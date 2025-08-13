Violența domestică face ravagii: zeci de femei ucise în 2025. Măsurile de protecție rămân ineficiente

19:40

„Sclavi (cu final rescris)" și „Înainte de potop" sau „Noi să fim sănătoși" sunt spectacolele pe care teatrul arădean le va juca la Timișoara, la început de septembrie. Reprezentația celei de-a doua producții va fi urmată de o dezbatere cu publicul, la care sunt invitați specialiști din Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest.