma unui seminar pe tema criptomonedelor, ale […]
21:30
Volodimir Zelenski spune că Ucraina nu poate ceda teritorii pentru un armistițiu, pe care Rusia să le folosească apoi pentru a pregăti noi atacuri. Adaugă că orice discuție despre teritorii nu poate fi separată de garanțiile de securitate. # Biziday.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate fi de acord cu o eventuală propunere din partea Rusiei de a renunța la o părții din teritoriul țării sale în schimbul unui armistițiu, deoarece Moscova va folosi acest lucru ca pe o rampă de lansare pentru un viitor război. Președintele ucrainean a adăugat că nu crede că […]
20:40
Gaza. Armata Israeliană insistă că unul din cei cinci jurnaliști Al Jazeera uciși duminică era membru Hamas, dar precizează că dovezile în acest sens sunt clasificate. 25 de state solicită Israelului să permită ajutoarele umanitare în Fâșia Gaza, unde “suferința a atins niveluri de neimaginat”. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) insistă că jurnalistul Al Jazeera ucis era de fapt un luptător Hamas, nu ”îngerul despre care vorbesc oamenii”. IDF susține că Al-Sharif, care a fost ucis alături de alți cinci jurnaliști în Gaza duminică, era membru al aripii militare a Hamas și primea bani de la gruparea teroristă. Totuși, singura dovadă pe […]
19:50
Perplexity, un startup de inteligență artificială, vrea să cumpere browserul Chrome de la Google, pentru 34,5 miliarde de dolari – sumă mai mare decât valorează mica companie. Anul trecut, instanța americană a recomandat Google să renunțe la Chrome, după ce a pierdut procesul antitrust. # Biziday.ro
Deși suma oferită de startap-ul AI depășește valoarea Perplexity, compania a transmis că mai mulți investitori au fost de acord să susțină tranzacția. În iulie, Perplexity a fost evaluată la 18 miliarde de dolari, motiv pentru care presa americană cataloghează oferta depusă de companie pentru a cumpăra Chrome de-a dreptul “îndrăzneață”. Nu este pentru prima […]
17:20
Ministrul Sănătății va sesiza Parchetul, în urma controalelor de la Centrul de Arși al Spitalului Floreasca din București, demarate după depistarea unor bacterii periculoase. Spune că “spațiile nu respectă normativul”, iar fosta conducere și DSP au atestat în documente existența unor sisteme speciale de ventilație, care în realitate nu există. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat în această după-amiază că va sesiza Parchetul în legătură cu neregulile constatate după multiplele controale la spitalul Floreasca: “Am constatat că rezultatul este de natură penală şi voi sesiza Parchetul în această situaţie, întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al […]
15:40
Anglia. Creștere alarmantă a numărului de cazuri de furt din farmacii și de agresiuni asupra angajaților, în ultimul an. Nouă din zece farmacii au raportat astfel de incidente, iar multe se plâng de reacția insuficientă a poliției. Hoții preferă în special opioide și alte medicamente care dau dependență. # Biziday.ro
Un sondaj realizat de Asociația britanică a Farmaciștilor (NPA), în care au fost incluse 476 de farmacii din Anglia, arată că 88% dintre acestea experimentează o intensificare a furturilor. De asemenea, 87% au semnalat o creștere a comportamentului agresiv cu personalul, dintre care 22% agresiuni fizice. Aproape trei sferturi dintre farmacii au susținut că răspunsul […]
14:30
Incendii de vegetație de amploare în Spania. Aproape șase mii de persoane au fost evacuate, iar un bărbat a murit în apropiere de Madrid. Presa spaniolă scrie că este vorba de un român, care lucra la o fermă de cai. # Biziday.ro
Fire is approaching Madrid! Spain has convened a special committee meeting over massive wildfires. The fires have reached the outskirts of the capital, with homes burning in the suburb of Tres Cantos. Firefighters have managed to contain the blaze. Yesterday, flames destroyed… pic.twitter.com/jo2ARwE6ci — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025 Aproape 6.000 de persoane au fost […]
14:00
DNSC avertizează asupra intensificării tentativelor de fraudă prin telefon. Atacatorii pretind că sunt angajați la bancă, polițiști sau reprezentanți ai unor instituții și solicită date sensibile sau transferuri bancare. # Biziday.ro
