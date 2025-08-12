Vând mașină de spălat, aragaz, mașină găurit, aparat sudură aparat stropit pomi și vie, cablu oțelițat 0,80 mm halteră gantere, 10 dale beton, lopată, foarfecă pt vie, redresor încărcat baterii, cutie pentru scule, chei fixe mici, telefon 0256226207, 0722449932

13:40

Primăria Dumbrăvița a scos din nou la licitație proiectul prin care dorește să amenajeze peste 5 kilometri de piste de biciclete pe opt străzi din comună. Primul executant a intervenit doar pe două dintre cele opt străzi și nici aici nu a finalizat tot. Primăria pune la bătaie peste 2 milioane de lei pentru cei 4.600 de metri de pistă rămași de făcut.