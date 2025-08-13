Marea Britanie. Poliția a luat decizia de a dezvălui etnia și naționalitatea suspecților în anchetele considerate sensibile, după valurile de proteste din ultima perioadă și după acuzațiile de mușamalizare.

21:30

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu poate fi de acord cu o eventuală propunere din partea Rusiei de a renunța la o părții din teritoriul țării sale în schimbul unui armistițiu, deoarece Moscova va folosi acest lucru ca pe o rampă de lansare pentru un viitor război. Președintele ucrainean a adăugat că nu crede că […]