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează că, în ultima perioadă, au crescut semnificativ cazurile de “vishing”, adică tentative de înșelăciune prin apeluri telefonice. Infractorii se dau drept angajați ai băncilor, polițiști sau reprezentanți ai diferitelor instituții oficiale, pentru a stârni un sentiment de teamă în rândul celor apelați, iar apoi le solicită date personale, […]
Ieri
12:30
BNR a revizuit în creștere puternică prognoza de inflație pentru 2025, de la 4,6%, la 8,8%. Guvernatorul Isărescu avertizează că inflația s-ar putea situa la peste 9%, la finele anului, cu un vârf în septembrie. # Biziday.ro
Mugur Isărescu a prezentat ultimele date privind economia României. Guvernatorul BNR a declarat că inflația va fi mai mare decât se estimase anterior, după expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie, care va avea un impact de două puncte procentuale asupra inflației. Un alt factor care afectează inflație, este creșterile de TVA și accize. […]
11:20
Tancurile, blindatele și munițiile se vor ieftini, nu se vor scumpi, în anii următori, anunță compania Rheinmetall, cel mai mare producător european de profil. În ciuda cererii foarte mari de armament, pe fondul amenințării ruse, firmele de profil spun că nu vor profita de situație ci își vor optimiza fluxurile și costurile. # Biziday.ro
Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat pentru FT că prețurile de achiziție ale tancurilor, vehiculelor blindate și pieselor de artilerie (tunuri și muniții) vor scădea în următorii ani, în ciuda unei creșteri foarte mari a cererii venite de la guvernele europene. Cel mai mare producător de armament din Germania a declarat că optimizarea […]
10:50
Corpul de Control al ministrului Proiectelor Europene va verifica modul în care au fost achiziționate microbuzele electrice școlare cu banii din PNRR, în urma unei anchete jurnalistice care arată că ar fi fost cumpărate la suprapreț 1.300 de astfel de vehicule, în loc de 3.200, cât prevedea planul inițial. # Biziday.ro
“Am citit cu profundă indignare informațiile apărute în presă despre posibile prețuri supraevaluate la microbuzele școlare electrice finanțate prin PNRR. Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziții: procedurile, prețurile plătite, criteriile tehnice și modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor […]
10:00
Incendii de vegetație de amploare, înregistrate în șase județe din sudul țării, în ultimele 24 de ore. Au ars peste o mie de hectare, dintre care mai mult de jumătate în șase localități din Mehedinți, aflat sub Cod Roșu de caniculă. Misiunile, îngreunate de vânt și de terenul greu accesibil. # Biziday.ro
IGSU anunță că, până în această dimineață, 16 incendii de amploare au fost înregistrate în 6 județe. Suprafața totală afectată este de 1.075 hectare. Incendiul din localitatea Grădinari, județul Giurgiu, a fost localizat și se intervine în continuare pentru lichidarea acestuia. Focul a cuprins 20 de hectare de vegetație uscată și s-a propagat în curtea […]
09:10
Inflația a sărit cu 2,7% într-o singură lună, în iulie, față de iunie 2025. Deși alimentele nu s-au scumpit semnificativ, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la creșterea facturilor la curent cu o medie de 61%. La 1 august, înainte de creșterea TVA, inflația anuală ajunsese la aproape 8%. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, eliminarea plafonării tarifelor la energie electrică, de la 1 iulie, a dus la o creștere medie a facturilor de +61,5% față de luna iunie 2025 și de +63% față de iulie 2024. Facturile la gaze, unde tarifele rămân plafonate până în martie 2026, au crescut și ele cu +3% luna […]
08:30
Timișoara. Patru persoane au fost rănite, într-un accident între un microbuz și două autoturisme, pe centura municipiului. Circulația este îngreunată. # Biziday.ro
ISU Timiș informează că, la ora 6:10, a fost alertat cu privire la producerea accidentului. Au fost implicate șase persoane, între ele și un minor. Una dintre ele a fost descarcerată și, în total, patru persoane au fost duse la spital cu multiple traumatisme. Infotrafic transmite că se circulă alternativ. La fața locului au intervenit […]
08:10
Război în Ucraina. Penetrare semnificativă a liniilor ucrainene, în Donbas. Este raportată infiltrarea unor grupuri rusești de asalt pe o fâșie lungă de până la 10 km în spatele liniilor ucrainene. ISW consideră că nu este vorba deocamdată de o spargere a frontului, iar comandamentul ucrainean anunță că a trimis forțe suplimentare în zonă. # Biziday.ro
