Elveția, gata să cumpere mai multe arme din SUA de frica taxelor lui Trump. Țara cantoanelor întoarce ceasul după F-35
ActiveNews.ro, 12 august 2025 20:00
Tarifele americane de 39% impuse Elveției pun în pericol sectoare întregi ale economiei țării, care depinde în mare măsură de exporturi.
Tesla renunță la supercomputerul său de AI pentru mașini autonome. Zeci de angajați îl părăsesc pe Musk pentru a fonda concurența # ActiveNews.ro
Contracția pieței vehiculelor electrice împinge Tesla către o diversificare accelerată a activităților sale. Una dintre victimele acestei reorganizări este programul Dojo, un proiect ambițios de supercomputer destinat să dezvolte componente electronice pentru vehiculele autonome.
"Mogulul apropiat de PSD Radu Budeanu a cumpărat Mediafax" (G4 Media - 10 ian 2025)
Infracționalitatea din Washington este prețul politicilor blânde față de criminalitate. Prezența Gărzii Naționale, o acțiune necesară a lui Trump # ActiveNews.ro
Decizia președintelui Trump de a prelua controlul asupra forțelor de poliție metropolitane din Washington, DC, este o acțiune extraordinară, dar necesară.
Summitulde la Alaska semnifică o revenire la mesele exclusiviste unde se împart zonelede influență. Devenite nesemnificative, Europa și Ucraina au fost excluse de labanchetul la care li se va decide soarta.
Închisoare pentru neplata amenzilor? Av. Toni Neacșu desființează proiectul lui Cseke Attila: ”Prostie biologică, lipsa inteligenței elementare, stupiditatea în forma ei naturală. O barbarie!” # ActiveNews.ro
Am obosit și mi-am pierdut răbdarea să tot semnalizez erorile de judecată, și nu numai juridică, în scrierea diferitelor proiecte de acte normative care ne sunt propuse trimfalist ca soluții dinspre Guvern pentru ieșirea din criza financiară.
Guvernul Bolojan abandonează românii din Harghita, Covasna și Mureș și de peste hotare, în timp ce Viktor Orbán și guvernul maghiar pompează sute de milioane de euro pentru maghiarii din România # ActiveNews.ro
În timp ce Viktor Orbán și guvernul Ungariei finanțează cu generozitate proiectele culturale, educaționale și identitare ale comunității maghiare din România – inclusiv celebra Universitate de Vară de la Tușnad –, Guvernul Bolojan...
Nicușor Dan intervine în discuțiile Trump - Putin pe tema încheierii războiului din Ucraina.
Doliu în lumea medicală. A murit unul dintre cei mai buni medici neurochirurgi din România # ActiveNews.ro
Lumea medicală din România traversează un moment de profundă tristețe. Dr. Mihai Cristian Nuță, reputat neurochirurg al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, s-a stins din viață la vârsta de 66...
12 august: Sfinții Mucenici Fotie și Anichit, dreptmărturisitori ai credinței în fața împărăției anticreștine # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici Fotie și Anichit sunt invocați la rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu și de la slujba Sfințirii Apei.
Gheorghe Piperea: Fondurile Pilon II, bombă cu ceas pentru pensiile românilor! Statul le golește conturile prin împrumuturi masive și investiții toxice # ActiveNews.ro
La trei ani după ce 7,4 milioane de români pierdeau 7 miliarde de lei din pensiile Pilon II din cauza expunerii pe titluri de stat, situația este mult mai gravă. Peste 8 milioane de contributori riscă pierderi și mai mari.
Spațiul aerian de deasupra orașului Anchorage, capitala Alaskăi, va fi închis traficului, înainte de întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump.
Donald Trump a luat o măsură fără precedent în Washington. Președintele SUA a plasat poliția metropolitană sub control federal și a mobilizat Garda Națională, invocând o ”urgență de criminalitate”.
Profesorii amenință că începutul anului școlar s-ar putea desfășura în stradă, nu în clase, după negocierile eșuate cu Daniel David # ActiveNews.ro
Sindicaliștii spun clar: școala nu va începe pe 8 septembrie, după negocierile eșuate cu ministrul Educației. Profesorii rămân în continuare în stradă, pentru a noua zi la rând.
Maica Agapia, în dialog cu Tucker Carlson: ”Creștinii din Țara Sfântă sunt persecutați de Israel” # ActiveNews.ro
Într-un interviu cu Tucker Carlson, Maica Agapia Stephanopoulos oferă o perspectivă rară și nefiltrată asupra dificultăților zilnice cu care se confruntă creștinii care trăiesc în Țara Sfântă, în timp ce sunt oprimați de către...
