Superliga: FC Botoşani – FC Argeş, scor 3-1. Victorie clară pentru moldoveni, după un meci spectaculos

Un tânăr de 26 de ani care a rămas imobilizat în urma unui accident rutier se luptă pentru a învăța să meargă din nou. Urmează de șapte luni un plan de recuperare robotizată la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia.