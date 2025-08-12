UAIC pune panouri solare pe căminele C12 și C13 din Codrescu de un milion de lei
Două dintre căminele din campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC), C12 și C13, vor beneficia de lucrări de modernizare în cadrul unui proiect care vizează creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri solare. Investiția totală este estimată la peste 1 milion de lei, iar lucrările includ nu doar instalarea sistemelor solare, ci și elaborarea documentației tehnice necesare utilizării acestora.
Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august
Vineri, pe 15 august 2025, zi liberă legală, magazinele PPC Energie din Iași vor fi închise, anunță furnizorul. Clienții sunt încurajați să folosească serviciile digitale disponibile.
Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână
Peste 480 de șoferi au fost sancționați în doar șapte zile pentru viteză excesivă pe drumurile din județul Iași, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic.
În spatele TIR-urilor cu tone de materiale cu posibilă utilizare militară blocate în vama Albița: ce ascund exporturile uzinei din Tiraspol
După ce în ultimele zile am urmărit îndeaproape cazul tirurilor încărcate cu țesătură din fibră de sticlă blocate la vamă, Satî Factory Moldavizolit, uzina din Tiraspol aparent plasată sub un văl de suspiciuni, a transmis recent o poziție oficială prin care speră să lămurească situația.
Undă verde pentru începerea lucrărilor la drumul dinspre Mall Moldova spre Miroslava. Va fi nevoie de exproprieri
Primăria Iași a dat undă verde începerii lucrărilor la drumul de legătură între Mall Moldova și traseul proiectat al variantei de ocolire de trafic ușor. În primă fază, va fi construit primul tronson.
Furia față de ceilalți este, adesea, furia față de propria neputință. Și uneori, e nevoie de curaj nu ca să ne apărăm, ci ca să ne asumăm oglinda pe care ceilalți ne-o pun în față. Într-o ceartă trebuie să reflectăm. Când cineva ne spune „Ești nedrept!" sau „Nu te mai interesează nimeni în afară de tine!", primul impuls este să negăm, să ne apărăm, să contraatacăm. Dar ce-ar fi dacă, măcar pentru o clipă, ne-am opri și ne-am întreba: În ce moment am devenit astfel? Ce parte din mine e recunoscută de celălalt și mă sperie atât de tare încât simt nevoia să o resping?
În luna august ba se răcorește, ba se caniculește la loc, ba e uscat, ba plouă. Când este cald, oamenii caută, evident, locuri răcoroase de agrement, de petrecut clipe de neuitat. Există zone de distracție maximă la prețuri pe măsură, dar și mici oaze de ieftineală care îmbină armonios veselia și răcoarea la prețuri avantajoase. Ne aflăm prima stațiune românească all-exclusive, de patru stele. Ne va lămuri managerul, domnul...
Filarmonica Moldova deschide Stagiunea Estivală 2025 cu un concert în aer liber la Palas
Grădina Palas va răsuna de uverturi și coruri din opere, interpretate de artiștii Filarmonicii Moldova din Iași, sub bagheta dirijorului Radu Postăvaru și a dirijoarei de cor Consuela Radu-Țaga.
Unde s-a blocat jalba useristă de a avea prefect la Iași: pe Bahlui sau pe Dombovița?
Știți de ce nu s-a mai auzit nimic despre subiect de câteva zile încoace, după ce a fost lansată la apă bombița cu USR Iași care cere funcția de prefect? Ei bine, explicațiile cică nu sunt pe Bahlui, ci în mâlul politic de pe Dâmbovița.
Superliga: FC Botoşani – FC Argeş, scor 3-1. Victorie clară pentru moldoveni, după un meci spectaculos
Echipa FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă, scrie News.ro.