Think tank-ul ucrainean Deep State a raportat pentru prima dată, luni seara, că rușii au folosit grupuri mici de infanterie pentru infiltrarea apărării ucrainene, după o perioadă în care aceasta a fost masiv bombardată. Forțe de asalt, denumite de comandamentul ucrainean grupuri de sabotaj în spatele frontului, au înaintat până la 10 km dincolo de […]
00:00
SUA. Explozii la o oțelărie din Pennsylvania. Cel puțin o persoană a decedat, iar alte zece sunt rănite, în ceea ce pare a fi un incident tehnic. O persoană este dispărută, posibil sub dărâmături. # Biziday.ro
Luni la prânz (seara pe ora României), trei explozii consecutive au fost înregistrate de camerele de supraveghere de la uzina U.S. Steel din Clairton (la sud de Pittsburg, Pennsylvania), ca urmare a unui incident tehnic în interiorul “camerei de inversare”, atașată unui cuptor de cocs. Aparent, prima explozie a declanșat alte două explozii secundare, iar […]
11 august 2025
21:40
Franța. Reactoarele unei centrale nucleare de lângă Calais s-au oprit automat din cauza unei invazii de meduze în Marea Nordului, de unde este pompată apa pentru răcire. Filtrele stațiilor s-au blocat, dar compania care operează centrala spune că nu există niciun pericol de accident nuclear. # Biziday.ro
Trei din cele patru reactoare funcționale ale centralei Gravelines (în nordul Franței, aproape de granița cu Belgia) au intrat în avarie și s-au oprit automat duminică seara, iar al patrulea luni. Operatorul EDF a emis un comunicat în care arată că că incidentul nu reprezintă o amenințare pentru siguranța centralei, a lucrătorilor sau a mediului, […]
20:40
Donald Trump pare confuz, în legătură cu întâlnirea de vineri cu Putin. A declarat (de două ori) că merge în Rusia, deși întâlnirea este în Alaska, stat american. Ulterior, el a spus că este o dovadă de respect că Putin vine în SUA și a criticat poziția lui Volodimir Zelenski, care exclude cedarea unor teritorii ucrainene. # Biziday.ro
Președintele american a declarat de două ori în timpul briefingului de la Washington că “zboară în Rusia” pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Mergem în Rusia. Va fi un eveniment important”, a spus Trump, deși întâlnirea de vineri este în Alaska, stat american, cumpărat de SUA de la Rusia în 1867. Trump: “I’m going […]
19:20
Liderii grupurilor din Parlamentul European reafirmă că pacea nu poate fi încheiată fără participarea Ucrainei. Într-o declarație comună, spun că “dacă Rusia reușește să modifice granițele Ucrainei prin forță, securitatea granițelor niciunei țări nu poate fi garantată.” # Biziday.ro
Declarație este emisă în contextul în care pe 15 august Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în Alaska. Oficialii europeni care au participat la redactarea declarației încep prin a saluta “toate eforturile care vizează realizarea unei păci juste și durabile în Ucraina, ferm ancorate în dreptul internațional, în principiile Cartei ONU și […]
18:50
Finlanda. Căpitanul și primul ofițer al unui petrolier din flota fantomă a Rusiei au fost inculpați pentru sabotarea a cinci cabluri de electricitate de pe fundul Mării Baltice, la final de 2024. # Biziday.ro
Parchetul General a anunțat formularea acuzațiilor împotriva căpitanului, a primului ofițer și a o ofițerului secund de pe petrolierul Eagle S, pentru avarii provocate la cinci cabluri din Golful Finlandei. Membrii echipajului, din India și Georgia, sunt suspectați că târât ancora pe fundul golfului pe o distanță de 90 de kilometri, provocând, astfel, daune la […]
18:20
SUA. Donald Trump declară “urgență de siguranță publică” în Washington D.C, desfășoară Garda Națională și plasează poliția sub control federal. În ciuda unei rate a criminalității reduse, președintele spune că bande criminale ar fi acaparat capitala. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump s-a adresat jurnaliștilor, în fața cărora a spus că, pentru a plasa poliția sub control federal direct, invocă secțiunea 740 din Legea privind Autonomia Districtului Columbia, unde se regăsesc instituțiile federale americane – Casa Albă, Congresul sau Curtea Supremă. La conferința de presă, președintele a spus că bandele criminale sunt din ce […]
17:30
Republica Moldova. Atac cibernetic atribuit unei entități străine (nenumite), asupra sistemelor informatice ale guvernului. Câțiva angajați sunt suspectați de complicitate și au fost suspendați temporar din funcție. # Biziday.ro
