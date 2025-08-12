Arma cheie a ucrainenilor din prima line împotriva roiurilor de drone

19:00

Robert Cazanciuc îl susține pe Titus Corlățean la șefia PSD. Cazanciuc mai spune că acesta reprezintă ultima șansă pentru partid de a-și recâștiga încrederea publică. Acesta avertizează că, dacă proiectul politic al lui Corlățean nu va avea succes, întreaga costrucție social-democrată va eșua.