Ce scrie presa din Belgia după startul de sezon al lui Mircea Rednic la Standard Liege: „Un redutabil cameleon"
„Flexibilitate, bun simț și valori: Standard al lui Rednic este un cameleon", titrează site-ul radioteleviziunii RTBF în acest început de sezon, în care echipa din Liege, antrenată din vară de tehnicianul român, are 7 puncte după primele trei etape ale campionatului Belgiei, fiind pe poziția a treia a clasamentului, devansată la golaveraj de Union Saint-Gilloise și Sint-Truidense, potrivit Agerpres.
VIDEO | Radu Drăguşin, convins că România se poate califica la Cupa Mondială: Mai avem patru meciuri şi trebuie să le abordăm cu determinare şi ambiţie
Radu Drăguşin se află în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundaşul echipei naţionale a vorbit, pentru FRF TV, cum se pregăteşte să revină pe teren şi nu îşi ascunde nerăbdarea în acest sens.
Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens, scire News.ro.
Jack Grealish schimbă echipa. Unde va evolua cel mai scump jucător din istoria lui Manchester City
Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon la echipa din Liverpool, potrivit News.ro.
Rețetă de făcut bani fără număr cu „Microbuzul electric". Prostie sau rea intenție?
Sute de autovehicule electrice pentru transportul elevilor din mediul rural s-au vândut la prețuri exorbitante. O firmă din Prahova a dat lovitura, în vreme ce beneficiarii fondurilor europene arată spre un ghid elaborat de Ministerul Educației pe baza căruia s-au derulat achizițiile.
Un atlet francez a rămas fără medalia de argint la CE U20, din cauza pantofilor sport
Emmanuel Idinna a reuşit a doua cea mai bună săritură în finala probei de triplusalt de la Campionatul European de Atletism U20, însă sportivul francez în vârstă de 18 ani a fost descalificat pentru că încălţămintea sa nu era conformă cu regulamentul, scrie news.ro.
Șantierul se vede pe aplicația actualizată, care denumește construcția „Podul Unirii".
Reporteris – „Capac" de 100.000 de euro pentru fiecare microbuz școlar din Iași, pe filiera baronilor PNL?
România ar fi putut achiziționa 3.200 de microbuze pentru transportul elevilor, printr-o finanțare de 250 de milioane de euro alocată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cel puțin așa estima Comisia Europeană în Ghidul Solicitantului, calculând un cost mediu de 78.000 de euro pentru fiecare vehicul.
Viața l-a iertat. Istoria are însă mult timp de acum înainte să-l judece și să-l așeze la locul cuvenit. Istoria nu se grăbește. Timpul lucrează întotdeauna în favoarea ei. Ceremonia funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu trebuie să constituie un prilej de meditație, atât pentru noi, cât și pentru actuala clasă politică.
Istoria l-a judecat deja pe Ion Iliescu. (...) Rămânem însă cu o lecție dură despre consecințele exercitării puterii politice, un afrodisiac care sucește mințile oricui, acest rău atât de necesar.
Un ministru și un secretar de stat au anunțat testarea legăturii în acest weekend: vagoane din garnitura București-Chișinău urmau să fie atașate la trenul Chișinău-Kiev. Ele ar fi trecut prin Iași, dar nu le-a văzut nimeni.
Mare parte din centrul Iașului, lăsat miercuri fără apă potabilă. Probleme și în zona Nicolina
Furnizarea apei va fi oprită mâine în sudul municipiului. O zi mai târziu, miercuri, 13 august 2025, furnizarea apei potabile va fi oprită în intervalul orar estimat 9-16, din cauza unei avarii, anunță ApaVital.
„Mama strigă la mine pentru că sunt un copil rău". Cine acceptă mai ușor la maturitate relații toxice, dominatoare, abuzive?
A învinge răul înseamnă, adesea, a învinge fascinația pe care o exercită. Sindromul Stockholm nu este doar un mecanism de apărare – este și o formă subtilă de autoamăgire: te face să confunzi supraviețuirea cu iubirea, umilința cu loialitatea, frica cu fidelitatea.
