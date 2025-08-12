Un musical celebru la început de stagiune: „Chicago” la Teatrul Maghiar
Timis Online, 12 august 2025 20:00
Prima lună a noii stagiuni teatrale timișorene aduce premiera „Chicago”, celebra poveste „spusă cu cinism, umor negru și multă strălucire, în ritm de jazz”, promit creatorii.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Președintele va merge la Kiev în toamnă # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a discutat, marți, la telefon cu Volodimir Zelenski, reafirmând sprijinul României pentru „o pace justă și durabilă” bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.
20:00
Acum o oră
19:40
„Sclavi (cu final rescris)" și „Înainte de potop" sau „Noi să fim sănătoși" sunt spectacolele pe care teatrul arădean le va juca la Timișoara, la început de septembrie. Reprezentația celei de-a doua producții va fi urmată de o dezbatere cu publicul, la care sunt invitați specialiști din Departamentul de Sociologie al Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest.
19:30
Atos și Dăruiește Viață, proiect de modernizare la Spitalul pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara: camere sterile, saloane renovate și speranță # Timis Online
ADVERTORIAL. Atos GDC România anunță astăzi primele rezultate ale parteneriatului cu Asociația Dăruiește Viață, sprijinind o nouă etapă din cadrul amplului proiect de modernizare a Clinicii de Oncologie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Lucrările se concentrează pe reabilitarea etajului I al unității medicale, zonă care include compartimentul destinat transplantului de celule stem, unde sunt realizate anual aproximativ 80 de proceduri.
Acum 2 ore
18:50
Primăria comunei Moșnița Nouă organizează și anul acesta Ruga satului Urseni. Petrecerea va ține două zile și va avea loc în 15 și 16 august.
Acum 4 ore
17:30
Ministerul Educației și Cercetării a lansat astăzi, în consultare publică, proiectele de ordine privind organizarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (2025–2026), admiterea în învățământul liceal și examenul național de bacalaureat din 2026. Documentele includ și propunerile pentru calendarele simulărilor celor două examene.
17:20
Comunitatea online Banatul Montan continuă să promoveze obiectivele turistice din județul Caraș-Severin. Pe lângă trasee pitorești, în județul vecin se organizează și o serie de evenimente.
16:20
„Music Bingo” revine la Timișoara cu ediția a 2-a, pentru sprijinirea animăluțelor salvate de Asociația Poli # Timis Online
Asociația Poli invită timișorenii la o nouă ediție a evenimentului caritabil „Music Bingo”, ce va avea loc miercuri, 20 august, de la ora 16:30, la Toffee Coffee din Timișoara (str. Episcop Augustin Pacha 8).
Acum 6 ore
15:40
Un bărbat de 45 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită din spate de un alt autoturism, la ieșirea din Margina, pe DN 68A. La volanul vehiculului care a provocat accidentul se afla un vârstnic de 81 de ani.
14:50
Pe bulevardul Liviu Rebreanu, primăria desfășoară de câteva luni deja „reparații capitale”. În paralel cu SDM, lucrează și echipele distribuitorului de gaz, iar din cauza acestora o parte a lucrărilor, cele dintre strada Drubeta și Calea Martirilor, ar putea fi amânate pentru viitoarea vacanță școlară.
14:40
Intervenție a pompierilor într-un apartament din Timișoara. O oală a fost uitată pe foc # Timis Online
Un fum gros dintr-un imobil de pe strada Nicolae Labiș din Timișoara, marți la prânz, a pus pe jar vecinii după ce o oală a fost uitată pe foc. Pompierii au intervenit rapid și au salvat o femeie aflată în apartament, evitând un posibil incendiu.
Acum 8 ore
13:50
Primarul din Șag face apel la elevi să păstreze reparațiile ce se fac în această perioadă la școală # Timis Online
Tavane distruse, calorifere avariate, pereți murdăriți sau zgâriați. Asta au lăsat în urma lor elevii școlii din comuna Șag. Problemele vor fi remediate cu bani de la bugetul local.
