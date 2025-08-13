Pr. Cezar Axinte, fondator Școala Sfinții Martiri Brâncoveni: În educație nu urmărim să dresăm copiii, ci să-i facem oameni, să-i facem să zboare! O școală fără duhul dragostei și fără libertate este o școală moartă. A fi creștin înseamnă a fi nemuritor

Înainte de această vârstă a convertirii sale, nu primise de la părinți o educație religioasă, nu auzise vorbindu-se de Iisus Hristos la școală niciodată (nici măcar ca despre o figură istorică sau culturală), nici nu văzuse o biserică pe interior. Vă invităm la un interviu despre educație, folositor atât pentru părinți, cât și pentru cadrele didactice.