După 10 ani, căpitanii echipelor din Premier League nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului
După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu
Subvenții de milioane în agricultură: firmele lui Haraga domină clasamentul județului Iași # Ziarul de Iasi
Fermierii ieșeni au atras subvenții agricole mai mari în 2024. Cele mai consistente sume au ajuns în exploatațiile mari, printre acestea regăsindu-se și firmele coordonate de omul de afaceri Mihai Haraga (foto). Acesta administrează una dintre cele mai extinse structuri agricole din regiune, reușind să atragă peste 11% din totalul subvențiilor acordate în județ. Articolul Subvenții de milioane în agricultură: firmele lui Haraga domină clasamentul județului Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Endometrioza, o afecțiune dificil de diagnosticat, afectează anual aproximativ sute de ieșence. Depistată chiar și la tinere de 14 ani # Ziarul de Iasi
Medicii oncologi, atât din spitalele de stat, cât și din cele private, atrag atenția că numărul cazurilor de endometrioză a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut erau diagnosticate în special femei de peste 20 de ani, acum afecțiunea este depistată și la adolescente de doar 14 ani. Articolul Endometrioza, o afecțiune dificil de diagnosticat, afectează anual aproximativ sute de ieșence. Depistată chiar și la tinere de 14 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Canotaj: Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin # Ziarul de Iasi
Echipajul de 8+1 feminin (JW8+), format din Teodora Sandu, Mariana Caşu, Ioana Gabriela Cristescu, Elena Maria Toma, Sava Elena Danci, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Francesca Iulia Stejar, Angela Gabriela Cazacu şi Ştefania-Jakril Băicuşi, a câştigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de canotaj Under 19, scrie news.ro. Articolul Canotaj: Încă o medalie pentru România la CM Under 19. Bronz pentru echipajul de 8+1 feminin apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Bacalaureat 2025, sesiunea august: Încep probele scrise. Aproape 1.000 de candidați din județul Iași înscriși la examen # Ziarul de Iasi
Probele scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea august 2025, încep luni, 11 august, cu proba obligatorie la Limba și literatura română. Examenul continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie), iar pe 13 august candidații vor susține proba la alegere a profilului. Articolul Bacalaureat 2025, sesiunea august: Încep probele scrise. Aproape 1.000 de candidați din județul Iași înscriși la examen apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Maternitatea „Cuza Vodă” și-a reluat activitatea complet. Robert Dâncă: „Putem interna toate cazurile pe care le avem” # Ziarul de Iasi
Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași funcționează din nou la capacitate maximă, după ce activitatea a fost afectată de incendiul produs pe 23 iulie în camera tehnică situată la subsolul clădirii. Articolul Maternitatea „Cuza Vodă” și-a reluat activitatea complet. Robert Dâncă: „Putem interna toate cazurile pe care le avem” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Profesori care reinventează școala în comunitățile vulnerabile: de la scrisori pierdute la misiuni secrete # Ziarul de Iasi
În școli unde lipsurile materiale și provocările zilnice pot umbri bucuria de a învăța, unii profesori aleg să transforme orele în experiențe de neuitat. Costume de zâne și detectivi, scrisori pierdute reconstruite piesă cu piesă, misiuni secrete și povești puse în scenă – toate fac parte din arsenalul creativ al cadrelor didactice formate de echipa Teach for Romania. Obiectivul lor este clar: să facă din școală un loc unde copiii nu doar învață, ci trăiesc aventura cunoașterii. Articolul Profesori care reinventează școala în comunitățile vulnerabile: de la scrisori pierdute la misiuni secrete apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Parcul Rosetti din Iași a înghițit 14 milioane de lei, dar tot închis rămâne. Inițial trebuia să coste doar șase milioane de lei # Ziarul de Iasi