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) transmite că a lansat o investigație, alături de alte instituții competente, asupra unui atac cibernetic organizat “de un actor străin” (fără însă a-l numi), care a vizat sistemele digitale ale Guvernului Republicii Moldova. Există suspiciuni inclusiv că unii angajați sunt implicați în tentativele de sabotaj. Aceștia au fost […]
16:10
Mehedinți. Incendiu de vegetație pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Pompierii intervin pentru stingerea focului, care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă. # Biziday.ro
”O situație dificilă se înregistrează și în județul Mehedinți, unde incendiile s-au extins la terenuri de pe raza localităților Vânjuleț și Burila Mică. Echipajele intervin pentru a limita mai multe focare care amenință direct gospodării, un depozit de cereale și o fermă”, transmite IGSU. Pentru protecția cetățenilor, în zona Burila Mică a fost transmis un […]
16:00
Giurgiu. Incendiu de vegetație în localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Risc de propagare la o fabrică de mase plastice. # Biziday.ro
Incendiul se manifestă în localitatea Grădinari, unde flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. ”Vântul puternic a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de mase plastice. Pentru a opri propagarea incendiului, la fața locului acționează nouă autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și cinci de la ISU București-Ilfov”, […]
15:10
Sindicaliștii din educație amenință că vor boicota începutul anului școlar, după întâlnirea cu premierul Bolojan. Sunt nemulțumiți de măsurile adoptate, între care mărirea normei didactice, dar guvernul subliniază că creșterea numărului de ore plasează România în media europeană. # Biziday.ro
Sindicaliștii din educație au avut astăzi o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan și cu ministrul Educației, pentru a discuta despre nemulțumirile pe care le au în ceea ce privește pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. La finalul întâlnirii, liderul Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, a spus că începutul anului școlar va […]
14:40
București. Aproape 900 de blocuri din sectoarele 1, 2, 3, 4 și 5 nu vor avea apă caldă, în următoarele zile, din cauza unor lucrări de modernizare și reparații la sistemul de termoficare. # Biziday.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță, luni, că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025, clienții vor fi […]
14:30
Tensiunile din coaliția de guvernare continuă. PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții) și de continuarea investițiilor mici și mari. # Biziday.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Naţional a aprobat, în unanimitate, trei condiții pentru ca partidul să participe la ședințele coaliției de guvernare. ”PSD condiționează participarea la ședințele coaliției de: adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor (pensii speciale, reduceri de agenții, reducerea numărului membri CA)”, a declarat Grindeanu la finalul […]
13:40
Război Rusia – Ucraina. O fabrică de componente pentru aviație din Nijni Novgorod și o rafinărie din Saratov au fost vizate, noaptea trecută, de atacuri aeriene ucrainene. Rușii pretind că au doborât peste 300 de drone și șapte rachete. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat că armata rusă a doborât șapte rachete HIMARS și 312 drone ucrainene, în ultimele de 24 de ore. Aceste numere nu pot fi verificate din surse independente, iar partea ucraineană nu a făcut vreo precizare. Several one-way attack drones launched by Ukraine targeted the Arzamas Instrument-Building Plant in the […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Coreea de Sud. Personalul din armată s-a redus cu o cincime în doar șase ani, în condițiile în care țara are cea mai scăzută natalitate, la nivel mondial. # Biziday.ro
Numărul angajaților din armată s-a redus la 450 de mii, anul trecut, în scădere cu 20% în doar șase ani, se arată într-un raport publicat, duminică, de ministerul Apărării. Numărul diviziilor a scăzut de la 59, în 2006, la 42, unitățile fiind fie desființate, fie comasate. Principala cauză indicată este scăderea natalității care, cu 0,75 […]
10:50
