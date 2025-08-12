Trump închide cerul Putin
ActiveNews.ro, 12 august 2025 11:10
Spațiul aerian de deasupra orașului Anchorage, capitala Alaskăi, va fi închis traficului, înainte de întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump.
• • •
Acum 10 minute
11:10
Acum 30 minute
10:50
Profesorii amenință că începutul anului școlar s-ar putea desfășura în stradă, nu în clase, după negocierile eșuate cu Daniel David # ActiveNews.ro
Sindicaliștii spun clar: școala nu va începe pe 8 septembrie, după negocierile eșuate cu ministrul Educației. Profesorii rămân în continuare în stradă, pentru a noua zi la rând.
Acum o oră
10:30
Maica Agapia, în dialog cu Tucker Carlson: ”Creștinii din Țara Sfântă sunt persecutați de Israel” # ActiveNews.ro
Într-un interviu cu Tucker Carlson, Maica Agapia Stephanopoulos oferă o perspectivă rară și nefiltrată asupra dificultăților zilnice cu care se confruntă creștinii care trăiesc în Țara Sfântă, în timp ce sunt oprimați de către...
Acum 2 ore
09:40
Marian Munteanu, la Marius Tucă Show: ”Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial, mai trebuie doar ștampila” # ActiveNews.ro
În ediția din 11 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, găzduită de Gândul, antropologul Marian Munteanu a analizat întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, dar și viitorul geopolitic al lumii și al Europei.
09:30
Trump, mesaj tăios pentru Zelenski: ”A obținut autorizația de a intra în război și de a ucide pe toată lumea. Dar are nevoie de o autorizație pentru a face un schimb de teritorii?” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare...
Acum 4 ore
09:00
Ucraina ar putea fi de acord să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja aflate sub controlul Rusiei, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa.
08:50
Ion Cristoiu: Cum să-l invite Donald Trump pe Zelenski la show-ul planetar care-l are ca vedetă pe el, Trump? | PSD rămâne la Guvernare, în Coaliție, dar nu se mai duce la ședințe # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 11 august 2025: Cum să-l invite Donald Trump pe Zelenski la show-ul planetar care-l are ca vedetă pe el, Trump? | PSD rămâne la Guvernare, în Coaliție, dar nu se mai duce la ședințe.
Acum 12 ore
01:30
Măsura face parte din legislația europeană care interzice „afirmațiile medicale” în industria alimentară. De acum înainte, ai voie să spui că ceva este sănătos doar dacă este „demonstrat științific”.
11 august 2025
23:20
Florin Palas: 11 august - 20 de ani de la nașterea în Ceruri a fostului deținut politic Olimpiu Borzea, șeful rețelei de sprijin a luptătorilor anticomuniști din Munții Făgărașului # ActiveNews.ro
L-am cunoscut pe învățătorul Olimpiu Borzea în anul 1992, în casa bunului său prieten, "Doctorul” (așa li se spunea avocaților la Făgăraș) Virgil Mateiaș, legendarul conducător al rezistenței anticomuniste din Țara Făgărașului.
23:10
Marea Britanie accelerează expulzarea cetățenilor străini condamnați. Ce țări au intrat în programul ”Deportare acum, apel mai târziu” # ActiveNews.ro
Duminică, Marea Britanie a extins la 23 de țări programul său „Deportare acum, apel mai târziu”, care permite cetățenilor străini condamnați să fie trimiși înapoi înainte de a-și fi ispășit pedeapsa.
Acum 24 ore
22:20
Trump mută portretele lui Obama și ale celor doi Bush de la Casa Albă. Care este motivul acestor schimbări # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut ca portretele lui Barack Obama, George H. W. Bush și George W. Bush să fie mutate în zone mai puțin vizibile ale Casei Albe.
22:10
F-35 pare că nu mai iese din seria neagră. Un nou incident al costisitorului avion și o premieră istorică # ActiveNews.ro
Un al doilea F-35B de pe portavionul britanic HMS Prince of Wales a trebuit să efectueze o aterizare de urgență din cauza unei probleme tehnice.
20:30
Apa înjurul căreia Mântuitorul și-a desfășurat cea mai mare parte a activității Sale acăpătat o stranie nuanță de roșu sângeriu, provocând îngrijorare și speculațiiîn rândul localnicilor și observatorilor.
19:50
19:30
La mulți ani cu sănătate fostului deținut politic Octav Bjoza, președintele AFDPR - bradul care s-a frânt, dar nu s-a îndoit! Urmărit toată viața de comuniști: ION ILIESCU I-A CONFISCAT CASA, Tismăneanu l-a hărțuit - DOCUMENT EXCLUSIV # ActiveNews.ro
Haita neokominternistă l-a urmărit toată viața, de la Ion Ilici Iliescu până la frații Muraru. Semnalul fusese dat de minciuna trufașului fiu al Kominternului, Vladimir Tismăneanu
18:40
Armata SUA cumpără mașini Tesla Cybertruck pentru a le transforma în ținte. Au o rezistență atipică # ActiveNews.ro
Armata SUA va cumpăra două Tesla Cybertruck, nu pentru a le folosi în operațiuni, ci pentru a le transforma în ținte pentru teste cu rachete
18:40
Trump a declarat stare de urgență publică în Washington DC și mobilizează Garda Națională în capitala SUA. Vrea să curețe orașul de oamenii fără adăpost - VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump susține chiar acum o conferință de presăprivind lipsa de securitate din capitala SUA. Un oficial de la Casa Albă aanunțat desfășurarea a 450 de agenți federali pe străzile din Washington.