13:10
Noul an școlar începe în pericol. Multe școli din Timiș funcționează fără autorizație ISU # Timis Online
În județul Timiș, sunt totuși unități de învățământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, iar situația este îngrijorătoare mai ales că în curând începe noul an școlar. Autoritățile continuă controalele și sancțiunile, încercând să asigure un mediu sigur.
12:50
Clădirea detașamentului de pompieri din Iosefin, reabilitată în proporție de aproape 80% # Timis Online
Una dintre investițiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș este cea de reabilitare a clădirii detașamentului sediului din Iosefin, unde funcționează Detașamentul 2 Timișoara. Aici, se desfășoară lucrări de aproape 22 de milioane de lei care ar urma să fie gata în toamna acestui an.
12:40
Tânăr de 23 ani cu arsuri grave, salvat printr-un tratament inovativ la Spitalul Județean Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 23 de ani, cu arsuri grave pe 51% din suprafața corpului, a fost salvat printr-un tratament medical inovativ la Unitatea Funcțională pentru Arsuri a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.
12:30
Peste 100 de amenzi aplicate în ultimele două luni de Garda Forestieră Timișoara. S-au făcut și împăduriri # Timis Online
Activitatea Gărzii Forestiere Timișoara, în lunile iunie și iulie, a vizat controale, amenzi, dar și împăduriri.
12:20
COMUNA SÂNANDREI anunță începerea proiectului „DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI PENTRU COMUNA SÂNANDREI, JUDEȚUL TIMIŞ” .
Acum 12 ore
12:10
Profesorii pot solicita reducerea normei și a salariului, dacă nu acceptă orele primite în alte școli # Timis Online
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor putea opta, din proprie inițiativă, pentru diminuarea normei de predare și a salariului aferent, potrivit Ordinului ministrului educației nr. 5.198/2025, publicat în Monitorul Oficial.
11:20
Spitalul CFR Timișoara oferă intervenții pentru îndepărtarea papiloamelor de la nivelul pleoapelor # Timis Online
Papiloamele de pe pleoape pot părea o problemă minoră, însă medicii Spitalului CFR Timișoara avertizează că acestea pot afecta vederea și calitatea vieții, recomandând îndepărtarea lor prin proceduri rapide și sigure.
10:40
Interesul pentru energia solară a crescut exponențial în ultimii ani, iar sistemele fotovoltaice devin o opțiune tot mai atractivă pentru proprietarii de locuințe, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Decizia de a instala panouri fotovoltaice este una excelentă pentru mediu și pentru reducerea costurilor pe termen lung. Însă, înainte de a te aventura în acest proiect, este indicat să înțelegi diferențele și particularitățile instalării unui sistem fotovoltaic în oraș versus la țară. Fiecare locație vine cu propriile avantaje și dezavantaje, iar cunoașterea acestora te va ajuta să iei cea mai bună decizie.
De închiriat garsonieră conf. 3, 16 mp., et. 4 din 4 cu acoperiș, garsonieră situată în zona Umt, în apropiere de trw, continental. Garsoniera este amneajata, termopan, podele, ușă metal, baie cu cadita de dus, încălzire colterm. Garsoniera este mobilată, utilată. 180 e./l. + 180 e. garanția. 0744863386 # Timis Online
Cea de-a XVII-a ediție a Festivalul Internațional de Folclor „Ana Lugojana” va aduce pe platoul Casei de Cultură a Sindicatelor ansambluri artistice din șapte țări. În chiar mijlocul zilelor festivaliere, de Sfânta Maria Mare, va fi celebrată Ruga Lugojeană, eveniment așteptat cu mare bucurie de comunitatea locală, la care invitate să instaureze voia bună sunt foarte îndrăgitele soliste Liliana Laichici și Ramona Vița. Tot în luna august la Lugoj se va desfășura o tabără națională de literatură.
