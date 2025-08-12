Vând palincă de pere Pergamut 54 grade, producție 2022, preț 60 lei litrul, palincă de pere Williams 50 grade, producția 2021, în Timișoara, preț 80 lei litrul, telefon 0773926163
Timis Online, 12 august 2025 09:40
Vând palincă de pere Pergamut 54 grade, producție 2022, preț 60 lei litrul, palincă de pere Williams 50 grade, producția 2021, în Timișoara, preț 80 lei litrul, telefon 0773926163
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 5 minute
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
09:50
Acum 10 minute
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
09:40
Acum 30 minute
09:30
09:30
09:30
Cea de-a XVII-a ediție a Festivalul Internațional de Folclor „Ana Lugojana” va aduce pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor ansambluri artistice din șapte țări. În chiar mijlocul zilelor festivaliere, de Sfânta Maria Mare, va fi celebrată Ruga Lugojeană, eveniment așteptat cu mare bucurie de comunitatea locală, la care invitate să instaureze voia bună sunt foarte îndrăgitele soliste Liliana Laichici și Ramona Vița. Tot în luna august la Lugoj se va desfășura o tabără națională de literatură.
09:20
De ce este vitală vaccinarea anti-HPV? Răspunde dr. Denisa Hinoveanu, medic ginecolog (II) # Timis Online
În a doua parte a interviului, dr. Denisa Hinoveanu, medic specialist în obstetrică-ginecologie, vorbește pentru Tion despre simptomele infecției cu HPV, beneficiile vaccinării și ce rol joacă prevenția regulată.
Acum o oră
09:10
Marți, 12 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Acum 2 ore
08:10
FOTO. Grav accident de circulație pe centura Timișoarei: un minor printre cele șase victime # Timis Online
Patru persoane au ajuns la spital marți dimineață, în urma unui accident rutier produs pe Centura Timișoarei, în zona Giroc, în care au fost implicate un microbuz și două autoturisme. În total, șase oameni au fost afectați, printre care și un minor.
Acum 12 ore
00:10
Marți, 12 august, puteți participa la un picnic intercultural și la un concert, să alergați sau să petreceți în oraș.
11 august 2025
21:00
Concerte, recitaluri sociale, evenimente educaționale și artiști de mare valoare la Eufonia Festival | Musical Optimism # Timis Online
Cea de-a opta ediție a Festivalului Eufonia va avea loc în perioada 2 – 28 septembrie. Organizatorii au pregătit zece concerte în unele dintre cele mai frumoase locuri din partea de vest a țării, trei recitaluri sociale și cinci evenimente educaționale, o conferință, artiști de mare valoare și muzică de înaltă clasă.
Acum 24 ore
20:10
Zilele Orașului Ciacova vor avea loc în 14 august, iar în următoarea zi se va ține Ruga localității.
19:30
Timișorenii de toate vârstele sunt invitați să participe, pe 23 august, la o plimbare relaxantă cu bicicleta, organizată de Asociația Copii și Zâne.
19:00
Trump preia controlul asupra Washingtonului, iar Garda Națională patrulează pe străzi. Ce acuzații aduce președintele SUA # Timis Online
Donald Trump a declarat stare de urgență pentru siguranța publică în Washington D.C., mobilizând Garda Națională și plasând forțele de poliție sub control federal. Deși rata criminalității este în scădere, președintele susține că bandele criminale au preluat controlul capitalei, potrivit The Guardian și CNN.
18:00
Accident produs pe Autostrada A1, luni după-masă. Din primele informații, un motociclist a fost rănit și transportat la spital.
17:50
Accident produs luni, pe Calea Aradului din Timișoara. O șoferiță nu a păstrat distanța regulamentară și a intrat în mașina din fața ei. În urma impactului, o femeie a fost rănită și transportată la spital.
15:40
Primăria Timișoara anunță că au început lucrările de modernizare a Colegiului Tehnic „Henri Coandă”. Acestea au o valoare de 29,5 milioane de lei, două treimi fiind finanțate prin PNRR, iar restul de la bugetul local.
15:20
Partidul Social Democrat condiționează participarea la ședințele coaliției de adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor, de discuții pe rectificarea bugetară, în vederea continuării investițiilor, a transmis președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, scrie Agerpres.
14:50
Un fost consilier local USR, numit director interimar la Horticultura. Ce salariu va avea # Timis Online
Începând de vineri, 8 august, Horticultura are un nou director general interimar. Este vorba despre Emanuel David, cel care a fost consilier local al Timișoarei din partea USR între 2021 și 2024. Noul șef va avea un salariu de până la 27.000 de lei pe lună, brut, mai mare chiar și decât cel al predecesorilor săi, reclamă Roxana Iliescu.
14:40
„Back to School” pentru copiii refugiați și migranți din Timișoara. Puteți ajuta 50 de copii să înceapă anul școlar cu un ghizdan echipat complet # Timis Online
Școala începe în mai puțin de o lună, iar LOGS – Grup de Inițiative Sociale din Timișoara lansează o inițiativă de a veni în sprijinul copiilor refugiați și migranți. Proiectul „Back to School” își propune să ofere 50 de pachete complete cu rechizite școlare, astfel încât niciun copil să nu intre în clasă fără un ghiozdan pregătit cu toate cele necesare.