17:00
16:20
Pe data de 5 august 2025, provincia canadiană Nova Scotia a instauratprimul „climate lockdown” din istorie.
15:30
14:40
Liderii PSD s-au reunit, luni, în ședința Biroului Permanent Național pentru a tranșa una dintre cele mai tensionate dileme politice din ultimele săptămâni: rămânerea sau ieșirea de la guvernare.
14:20
Ion Cristoiu: ”Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat” # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu a comentat, pentru Gândul, faptul că MAE urmează să angajeze aproximativ 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat.
13:40
Două explozii puternice au avut loc pe plajele din apropierea Odesei, duminică, în jurul orei 11:30, în urma cărora au murit trei turiști. Incidentul s-a petrecut pe sectoare ale litoralului desemnate pentru înot.
12:10
Karol Nawrocki începe mandatul cu o inițiativă pro-familie: scutire de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii # ActiveNews.ro
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat joi un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții care au doi sau mai mulți copii, pentru veniturile anuale de până la 140.000 de zloti.
12:00
Înotătorul Avram Iancu scrie istorie: primul om care traversează Europa înot, fără neopren # ActiveNews.ro
Pe 8 august 2025, la ora 18:25, după o provocare de excepție care a durat 40 de zile, înotătorul Avram Iancu a ajuns la confluența Canalului Main–Dunăre cu fluviul Dunărea, marcând astfel finalul traversării înot a întregii Europe.
11:40
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autoritățile de la Kiev au mers până la a invita ucigași plătiți din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor.
Ieri
11:10
Pentru aceiadintre dumneavoastră care nu au întâlnit personajul meu de astăzi, o mocănițăeste un tren mic, cu locomotivă pe aburi (uneori modernizată), care circulă pelinii înguste, adesea prin zone de munte sau dealuri.
11:10
În aceste momente, profesorii sunt în stradă în fața Ministerului Educației din Capitală, continuând seria protestelor față de măsurile de austeritate care le afectează veniturile și locurile de muncă.
10:40
BREAKING: Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, mutat pe luni – Mesajul exploziv al liderului suveraniștilor: ”Serviciile Secrete nu mai există în România” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge în această dimineață, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar.
10:00
Cinci jurnaliști de la Al Jazeera uciși într-un atac israelian în Gaza - IDF susține că făceau parte din Hamas # ActiveNews.ro
Armata israeliană a declarat că l-a ucis pe jurnalistul Al Jazeera Anas Al Sharif, despre care a susținut că conducea o celulă Hamas, într-un atac asupra orașului Gaza.
09:30
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință. Va fi o ședință extrem de tensionată, în care liderii PSD trebuie să decidă dacă vor continua sau vor ieși de la guvernare.
09:20
BREAKING: Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, mutat pe luni – mobilizare masivă la IPJ Ilfov # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge în această dimineață, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar.
09:10
Ion Cristoiu: De ce a lipsit România din Comunicatul comun al liderilor europeni? | Nicușor Dan n-a avut timp să se ducă la Broșteni, la sinistrați, dar a găsit ca să meargă la Festivalul Zemii # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 10 august 2025: De ce a lipsit România din Comunicatul comun al liderilor europeni? Nicușor Dan n-a avut timp să se ducă la Broșteni, la sinistrați, dar a găsit ca să meargă la Festivalul Zemii.
04:30
11 august: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, primul sfânt canonizat pe pământ românesc, în 1517, pe vremea Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Capul și mâna sa dreaptă sunt la Craiova # ActiveNews.ro
Sfântul Nifon al Constantinopolului a fost Patriarh al Constantinopolului dar și Mitropolit al Țării Românești. Sfântul Nifon a fost primul Sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, în 1517, în vremea Sfântului Domnitor Neagoe Basarab.
04:20
Omagiu Părintelui Profesor Ioan Caraza - O viata închinată lui Dumnezeu și slujirii în dragoste de aproapele. FOTO / VIDEO / AUDIO IPS Teodosie # ActiveNews.ro
La începutul postului Adormirii Maicii Domnului, Părintele Arhidiacon Ioan Caraza, cel ținut în multe inimi ca Părinte, frate, prieten, dascăl, îndrumător, coleg, dar mai presus de toate slujitor credincios, ascultător și împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu, s-a mutat în veșnicul lăcaș pregătit lui de Domnul în Lumina Sa cea neînserată.
