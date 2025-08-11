Tunelul Robești și Viaductul Boița, punctele-cheie ale autostrăzii de pe Valea Oltului. Mai poate fi tronsonul gata în 2028?

18:15

Statul român a cumpărat 1.300 de microbuze electrice cu fonduri PNRR la prețuri supraevaluate, ajungând la circa 200.000 de euro pe unitate, de două ori mai mult decât estimarea Comisiei Europene. O singură firmă din Prahova a câștigat peste jumătate din licitații.