14:20
Plimbare de dimineață cu mașini „împrumutate”. Doi tineri din Timiș au ajuns în arest # Timis Online
Trei tineri din Timiș au furat două mașini dintr-un sat unde proprietarii le lăsaseră cu cheile în contact. Aventura lor s-a încheiat rapid în Lugoj, unde au fost prinși de polițiști. Doi dintre ei sunt acum în arest.
13:40
Contract relicitat. Două milioane de lei pentru aproape 5 kilometri de piste de biciclete, la Dumbrăvița # Timis Online
Primăria Dumbrăvița a scos din nou la licitație proiectul prin care dorește să amenajeze peste 5 kilometri de piste de biciclete pe opt străzi din comună. Primul executant a intervenit doar pe două dintre cele opt străzi și nici aici nu a finalizat tot. Primăria pune la bătaie peste 2 milioane de lei pentru cei 4.600 de metri de pistă rămași de făcut.
13:40
Sunteți invitați la dezbaterea publică pentru restructurarea „pe austeritate” a Primăriei Timișoara # Timis Online
Zeci de angajați din Primăria Timișoara vor fi dați afară în urma restructurării prin care instituția va trece în perioada următoare, din cauza măsurilor de austeritate de la nivel național. Noua structură propusă va fi dezbătută public săptămâna viitoare.
13:10
Premierul Ilie Bolojan vrea eliminarea claselor simultane și comasarea școlilor mici din mediul rural # Timis Online
Premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția de a elimina clasele cu predare simultană din mediul rural și de a comasa școlile cu efective mici, susținând că astfel de măsuri nu vor afecta procesul de învățământ și vor îmbunătăți eficiența sistemului.
12:50
Muzeul Național al Banatului ne spune povestea Palatului Marschall din zona centrală, ce aduce în oraș eleganța secession-ului vienez. Impunătoarea clădire a fost ridicată între anii 1903 și 1904.
12:00
Elevul timișorean Robert Tiutiuc, din clasa a X-a la Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara, reprezintă România într-o serie de evenimente artistice de prestigiu internațional.
11:50
„Locala” sau „Naționala”. Care poliție ar trebui să crească siguranța în zona Gării de Nord din Timișoara # Timis Online
Locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara au intrat în a doua săptămână de nemulțumiri făcute publice privind siguranța cartierului în care locuiesc. În aceste condiții, viceprimărița Paula Romocean spune că Poliția Locală își face treaba și cere măsuri suplimentare din partea „Poliției Naționale”. De partea cealaltă, IPJ Timiș spune că deciziile vor fi luate oricum împreună cu primăria.
11:50
VIDEO. Iovescu despre noul Ciumăgeanu: „Primele fundații, primele speranțe”. Imagini de pe șantierul de la Giroc # Timis Online
Alexandru Iovescu, vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, luni, că au început lucrările la noul Centru Școlar de Educație Incluzivă „Dumitru Ciumăgeanu” din Giroc.
11:40
Centrul Medical Neoclinic: Gestionarea impactului hormonal asupra sănătății osoase - expertiză în diagnosticarea și tratarea osteoporozei # Timis Online
ADVERTORIAL. Osteoporoza este o afecțiune metabolică progresivă a oaselor, caracterizată prin pierderea densității și deteriorarea structurii osoase. Simptomele sunt adesea subtile, până la apariția fracturilor. Acestea includ dureri osoase, dureri la nivelul coloanei vertebrale și slăbiciune generalizată.
11:40
Pompierii timișeni au intervenit în peste 150 de situații de urgență, de la accidente rutiere și incendii de vegetație, până la misiuni medicale și evenimente publice.
11:30
Cetățenii din 12 țări, inclusiv România, vor putea face din 15 august vizite turistice de maximum 45 de zile în Vietnam fără a mai avea nevoie de vize, scrie Agerpres.
10:40
Al Jazeera a anunțat duminică moartea a cinci dintre jurnaliștii săi într-un atac israelian în Fâșia Gaza, inclusiv un reporter bine cunoscut și pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, scrie Agerpres.
10:10
A doua săptămână de nemulțumiri în zona Gării de Nord. Locuitorii consideră măsurile luate până acum insuficiente # Timis Online
Săptămâna trecută, locuitorii zonei Gării de Nord din Timișoara și-au făcut publice nemulțumirile față de mai multe probleme care afectează în mod speicial siguranța în zonă. Au fost luate anumite măsuri ad-hoc, precum sigilarea fostului sediu ITM, dar oamenii se plâng că problemele nu sunt rezolvate nici pe departe.
Ieri
09:40
Doliu în lumea medicală timișoreană. A murit dr. Mihai Cristian Nuță, medic neurochirurg # Timis Online
Dr. Mihai Cristian Nuță, medic neurochirurg la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, a încetat din viață duminică, 10 august. Vestea a fost anunțată de colegii săi de la Spitalul Județean.
08:50
Luni, 11 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.