Marian Munteanu, la Marius Tucă Show: ”Rușii și americanii au câștigat deja Al Treilea Război Mondial, mai trebuie doar ștampila” # ActiveNews.ro
În ediția din 11 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, găzduită de Gândul, antropologul Marian Munteanu a analizat întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, dar și viitorul geopolitic al lumii și al Europei.
Trump, mesaj tăios pentru Zelenski: ”A obținut autorizația de a intra în război și de a ucide pe toată lumea. Dar are nevoie de o autorizație pentru a face un schimb de teritorii?” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă la o întâlnire constructivă cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului programat vineri, în Alaska, în care cei doi lideri vor discuta despre o rezolvare...
Ucraina ar putea fi de acord să înceteze luptele și să cedeze teritoriile deja aflate sub controlul Rusiei, ca parte a unui plan de pace susținut de Europa.
Ion Cristoiu: Cum să-l invite Donald Trump pe Zelenski la show-ul planetar care-l are ca vedetă pe el, Trump? | PSD rămâne la Guvernare, în Coaliție, dar nu se mai duce la ședințe # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 11 august 2025: Cum să-l invite Donald Trump pe Zelenski la show-ul planetar care-l are ca vedetă pe el, Trump? | PSD rămâne la Guvernare, în Coaliție, dar nu se mai duce la ședințe.
Măsura face parte din legislația europeană care interzice „afirmațiile medicale” în industria alimentară. De acum înainte, ai voie să spui că ceva este sănătos doar dacă este „demonstrat științific”.
11 august 2025
Florin Palas: 11 august - 20 de ani de la nașterea în Ceruri a fostului deținut politic Olimpiu Borzea, șeful rețelei de sprijin a luptătorilor anticomuniști din Munții Făgărașului # ActiveNews.ro
L-am cunoscut pe învățătorul Olimpiu Borzea în anul 1992, în casa bunului său prieten, "Doctorul” (așa li se spunea avocaților la Făgăraș) Virgil Mateiaș, legendarul conducător al rezistenței anticomuniste din Țara Făgărașului.
Marea Britanie accelerează expulzarea cetățenilor străini condamnați. Ce țări au intrat în programul ”Deportare acum, apel mai târziu” # ActiveNews.ro
Duminică, Marea Britanie a extins la 23 de țări programul său „Deportare acum, apel mai târziu”, care permite cetățenilor străini condamnați să fie trimiși înapoi înainte de a-și fi ispășit pedeapsa.
Trump mută portretele lui Obama și ale celor doi Bush de la Casa Albă. Care este motivul acestor schimbări # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a cerut ca portretele lui Barack Obama, George H. W. Bush și George W. Bush să fie mutate în zone mai puțin vizibile ale Casei Albe.
F-35 pare că nu mai iese din seria neagră. Un nou incident al costisitorului avion și o premieră istorică # ActiveNews.ro
Un al doilea F-35B de pe portavionul britanic HMS Prince of Wales a trebuit să efectueze o aterizare de urgență din cauza unei probleme tehnice.
Apa înjurul căreia Mântuitorul și-a desfășurat cea mai mare parte a activității Sale acăpătat o stranie nuanță de roșu sângeriu, provocând îngrijorare și speculațiiîn rândul localnicilor și observatorilor.
Ieri
DSA - Legea UE privind serviciile digitale: o amenințare globală. Departamentul de Stat al SUA o critică dur: ”Legea ORWELLIANĂ protejează liderii europeni de propriile lor popoare. CENZURA NU ESTE LIBERTATE!” # ActiveNews.ro
Un raport exploziv al Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, intitulat „Amenințarea cenzurii străine: modul în care Legea privind serviciile digitale a Uniunii Europene impune cenzura globală și încalcă libertatea
La mulți ani cu sănătate fostului deținut politic Octav Bjoza, președintele AFDPR - bradul care s-a frânt, dar nu s-a îndoit! Urmărit toată viața de comuniști: ION ILIESCU I-A CONFISCAT CASA, Tismăneanu l-a hărțuit - DOCUMENT EXCLUSIV # ActiveNews.ro
Haita neokominternistă l-a urmărit toată viața, de la Ion Ilici Iliescu până la frații Muraru. Semnalul fusese dat de minciuna trufașului fiu al Kominternului, Vladimir Tismăneanu
Armata SUA cumpără mașini Tesla Cybertruck pentru a le transforma în ținte. Au o rezistență atipică # ActiveNews.ro
Armata SUA va cumpăra două Tesla Cybertruck, nu pentru a le folosi în operațiuni, ci pentru a le transforma în ținte pentru teste cu rachete
Trump a declarat stare de urgență publică în Washington DC și mobilizează Garda Națională în capitala SUA. Vrea să curețe orașul de oamenii fără adăpost - VIDEO LIVE # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump susține chiar acum o conferință de presăprivind lipsa de securitate din capitala SUA. Un oficial de la Casa Albă aanunțat desfășurarea a 450 de agenți federali pe străzile din Washington.