Marea Britanie. Încălzirea apelor din jurul insulei provoacă schimbări dramatice în rândul faunei marine, pe măsură ce specii care nu sunt de obicei răspândite în această regiune, precum caracatița, tonul roșu sau meduza mov își fac apariția, iar altele (codul, lupul de mare sau rapana) părăsesc zona. # Biziday.ro
Datele provizorii ale agenției de meteorologie Met Office, citate de BBC, arată că temperatura apelor din jurul Marii Britanii, în prima jumătate a anului, a fost cu peste 0,2 grade Celsius mai mare decât în orice alt an de la 1980 – un record – ceea ce duce la producerea unor schimbări dramatice în viața […]
10:20
Cod Roșu de caniculă în Dolj și Mehedinți. Se vor înregistra temperaturi maxime de 41 de grade, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. # Biziday.ro
La ora 10 a intrat în vigoare o avertizare Cod Roșu de caniculă, valabilă în județele Mehedinți și Dolj, până marți la ora 10. ”Valul de căldură va continua să se intensifice, iar în județele Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar […]
09:50
România a înregistrat un deficit comercial de 11,6 miliarde de euro, în primele cinci luni ale anului, în creștere cu un sfert față de aceeași perioadă a anului trecut. # Biziday.ro
”În luna iunie 2025, exporturile au însumat 8,2 miliarde de euro, iar importurile au însumat 10,6 miliarde de euro, rezultând un deficit de 2,4 miliarde de euro”, transmite Institutul de Statistică.Faţă de luna iunie 2024, exporturile din luna iunie 2025 au crescut cu 6,3%, iar importurile au crescut cu 0,6%. În ceea ce privește primul […]
09:00
Nvidia și AMD au convenit să cedeze guvernului american 15% din veniturile provenite din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord fără precedent încheiat cu Administrația Trump, pentru obține la schimb licențe de export pentru semiconductori. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a publicat informația în premieră, cei doi mari producători de cipuri au fost nevoiți practic să încheie acordul, care era de fapt o condiție pentru obținerea licențelor de export pentru piața chineză, acordate săptămâna trecută. Astfel, persoane familiarizare cu negocierile au declarat sub protecția anonimatului pentru FT că Nvidia a fost […]
10 august 2025
22:20
Ilie Bolojan spune că este foarte posibil să urmeze reduceri de personal acolo unde aparatul bugetar este supradimensionat. Precizează și că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de stat, “dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar”. # Biziday.ro
Aflat duminică seara la Antena 3, Ilie Bolojan a afirmat, în contextul pachetului al doilea de măsuri fiscale, că “pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal”. Acesta a afirmat că al doilea pachet de măsuri […]
20:50
Turcia. Cutremur cu magnitudinea 6,1 pe scara Richter, în vestul țării. Produs la o adâncime de 11 km, seismul a fost resimţit în mai multe provincii. Pentru moment, nu sunt raportate victime sau pagube. # Biziday.ro
Autoritate națională în managementul dezastrelor (AFAD), a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropiere de Istanbul. Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate. Ministrul de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile […]
17:40
Benjamin Netanyahu susține că “scopul Israelului nu este să ocupe Gaza, ci să o elibereze”, motiv pentru care IDF va “dezarma Hamas și va demilitariza Fâșia Gaza”. Marea Britanie, Danemarca, Franța, Grecia și Slovenia au emis o declarație comună în care condamnă decizia Israelului de a-și extinde operațiunile în Gaza. # Biziday.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut o conferință de presă despre care a spus că are scopul de “a demonta minciunile” în ceea ce privește Gaza. Conferința de presă a fost organizată în contextul în care, la scurt timp după, urma o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU privind planurile Israelului de […]
15:00
Marea Britanie. Secretarul Justiției propune ca infractorii străini condamnați de instanțele britanice să fie deportați imediat în statele de proveniență, dacă nu au făcut infracțiuni grave precum terorismul. Măsura, în încercarea de a face economii. # Biziday.ro
Modificarea legislativă a fost propusă de secretarul Justiției, Shabana Mahmood, și va oferi guvernului puterea de a deporta majoritatea prizonierilor străini imediat ce sunt condamnați și încarcerați. Până acum deținuții străini puteau fi deportați doar după ce efectuau 50% din pedeapsă, însă din septembrie procentul se va reduce la 30% din pedeapsa cu închisoare înainte […]