01:20
Mihai Viteazul descris la 1601 drept Ahile al Carpaților. În viitorul apropiat: Sfântul Mihai Viteazul Întregitorul (15 ianuarie 1558 - 9 August 1601) # ActiveNews.ro
Multe s-au scris și se vor scrie despre Mihai Viteazul, primul întregitor al românilor, „Domn al Țării Românești, al Ardealului și a toată Țara Moldovei”, ucis prin viclenie la 9 august 1601 în Câmpia Turzii și propus azi spre canonizare
00:30
Prof. Dr. Nicholas Dima: Despre ERA ILIESCU... Principalele trăsaturi care îl trimit pe Iliescu direct in mijlocul iadului # ActiveNews.ro
Iliescu a inaugurat un sistem politic fara comunism dar organizat tot de comunisti; majoritatea acestora provenind din vechea securitate si din nomenclatura de partid. Acestia au praduit tara de tot ce acumulase in anii comunismului si au actionat ca o adevarata mafie protejindu-se si promovandu-se intre ei on acelasi timp cu cercurile sorosiste
00:00
MARTORUL SOLOMOVICI răstoarnă LEGEA VEXLER: ”Eu și toți evreii români îi datorăm viața mareșalului Ion Antonescu” - VIDEO INTEGRAL # ActiveNews.ro
„Într-un fel îi datorez viața aceluiași mareșal Ion Antonescu și ca mine îi datorează lui Antonescu viața aproape toți evreii din vechiul regat”, a subliniat cetățeanul israelian și român Teșu Solomovici, citat de B1TV în articolul titrat „Eu și toți evreii români îi datorăm viața mareșalului Ion Antonescu”.
10 august 2025
23:20
LEGEA VEXLER PENTRU ELEVI. Noul Cod de Conduită pentru învățământul preuniversitar - Legea Vexler în educație, instrument de reeducare a elevilor, profesorilor și părinților. Școala ca lagăr! # ActiveNews.ro
Ministerul Educației și Cercetării propune spre dezbatere publică un Proiect de Ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar.
21:40
Mă amuză explicațiile unora, că Putin a fost de acord să meargă în Alaska la discuția cu Trump pentru că Rusia nu se împacă nici azi cu pierderea statului și visează la recuperarea lui, spre bucuria naționaliștilor ruși.
21:30
Puterea militară în creștere a Chinei îi oferă o nouă armă pentru a contesta ordinea globală și pentru a înclina conflictele-cheie în favoarea sa.
20:00
Victorie pentru suporterii britanici: Premier League se delimitează de campaniile LGBT # ActiveNews.ro
În sfârșit, sportul începe să rupă legăturile cu obsesia polarizantă a organizației LGBT Stonewall, care timp de un deceniu a impus o politică a gesturilor simbolice în numele „virtuții”.
19:10
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu acordat Fox News că administrația americană explorează posibilitatea organizării unei întâlniri între președinții Rusiei, Vladimir Putin, și Ucrainei, Volodimir Zelenski.
18:40
Periplul președintelui României în Republica Moldova, unul privat, pare să nu se mai termine. În doar câteva zile, Nicușor Dan s-a lipit de Maia Sandu la aproape toate evenimentele culturale de la moldoveni.
18:20
Periplul continuă: Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la al doilea festival din Republica Moldova – VIDEO # ActiveNews.ro
Periplul președintelui României în Republica Moldova, unul privat, pare să nu se mai termine. În doar câteva zile, Nicușor Dan s-a lipit de Maia Sandu la aproape toate evenimentele culturale de la moldoveni.
18:10
Paul Gabriel Andrei: Arestările din Londra la protestele pro-Palestina îmi amintesc de restricțiile din pandemie # ActiveNews.ro
Jurnalistul Paul Gabriel Andrei comentează un articol din Libertatea despre protestele pro-Palestina din Londra, unde sute de participanți au fost arestați sub acuzația de sprijinire a unei organizații interzise.
17:40
Declarație-bombă a lui RFK Jr.: Vaccinurile anti-COVID cu ARNm merg în fiecare organ. Transformă corpul într-o fabrică de antigeni. Am văzut epidemii de miocardită și pericardită, în special la copii - VIDEO # ActiveNews.ro
Robert F. Kennedy Jr., actualul Secretar al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) în Administrația Trump, a făcut declarații explozive legate de modul în care vaccinurile cu ARNm afectează organismul uman.
16:40
Nu doar ca e penibil, dar e fix ca o unghie care scârțâie pe tablă. Mândruță, acest apostol al urii ne învață să nu urâm, la televiziunea care primește bani ca să însămânțeze ură în populație.
16:30
Măsurile de austeritate care au stîrnit furia publicului și au dus la prăbușirea guvernelor din Europa în urmă cu peste un deceniu revin în România, unde oficialii încearcă să controleze un deficit record.
15:50
Benjamin Netanyahu și-a propus – și se precipită în acest sens – să ocupe militar integral Fâșia Gaza. Motivele acestei operațiuni militare, care întâmpină o puternică opoziție atât în plan internațional, cât și în rândul unor israelieni