Parcul C.A. Rosetti din Iași, deși finalizat tehnic, rămâne inaccesibil publicului. Cu un buget aproape triplat și promisiuni repetate, proiectul reflectă lipsa de transparență și întârzierile cronice în gestionarea fondurilor publice. Articolul Parcul Rosetti din Iași a înghițit 14 milioane de lei, dar tot închis rămâne. Inițial trebuia să coste doar șase milioane de lei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
S-a mai scumpit ceva și nu ați observat: cât a ajuns să ne coste administrația locală? Top cost al primăriilor din Iași per locuitor # Ziarul de Iasi
Scumpirile din administrația locală, deși nu le simțit direct, au tot crescut în ultima vreme. Numai costurile de personal, adică salariile, sunt cu 50 la sută mai mari decât în 2022. Cât te costă acum primăria locală, funcție de comuna sau orașul în care locuiești: preț per locuitor? Care sunt cele mai „scumpe” și cele mai „ieftine”? Articolul S-a mai scumpit ceva și nu ați observat: cât a ajuns să ne coste administrația locală? Top cost al primăriilor din Iași per locuitor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un caz unic în istoria Iașului – Viață dincolo de moarte: Văduva care își cere în instanță dreptul de a deveni mamă cu soțul decedat într-un accident rutier # Ziarul de Iasi
O ieșeancă își cere în instanță dreptul de a fi mamă. Apelase la fertilizare „in vitro”, dar cu o săptămână înainte de data implantării embrionului conceput cu soțul său, partenerul său de viață a murit într-un accident. Conform contractului încheiat cu clinica, embrionii neutilizați sunt distruși în cazul decesului unuia dintre beneficiari. Articolul Un caz unic în istoria Iașului – Viață dincolo de moarte: Văduva care își cere în instanță dreptul de a deveni mamă cu soțul decedat într-un accident rutier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, informează The Guardian, preluat de news.ro. Articolul Doi pugilişti japonezi au murit după ce au luptat la aceeaşi gală apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Un studiu de amploare indică faptul că predispoziţia genetică a unei persoane poate juca un rol esenţial în determinarea riscului de a dezvolta sindromul oboselii cronice, scrie news.ro. Articolul Gene asociate cu sindromul oboselii cronice, identificate de cercetători apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Șefa diplomației europene convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane # Ziarul de Iasi
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declarație transmisă duminică presei, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, scrie Agerpres. Articolul Șefa diplomației europene convoacă o reuniune a miniștrilor de externe și protestează față de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminică, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune la instalaţia electrică şi a luat foc. Articolul O mașină de pompieri s-a făcut scrum, după o defecțiune la instalația electrică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipa engleză Chelsea a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia italiană AC Milan, într-un meci amical. La Milan a debutat Modric, iar Coubiş a fost titular şi a ieşit eliminat. Duţu a intrat şi el, în repriza secundă, scrie news.ro. Articolul Amical: Chelsea – AC Milan 4-1, la italieni au jucat Coubiş şi Duţu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul De la săsescul Longgoas la „ungurescul” Longoși apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania). Articolul Canotaj: Aur pentru echipajul feminin de dublu rame feminin la CM Under 19 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Elicopterul Black Hawk al Poliției Române a survolat centura Iașului. Urmează amenzi prin poștă pentru viteză? # Ziarul de Iasi
Mai mulți ieșeni au văzut astăzi, în intervalul 15.30-16.00, un elicopter albastru cu inscripția Poliție survolând deasupra centurii, în dreptul localității Uricani. Articolul Elicopterul Black Hawk al Poliției Române a survolat centura Iașului. Urmează amenzi prin poștă pentru viteză? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Medalie de argint pentru România la Jocurile Mondiale de dans sportiv de la Chengdu # Ziarul de Iasi