Pe data de 5 august 2025, provincia canadiană Nova Scotia a instauratprimul „climate lockdown” din istorie.
Liderii PSD s-au reunit, luni, în ședința Biroului Permanent Național pentru a tranșa una dintre cele mai tensionate dileme politice din ultimele săptămâni: rămânerea sau ieșirea de la guvernare.
Ion Cristoiu: ”Planul USR de cucerire bolșevică a PUTERII merge ceas. Azi: MAE angajează 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat” # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu a comentat, pentru Gândul, faptul că MAE urmează să angajeze aproximativ 290 de persoane în plină reducere de posturi la Stat.
Două explozii puternice au avut loc pe plajele din apropierea Odesei, duminică, în jurul orei 11:30, în urma cărora au murit trei turiști. Incidentul s-a petrecut pe sectoare ale litoralului desemnate pentru înot.
Karol Nawrocki începe mandatul cu o inițiativă pro-familie: scutire de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii # ActiveNews.ro
Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat joi un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții care au doi sau mai mulți copii, pentru veniturile anuale de până la 140.000 de zloti.
Înotătorul Avram Iancu scrie istorie: primul om care traversează Europa înot, fără neopren # ActiveNews.ro
Pe 8 august 2025, la ora 18:25, după o provocare de excepție care a durat 40 de zile, înotătorul Avram Iancu a ajuns la confluența Canalului Main–Dunăre cu fluviul Dunărea, marcând astfel finalul traversării înot a întregii Europe.
Politicienii europeni încearcă să împiedice eforturile SUA de a rezolva conflictul din Ucraina, în timp ce autoritățile de la Kiev au mers până la a invita ucigași plătiți din cartelurile de droguri din America Latină să lupte de partea lor.
Pentru aceiadintre dumneavoastră care nu au întâlnit personajul meu de astăzi, o mocănițăeste un tren mic, cu locomotivă pe aburi (uneori modernizată), care circulă pelinii înguste, adesea prin zone de munte sau dealuri.
În aceste momente, profesorii sunt în stradă în fața Ministerului Educației din Capitală, continuând seria protestelor față de măsurile de austeritate care le afectează veniturile și locurile de muncă.
BREAKING: Controlul judiciar al lui Călin Georgescu, mutat pe luni – Mesajul exploziv al liderului suveraniștilor: ”Serviciile Secrete nu mai există în România” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu va ajunge în această dimineață, în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar.
Cinci jurnaliști de la Al Jazeera uciși într-un atac israelian în Gaza - IDF susține că făceau parte din Hamas # ActiveNews.ro
Armata israeliană a declarat că l-a ucis pe jurnalistul Al Jazeera Anas Al Sharif, despre care a susținut că conducea o celulă Hamas, într-un atac asupra orașului Gaza.
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, de la ora 11:00, în ședință. Va fi o ședință extrem de tensionată, în care liderii PSD trebuie să decidă dacă vor continua sau vor ieși de la guvernare.
Ion Cristoiu: De ce a lipsit România din Comunicatul comun al liderilor europeni? | Nicușor Dan n-a avut timp să se ducă la Broșteni, la sinistrați, dar a găsit ca să meargă la Festivalul Zemii # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 10 august 2025: De ce a lipsit România din Comunicatul comun al liderilor europeni? Nicușor Dan n-a avut timp să se ducă la Broșteni, la sinistrați, dar a găsit ca să meargă la Festivalul Zemii.
11 august: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolit al Țării Românești, primul sfânt canonizat pe pământ românesc, în 1517, pe vremea Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Capul și mâna sa dreaptă sunt la Craiova # ActiveNews.ro
Sfântul Nifon al Constantinopolului a fost Patriarh al Constantinopolului dar și Mitropolit al Țării Românești. Sfântul Nifon a fost primul Sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, în 1517, în vremea Sfântului Domnitor Neagoe Basarab.
Omagiu Părintelui Profesor Ioan Caraza - O viata închinată lui Dumnezeu și slujirii în dragoste de aproapele. FOTO / VIDEO / AUDIO IPS Teodosie # ActiveNews.ro
La începutul postului Adormirii Maicii Domnului, Părintele Arhidiacon Ioan Caraza, cel ținut în multe inimi ca Părinte, frate, prieten, dascăl, îndrumător, coleg, dar mai presus de toate slujitor credincios, ascultător și împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu, s-a mutat în veșnicul lăcaș pregătit lui de Domnul în Lumina Sa cea neînserată.