11:00
Război Rusia-Ucraina. Atac cu drone ucrainene asupra mai multor regiuni din Rusia. O persoană a fost ucisă, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială din Saratov au fost avariate. # Biziday.ro
Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a declarat pe aplicația de mesagerie telegram că locuitorii din zona Saratov au fost evacuați, după ce resturile de drone distruse au avariat trei apartamente, arată Reuters. Totuși, Busargin nu a specificat ce tip de sit industrial a fost avariat în urma atacului. В Росії безпілотники атакували Саратовський НПЗ: вирує […]
09:30
Cod Portocaliu de caniculă în sud-vestul, vestul și nord-vestul României până mâine la ora 10, cu temperaturi de până la 39 de grade. În același interval este în vigoare și un Cod Galben de caniculă, în cea mai mare parte a țării. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea transmisă vineri, astfel că mai multe județe sunt sub Cod Portocaliu de caniculă. Începând de duminică, de la ora 10 și până luni la ora 10 canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar […]
07:10
Marea Britanie. Întâlnire a liderilor europeni înaintea summit-ului Trump – Putin. Șefii de stat și de guvern au arătat că nicio pace nu poate fi încheiată dacă Ucraina nu participă la tratative și au subliniat că “granițele internaționale nu trebuie modificate prin forță”. # Biziday.ro
Întâlnirea a fost găzduită de vicepreședintele american JD Vance, care se afla în Marea Britanie, și de secretarul britanic de Externe, David Lammy și a fost convocată după ce Donald Trump a comunicat că se va întâlni cu Vladimir Putin. Președintele american a detaliat, ieri, că întrevederea sa cu președintele Rusiei va avea loc în […]
9 august 2025
19:30
Cei patru astronauți ai echipajului NASA Crew-10 au revenit pe Pământ, după o misiune de aproape cinci luni pe Stația Spațială Internațională, timp în care au realizat mai multe experimente științifice. # Biziday.ro
Cei patru astronauți ai misiunii NASA Crew-10 au amerizat astăzi în Oceanul Pacific, în jurul orei 18:30. Aceștia au plecat vineri de pe Stația Spațială Internațională (ISS), la bordul capsulei Dragon a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk, scrie Reuters. Welcome back, Crew-10! NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and […]
19:20
Ilfov. Accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului au rezultat cinci victime (trei minori și doi adulți), care urmează a fi transportate la spital. Circulația rutieră este oprită […]
15:50
Raport. Ministerul Apărării din UK a încercat să ascundă mai multe incidente în care deșeuri radioactive s-au scurs în apa unui lac de lângă Glasgow, după ce conductele de la baza maritimă din zonă s-au spart. Acestea erau vechi și nu au fost schimbate nici după solicitările autorităților de reglementare. # Biziday.ro
Deșeurile radioactive provin din baza Marinei Regale britanice din Coulport, aflată pe Loch Long un lac din apropiere de Glasgow, în vestul Scoției. Baza este considerată unul dintre cele mai sigure și secrete situri militare din Regatul Unit, unde sunt inclusiv focoase nucleare pentru flota Marinei Regale de submarine Trident. Informațiile despre scurgerile radioactive au […]
13:10
New York. Trei persoane au fost rănite în urma unui schimb de focuri, în zona Times Square. Un suspect a fost reținut. Motivația atacului nu este cunoscută. # Biziday.ro
Schimbul de focuri a avut loc la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, într-unul dintre cele mai populare locuri turistice din zonă, la ora locală 01.20 (08.20 ora României), potrivit unei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din New York. Aceasta a adăugat că un suspect a fost reținut, însă […]
12:10
Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea producătorului de vagoane de marfă Astra Vagoane. Cele două persoane aflate la bord au decedat. # Biziday.ro
“Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad, arată News.ro. Din primele informații, avionul a căzut în curtea fabricii de vagoane Astra Vagoane. Potrivit presei locale, autoritățile au transmis că cele două persoane aflate la bord au decedat. În acest moment, intervin forţe […]