Sportivii Rareș Cojoc și Andreea Matei au adus României prima medalie la Jocurile Mondiale de la Chengdu (China), argint la dans sportiv, în proba de standard, scrie Agerpres. Articolul Medalie de argint pentru România la Jocurile Mondiale de dans sportiv de la Chengdu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Nicuşor Dan, drumeţie în natură, alături de partenera şi copiii săi – „Bună ziua, lebădă” – VIDEO # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan a distribuit, duminică, pe Facebook, imagini de la o drumeţie în natură, în care este alături de parnetera sa şi cei doi copii ai lor. S-au plimbat pe dealuri şi în pădure, au tracut o punte şi au mirosit fân. ”Bună ziua, lebădă”, spune la un moment dat fiul şefului statului, inainte de a se opri pentru a admira lebăda, scrie news.ro. Articolul Nicuşor Dan, drumeţie în natură, alături de partenera şi copiii săi – „Bună ziua, lebădă” – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Atletism: Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20 # Ziarul de Iasi
Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere, scrie news.ro. Articolul Atletism: Ştefania Uţă, medalie de aur la 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Clubul englez de fotbal Manchester United a anunțat oficial transferul atacantului sloven Benjamin Sesko de la formația germană RB Leipzig, în cadrul unei tranzacții în valoare totală de 85 de milioane de euro (73,7 milioane de lire sterline), informează DPA. Articolul Manchester United plătește 85 de milioane de euro pentru un atacant sloven apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Moldova. El a participat la un festival de muzică, alături de Maia Sandu – FOTO # Ziarul de Iasi
Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md, preluat de news.ro. Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, vizită privată în Moldova. El a participat la un festival de muzică, alături de Maia Sandu – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Centrul Iașului, cucerit de mai mulți „țărani cu BMW” care au văzut pentru prima dată un tramvai – VIDEO # Ziarul de Iasi
Experiment cu iz rural, în centrul capitalei Moldovei. Mai mulți cocalari și-au parcat sâmbătă bolizii germani second-hand în „buza” șinei de tramvai care trece prin fața Palatului Culturii. Articolul Centrul Iașului, cucerit de mai mulți „țărani cu BMW” care au văzut pentru prima dată un tramvai – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Recolte bune, dar prețuri mici: Fermierii din Iași își regândesc strategiile de vânzare # Ziarul de Iasi
Recoltele din această vară în județul Iași au fost cele mai bune din ultimii ani, cu randamente ridicate la grâu și rapiță, datorate ploilor abundente care au revitalizat terenurile agricole. Cu toate acestea, fermierii susțin că se confruntă cu prețuri de valorificare scăzute, sub costurile de producție, ceea ce îi determină să-și regândească strategiile comerciale. Articolul Recolte bune, dar prețuri mici: Fermierii din Iași își regândesc strategiile de vânzare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Primărie amendată din cauză că nu a amenajat un padoc chiar dacă nu avea câini comunitari în zonă. Judecătorii au fost de neclintit # Ziarul de Iasi
În plină austeritate, chiar statul obligă autoritățile locale să cheltuiască. Primăria Andrieșeni a contestat o amendă primită pentru faptul că nu și-a amenajat propriul padoc pentru câini comunitari. Articolul Primărie amendată din cauză că nu a amenajat un padoc chiar dacă nu avea câini comunitari în zonă. Judecătorii au fost de neclintit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Creativitate vs AI. – Cum folosim Inteligența Artificială în proiectarea arhitecturală? Un incitant interviu cu un cadru universitar arhitect și matematician (IV) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru cu Florina Pantilimonescu-Cioancă, arhitect și doctorand în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, unde cercetează aplicarea metodelor de machine learning în arhitectură. Absolventă a Facultății de Arhitectură și a celei de Matematică, doamna arhitect și cadru didactic și universitar Florina Pantilimonescu-Cioancă urmărește să aducă potențialul cunoașterii matematice în sprijinul procesului creativ și decizional al arhitecților. Articolul Creativitate vs AI. – Cum folosim Inteligența Artificială în proiectarea arhitecturală? Un incitant interviu cu un cadru universitar arhitect și matematician (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
