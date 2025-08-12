Apele Române: Proiectul „Radarul Balastierelor” este implementat conform graficului. Un calendar pentru punerea în funcţiune va fi stabilit după finalizarea etapei-pilot

16:40

În ultimul deceniu, România și Slovenia au înregistrat randamente aflate în topul clasamentului global, alături de NASDAQ 100, însă fără evaluările specifice NASDAQ. SBITOP din Slovenia, principalul indice blue-chip al Bursei din Ljubljana, a crescut cu +498% în ultimii 10 ani și aproximativ +53% de la începutul acestui an, tranzacționându-se la un raport preț/câștig de aproximativ 11,6x și cu un randament al dividendelor de circa 4,7%. BET-TR din România, versiunea total return a indicelui Bursei de Valori București, care include dividendele, a înregistrat o creștere cumulată de aproximativ +385% în ultimul deceniu și are o majorare de aproximativ +28% de la începutul acestui an, la un multiplu de 10,7x al câștigurilor și un randament al dividendelor de 4,4%.